Kahve Dünyası'nın Sahibinden Acı Haber: 66 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Birol Altınkılıç'ın iş dünyasındaki hikayesinin en önemli dönüm noktalarından biri 1992 yılında Altınmarka Gıda'nın kurulması oldu.

Kahve ve kakao alanında başlayan faaliyetler yıllar içerisinde çok daha büyük bir yapıya dönüştü. İstanbul'daki üretim tesisleriyle büyüyen Altınmarka, kakao işleme ve endüstriyel çikolata üretiminde yalnızca Türkiye pazarında değil, uluslararası pazarda da önemli bir konuma ulaştı.

Altınmarka Grubu'nun bugün ulaştığı büyüklük ise Altınkılıç'ın iş dünyasında bıraktığı etkinin boyutunu ortaya koyuyor. Grup bünyesinde 8 şirket ve 9 fabrika faaliyet gösterirken, Altınmarka Gıda bugün Türkiye'nin en büyük endüstriyel kakao üreticisi konumunda bulunuyor.

Şirketin resmi verilerine göre Altınmarka'nın kakao üretim tesisi dünyanın 6. büyük endüstriyel kakao üreticisi, çikolata üretim tesisi ise dünyanın 2. büyük endüstriyel çikolata üreticisi konumuna ulaşmış durumda.

Altınmarka, Türkiye pazarının yaklaşık yüzde 90'ına ulaşmasının yanı sıra ürünlerini 80'den fazla ülkeye ihraç ediyor. Kakao tozu, kakao yağı ve kakao kitlesinden endüstriyel çikolataya uzanan geniş üretim ağı sayesinde dünyanın önde gelen gıda ve çikolata markalarının tedarik zincirinde de yer alıyor.

Altınkılıç'ın kamuoyunda çok daha geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan girişimi ise kuşkusuz Kahve Dünyası...