Kahve Dünyası'nın Sahibinden Acı Haber: 66 Yaşında Hayatını Kaybetti!
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Türkiye iş dünyasından acı haber geldi. Kahve Dünyası'nın da bünyesinde bulunduğu Altınmarka Grubu'nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Birol Altınkılıç, 66 yaşında hayatını kaybetti. Birol Altınkılıç neden öldü?
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Kahve Dünyası'nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti.
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Birol Altınkılıç kimdir?
Altınkılıç, Kahve Dünyası'nı Türkiye'nin en tanınan yerli kahve zincirlerinden birine dönüştürdü.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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