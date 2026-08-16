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Kahve Dünyası'nın Sahibinden Acı Haber: 66 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Kahve Dünyası'nın Sahibinden Acı Haber: 66 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.08.2026 - 21:26
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Türkiye iş dünyasından acı haber geldi. Kahve Dünyası'nın da bünyesinde bulunduğu Altınmarka Grubu'nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Birol Altınkılıç, 66 yaşında hayatını kaybetti. Birol Altınkılıç neden öldü?

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Kahve Dünyası'nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti.

Kahve Dünyası'nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti.

Türkiye'nin gıda sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren ve özellikle kahve, kakao ve çikolata alanında yaptığı yatırımlarla tanınan iş insanı Birol Altınkılıç'tan acı haber geldi.

Kahve Dünyası ve Altınmarka Grubu'nun kurucusu, aynı zamanda grubun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Birol Altınkılıç, 66 yaşında yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre Altınkılıç'ın ölümüne kalp krizi neden oldu.

Altınkılıç'ın vefatı, başta gıda sektörü olmak üzere Türkiye iş dünyasında büyük üzüntü yarattı. Türkiye'nin en tanınan yerli kahve zincirlerinden birini kurmasının yanı sıra kakao ve endüstriyel çikolata üretiminde dünya çapında faaliyet gösteren büyük bir sanayi grubunun temellerini atan Altınkılıç, uzun yıllardır sektörün önemli isimleri arasında yer alıyordu.

Birol Altınkılıç kimdir?

Birol Altınkılıç kimdir?

Birol Altınkılıç'ın iş dünyasındaki hikayesinin en önemli dönüm noktalarından biri 1992 yılında Altınmarka Gıda'nın kurulması oldu.

Kahve ve kakao alanında başlayan faaliyetler yıllar içerisinde çok daha büyük bir yapıya dönüştü. İstanbul'daki üretim tesisleriyle büyüyen Altınmarka, kakao işleme ve endüstriyel çikolata üretiminde yalnızca Türkiye pazarında değil, uluslararası pazarda da önemli bir konuma ulaştı.

Altınmarka Grubu'nun bugün ulaştığı büyüklük ise Altınkılıç'ın iş dünyasında bıraktığı etkinin boyutunu ortaya koyuyor. Grup bünyesinde 8 şirket ve 9 fabrika faaliyet gösterirken, Altınmarka Gıda bugün Türkiye'nin en büyük endüstriyel kakao üreticisi konumunda bulunuyor.

Şirketin resmi verilerine göre Altınmarka'nın kakao üretim tesisi dünyanın 6. büyük endüstriyel kakao üreticisi, çikolata üretim tesisi ise dünyanın 2. büyük endüstriyel çikolata üreticisi konumuna ulaşmış durumda.

Altınmarka, Türkiye pazarının yaklaşık yüzde 90'ına ulaşmasının yanı sıra ürünlerini 80'den fazla ülkeye ihraç ediyor. Kakao tozu, kakao yağı ve kakao kitlesinden endüstriyel çikolataya uzanan geniş üretim ağı sayesinde dünyanın önde gelen gıda ve çikolata markalarının tedarik zincirinde de yer alıyor.

Altınkılıç'ın kamuoyunda çok daha geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan girişimi ise kuşkusuz Kahve Dünyası...

Altınkılıç, Kahve Dünyası'nı Türkiye'nin en tanınan yerli kahve zincirlerinden birine dönüştürdü.

Altınkılıç, Kahve Dünyası'nı Türkiye'nin en tanınan yerli kahve zincirlerinden birine dönüştürdü.

Altınmarka Grubu çatısı altında 2004 yılında kurulan Kahve Dünyası, kısa sürede Türkiye'nin en bilinen yerli kahve ve çikolata markalarından birine dönüştü.

İlk mağazasından itibaren büyümesini sürdüren Kahve Dünyası'nın bugün 200'ün üzerinde mağazası bulunuyor. Markanın büyümesiyle birlikte Altınmarka Grubu, üretimden tüketiciye doğrudan ulaşan mağazacılığa kadar uzanan entegre bir yapı kurdu.

Grubun faaliyetleri de zaman içerisinde kahve ve kakaonun çok ötesine geçti. Altınmarka, Detay Çikolata, Detay Kahve, Detay Unlu Mamuller ve Dondurma, Kahve Dünyası, Baylan, Alcao ve Altın Yapı bugün grubun çatısı altında yer alan şirket ve markalar arasında bulunuyor.

Altınmarka'nın büyüklüğü finansal rakamlara da yansıdı. Forbes Türkiye'nin 2025 yılında yayımladığı verilere göre grup, 2024 yılını 1,7 milyar euro konsolide ciroyla kapattı. Birol Altınkılıç'ın iş dünyasındaki kişisel başarısı da daha önce servet listelerine yansımıştı. Altınkılıç, 2020 yılında yaklaşık 500 milyon dolarlık servetiyle Forbes'ın “En Zengin 100 Türk” listesinde yer almıştı.

66 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Birol Altınkılıç'ın vefatı, Türkiye iş dünyasını yasa boğdu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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