Misafirlerin Evde En Çok Dikkat Ettiği 10 Şey
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Evimizde misafir ağırlamadan önce hep telaşlanırız. Hemen etrafı toparlar, en güzel atıştırmalıkları yapmaya çalışırız. Ama aslında bu kadar gerilmeye gerek yok. Bu içerik sayesinde misafirlerin evde dikkat ettiği şeyleri görebilir ve hazırlıkları ona göre yapabiliriz!
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1. Kapıdan içeri girdikleri an aldıkları kokuya.
2. Banyonun temiz olmasına.
3. El havlularının değiştirilmesine.
4. Zeminlerin temizliğine.
5. Koltukların rahatlığına.
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6. İkramların temiz eşyalara konulmasına.
7. Mutfak tezgahının düzenine.
8. Evcil hayvanların tüylerinin dökülüp dökülmemesine.
9. Evin sıcaklığına ve havalandırmasına.
10. İkramın samimiyetine.
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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