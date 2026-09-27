Misafirlerin Evde En Çok Dikkat Ettiği 10 Şey

Ayak bastığımız zeminler evin genel temizliğini gösterir. Kırıntılar, saç telleri ya da parkelere yapışmış olan lekeler misafirler tarafından kolayca fark edilebilir. Özellikle çorapla oturulan bir kültürümüz olduğu için zemin temizliği çok önemli!

Ama bu noktada size yardımcı olacak Philips 8000 Serisi Kablosuz Elektrikli Süpürge Aqua Plus var! Beş aşamalı filtreleme sistemi sayesinde ince tozları ve alerjenleri %99’a kadar filtreler! Başlığında bulunan LED ışıklar sayesinde görülmeyen tozları bile ortaya çıkarır. Ayrıca dijital ekranla akıllı temizliği sağlar. Bu da temizlik sırasında ihtiyacınız olan bilgilere ulaşmanızı kolaylaştırır!