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Misafirlerin Evde En Çok Dikkat Ettiği 10 Şey

etiket Misafirlerin Evde En Çok Dikkat Ettiği 10 Şey

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
27.09.2026 - 11:01
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Evimizde misafir ağırlamadan önce hep telaşlanırız. Hemen etrafı toparlar, en güzel atıştırmalıkları yapmaya çalışırız. Ama aslında bu kadar gerilmeye gerek yok. Bu içerik sayesinde misafirlerin evde dikkat ettiği şeyleri görebilir ve hazırlıkları ona göre yapabiliriz!

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1. Kapıdan içeri girdikleri an aldıkları kokuya.

Evin kapısını misafirlere açtığınız zaman onları güzel bir koku karşılamalı. Evinizi göremeden bile evinizin nasıl bir atmosferi olduğunu yansıtabilir! Bu yüzden ortamı havalandırmalı, temizlik sırasında güzel kokulu ürünler kullanmalı ve hafif kokular içeren mumlar yakmalısınız!

2. Banyonun temiz olmasına.

Aynadaki su lekeleri, lavabonun temiz olması ve banyonun genel olarak güzel kokması evin genel hijyeni konusunda misafirlere bilgi verir. Bu yüzden çöp kovasını boşalttığınızdan ve banyoda bulunan kişisel eşyalarınızı düzenlediğinizden emin olmalısınız. Ayrıca güzel kokan bir sabunla ortamın havasını güzelleştirin!

3. El havlularının değiştirilmesine.

Banyoya girdiğimize göre bir süre oradan çıkmayalım! Burada kullanılan el havluları çok önemlidir. Nemli ya da daha önceden kullanılmış olan havluları kaldırarak yerine mis gibi yeni yıkanmış kokan bir havlu koymalısınız. Hatta az misafiriniz varsa her biri için ayrı havlu koyabilirsiniz.

4. Zeminlerin temizliğine.

4. Zeminlerin temizliğine.

Ayak bastığımız zeminler evin genel temizliğini gösterir. Kırıntılar, saç telleri ya da parkelere yapışmış olan lekeler misafirler tarafından kolayca fark edilebilir. Özellikle çorapla oturulan bir kültürümüz olduğu için zemin temizliği çok önemli! 

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5. Koltukların rahatlığına.

Evinizde ağırlayacağınız insanların rahat hissetmesi çok önemli! Bu rahatlık doğrudan sohbetin kalitesini etkiler. Bu yüzden koltuklarınızın minderlerini düzenlemeli, üzerinde ya da kenarında biriken kırıntıları temizlemelisiniz. Ayrıca koltuğa yumuşak bir TV battaniyesi koyabilirsiniz. Onların rahat olması demek evinizi samimi bulmaları demektir!

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6. İkramların temiz eşyalara konulmasına.

Çay bardağının, kahve fincanının ya da tabakların üzerinde lekeler olmamalı. Su lekeleri olan ya da çatlamış, çizilmiş olan eşyaları tercih etmeyin. Pırıl pırıl parlayan eşyalar ve temiz peçetelerle ikramınızı yaptığınız zaman misafirleriniz kendilerine ne kadar değer verildiğini görür!

7. Mutfak tezgahının düzenine.

Özellikle açık mutfaklı bir evde yaşıyorsanız bu duruma kesinlikle dikkat etmelisiniz. Misafirleriniz size yardım etmek isteyeceği için mutfağınıza girecektir. Onların ilk bakacağı yer mutfak tezgahı olacağı için özellikle buranın düzenli olması gerekir!

8. Evcil hayvanların tüylerinin dökülüp dökülmemesine.

Evimizi neşeyle dolduran evcil hayvanlarımızın tüylerine dikkat etmeliyiz. Koltuklara yapışmış tüylerin alınması gerekiyor. Misafirler gelmeden önce koltukları tüy toplayıcı rulolarla temizleyebilirsiniz.

9. Evin sıcaklığına ve havalandırmasına.

Misafirleriniz içeri girdiğinde sıcak ya da buz gibi bir havayla karşılaşmamalı. Çok sıcak bir yerde insan mayışır, soğukta ise ürperme olur. Bu yüzden havalandırmayı düzgün bir şekilde yapmalısınız. Pencereleri açarak oksijeni tazeleyebilirsiniz. Fakat odanın sıcaklığını çok fazla düşürmediğinizden emin olun!

10. İkramın samimiyetine.

Misafirliğin en sevimli kısımlarından biri ikramlar! İkramların aşırı pahalı ya da uğraştırıcı olmasına gerek yok. Güzel bir tabaklama ve samimi bir sunum yeterli olacaktır. Gösterişe girmeden özenle hazırladığınız masa sayesinde misafiriniz kendini değerli hisseder!

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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