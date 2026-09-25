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Yaz Kış Demeden Soğuk Kahve İçen İnsanların 10 Ortak Özelliği

etiket Yaz Kış Demeden Soğuk Kahve İçen İnsanların 10 Ortak Özelliği

onedio.mimi - Onedio Editörü
25.09.2026 - 08:16
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Yaz bitiyor olsa da buzlu kahve sevdalıları için mevsimin pek bir önemi yok... Sen de onlardan mısın?

O zaman seni şöyle alalım.👇🏻

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1. Mevsim onlar için sadece takvimde değişir.

Buzlu kahve seven biri için “Ama hava çok soğuk!” cümlesinin pek bir anlamı yoktur. Aralık ayında atkısını takıp elinde iced latte ile yürüyebilir ve bunda en ufak bir çelişki görmez. Çünkü kahvenin sıcak mı soğuk mu içileceğine hava durumu değil, gönül karar verir.

2. Kahvenin görüntüsü bile modlarını yükseltmeye yeter.

2. Kahvenin görüntüsü bile modlarını yükseltmeye yeter.

Şeffaf bir bardak, bolca buz, sütle kahvenin birbirine karıştığı o görüntü... Daha ilk yudumu almadan gün biraz güzelleşmiştir bile. Özellikle kahveyi karıştırırken oluşan o renk geçişini izlemek küçük ama etkili bir keyiftir.

3. “Bir kahve içip çıkarız.” planı onların favori sosyal aktivitesidir.

3. “Bir kahve içip çıkarız.” planı onların favori sosyal aktivitesidir.

Buzlu kahve seven birini dışarı çıkarmak için çok büyük organizasyonlara gerek yoktur. “Yeni bir kahveci açılmış.” demeniz yeterli olabilir. Kahve burada biraz içecek, biraz da bahanedir.

4. Menüde önce soğuk kahvelere bakarlar.

4. Menüde önce soğuk kahvelere bakarlar.

Kafeye oturduklarında menüyü baştan sona inceleyecekmiş gibi görünürler ama gözleri aslında çoktan “iced” yazısını aramaya başlamıştır. Cold brew mü, iced latte mi, buzlu americano mu derken hayatın en ciddi kararlarından biri verilmek üzeredir.

5. Kahvelerinin yavaş yavaş sulanmasıyla duygusal bir mücadele içindedirler.

Buzlu kahvenin en büyük dramı belli: Buz eriyor! İlk yudum mükemmelken sohbet uzadıkça kahve yavaş yavaş başka bir şeye dönüşmeye başlar. Bu yüzden buzlu kahve tutkunlarının bir kısmı kahvesini şaşırtıcı derecede hızlı içer. Çünkü burada zamana karşı sessiz bir yarış vardır.

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6. Evde kahve yaparken “biraz buz” diye bir kavramları yoktur.

Normal bir insan bardağa üç dört buz atabilir. Buzlu kahve tutkunu ise bardağın yarısını buzla doldurup kalan boşluğa kahve sığdırmaya çalışır. Çünkü kahvenin gerçekten buzlu olduğuna ikna olmak için bardaktan o meşhur şıkır şıkır sesin gelmesi gerekir. Buz azsa bir şeyler eksik hissedilir.

7. Pipetle kahve içmek onlara ayrı bir keyif verir.

7. Pipetle kahve içmek onlara ayrı bir keyif verir.

Bunun bilimsel bir açıklaması var mı bilmiyoruz ama pipetle içilen buzlu kahvenin keyfi başka. Özellikle kahvenin dibinde kalan son birkaç yuduma ulaşmak için yapılan o küçük manevralar buzlu kahve deneyiminin ayrılmaz parçasıdır.

8. “Kahve içmeden kendime gelemiyorum.” cümlesini biraz fazla ciddiye alırlar.

8. “Kahve içmeden kendime gelemiyorum.” cümlesini biraz fazla ciddiye alırlar.

Sabah gözler henüz tam açılmamış olabilir ama buzlu kahve fikri zihinde çoktan belirmiştir. İlk birkaç yudumdan sonra hayat daha katlanılabilir, yapılacaklar listesi daha mümkün görünmeye başlar. Kahvenin psikolojik etkisi mi, kafein mi? Onlar için çok da önemli değil. Önemli olan bardağın elde olması. 😄

9. Yeni buzlu kahve çeşitlerini denemeye inanılmaz açıktırlar.

Vanilyalı, karamelli, hindistan cevizli, fındıklı... Menüde yeni bir soğuk kahve varsa en azından bir kere şans verme ihtimalleri yüksektir. Tabii bazen bu deneyler “Ben neden klasik iced latte’den şaştım ki?” pişmanlığıyla sonuçlanabilir. Ama olsun, kahve dünyasında risk almadan favori bulunmuyor.

10. Buzlu kahve onlar için küçük bir mutluluk ritüelidir.

Bazen yoğun bir günün ortasında alınan buzlu kahve, bütün günün en güzel 15 dakikası olabilir. Birkaç yudum, biraz mola ve “Tamam, şimdi devam edebilirim.” hissi... Büyük mutlulukların peşinden koşarken bu küçük keyifleri küçümsememek lazım. Buzlu kahve sevenler de bunu gayet iyi biliyor.

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Her mevsim havalılardır!

Her mevsim havalılardır!

Buzlu kahve senin için yazlık bir heves değil, dört mevsim devam eden bir ilişki. Hava soğumuş, yağmur başlamış, herkes sıcak kahveye dönmüş... Sen yine buzlarından vazgeçmiyorsun. Philips Cafe Aromis ile kahve keyfini evde dilediğin gibi yaşamak istediğin anlarda yanında. Kısacası mevsimler değişebilir ama senin kahve modun belli: Her mevsim havan havalısın!

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