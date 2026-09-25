Yaz Kış Demeden Soğuk Kahve İçen İnsanların 10 Ortak Özelliği
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Yaz bitiyor olsa da buzlu kahve sevdalıları için mevsimin pek bir önemi yok... Sen de onlardan mısın?
O zaman seni şöyle alalım.👇🏻
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1. Mevsim onlar için sadece takvimde değişir.
2. Kahvenin görüntüsü bile modlarını yükseltmeye yeter.
3. “Bir kahve içip çıkarız.” planı onların favori sosyal aktivitesidir.
4. Menüde önce soğuk kahvelere bakarlar.
5. Kahvelerinin yavaş yavaş sulanmasıyla duygusal bir mücadele içindedirler.
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6. Evde kahve yaparken “biraz buz” diye bir kavramları yoktur.
7. Pipetle kahve içmek onlara ayrı bir keyif verir.
8. “Kahve içmeden kendime gelemiyorum.” cümlesini biraz fazla ciddiye alırlar.
9. Yeni buzlu kahve çeşitlerini denemeye inanılmaz açıktırlar.
10. Buzlu kahve onlar için küçük bir mutluluk ritüelidir.
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