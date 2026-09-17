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Koç Dolunayı 4 Burcun Aşk ve Kariyerini Değiştiriyor

Koç Dolunayı 4 Burcun Aşk ve Kariyerini Değiştiriyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 08:01
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Eylül ayının son günleri gökyüzünde oldukça hareketli bir Dolunayla kapanıyor. 26 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek Koç Dolunayı, özellikle aşk ve kariyer hayatında uzun süredir bekleyen konuları yeniden gündeme taşıyabilir. Bazı burçlar ilişkilerinde geçmişten gelen bir meseleyle karşılaşırken bazıları iş hayatında yeni bir teklif, görev değişikliği veya maddi bir gelişmeyle karşı karşıya kalabilir. Özellikle Boğa, İkizler, Başak ve Balık burçları için bu Dolunayın etkileri daha belirgin hissedilebilir.

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Boğa

Boğa

Boğa burçları için Koç Dolunayı aşk hayatında geçmişten gelen bir kişiyi yeniden gündeme taşıyabilir. Uzun süredir haber alınmayan bir eski sevgiliden mesaj gelmesi veya yarım kalmış bir flörtün yeniden başlaması mümkün. İlişkisi olan Boğalar ise geçmişte kapanmadan bırakılmış bir konuyu partneriyle yeniden konuşabilir. Bu kez mesele yalnızca geçmişi hatırlamak değil, bundan sonra ilişkinin nasıl devam edeceğine karar vermek olabilir.

Kariyer tarafında ise gelişmeler doğrudan maddi konular üzerinden yaşanabilir. Beklenen bir ödeme, prim, maaş değişikliği veya yapılan bir işin karşılığının alınması gündeme gelebilir. Bazı Boğalar uzun süredir emeğinin karşılığını yeterince alamadığını fark ederek ücret ya da çalışma koşulları konusunda yeni bir talepte bulunabilir. Dolunay, iş hayatında kazancınızı yeniden değerlendireceğiniz bir dönemin kapısını açabilir.

İkizler

İkizler

İkizler burçlarının aşk hayatında bu kez arkadaş çevresi ve sosyal bağlantılar belirleyici olabilir. Uzun zamandır arkadaş olarak görülen bir kişiyle aradaki ilişkinin farklı bir noktaya taşınması mümkün. Bekar İkizler için sosyal bir ortamda başlayan bir tanışma kısa sürede daha romantik bir hale gelebilir. Hayatında biri olan İkizler ise partnerinin aldığı bir kararla ilişkinin alışılmış düzenini değiştirmek durumunda kalabilir.

Kariyerde ise yeni bir görüşme, teklif veya proje öne çıkıyor. Uzun zamandır beklenen bir iş görüşmesinin yapılması ya da bir bağlantı üzerinden yeni bir çalışma fırsatının ortaya çıkması mümkün. Özellikle başka insanlarla birlikte yürütülecek bir proje, İkizler için yeni bir kapı açabilir. Bu dönemde yapılan bir konuşmanın yalnızca konuşma olarak kalmayıp somut bir iş anlaşmasına dönüşmesi mümkün.

Başak

Başak

Başak burçlarının aşk hayatında romantizmden çok maddi konular ve günlük yaşam düzeni belirleyici olabilir. Birlikte yaşama masrafları, ortak harcamalar veya geleceğe yönelik maddi planlar partnerle önemli bir konuşmanın fitilini ateşleyebilir. Bekar Başaklar ise iş veya para bağlantılı bir ortamda tanıştıkları biriyle yakınlaşabilir. İlişkisi olanlar içinse aşkın geleceği, birlikte kurulacak hayatın koşulları üzerinden değerlendirilebilir.

Kariyer tarafında çalışma düzenini değiştiren bir gelişme gündeme gelebilir. Görev dağılımının değişmesi, iş yükünün yeniden belirlenmesi veya uzun süredir devam eden bir çalışma biçiminin artık sürdürülememesi söz konusu olabilir. Bazı Başaklar mevcut işinde farklı bir pozisyona geçmek isteyebilirken bazıları yeni bir çalışma düzenine yönelmeyi düşünebilir. Dolunay, iş hayatında sizi yoran düzeni değiştirme konusunda önemli bir karar getirebilir.

Balık

Balık

Balık burçları için aşk hayatında uzun süredir saklanan veya açıkça konuşulmayan bir konu görünür hale gelebilir. Bir ilişkinin gizli tutulması, karşılıklı hislerin dile getirilmemesi ya da bir kişinin gerçek niyetinin anlaşılmaması gibi meseleler artık perde arkasında kalmayabilir. Bekar Balıklar, gizli başlayan bir yakınlaşmanın açığa çıkmasıyla şaşırtıcı bir gelişme yaşayabilir. İlişkisi olan Balıklar ise partnerinden sakladığı ya da sürekli ertelediği bir duyguyu sonunda dile getirebilir.

Kariyerde ise yeni bir şey başlatmaktan önce eski bir yükü kapatma ihtiyacı öne çıkabilir. Perde arkasında yürütülen bir iş, sonuçlanması beklenen bir görev veya uzun süredir belirsiz kalan bir konu nihayet tamamlanabilir. Bazı Balıklar işten ayrılmak yerine mevcut çalışma biçimini değiştirmeyi tercih edebilir. Dolunay, önünüzü açmak için artık taşınmaması gereken bir sorumluluğun geride bırakılmasını sağlayabilir.

Bonus: Koç

Bonus: Koç

Koç burçları ise bu Dolunayın merkezinde yer alıyor. Aşk hayatında uzun süredir beklediği bir konuda ilk adımı atmak, bir flörte duygularını açıkça göstermek veya ilişkide ertelenen bir kararı uygulamak isteyebilir. Kariyer tarafında da başkasının kararını beklemek yerine kendi adına hareket etmek öne çıkıyor. Yeni bir proje başlatmak, iş değişikliği için başvurmak veya uzun süredir aklındaki bir fikri hayata geçirmek konusunda daha cesur davranabilir.

26 Eylül'deki Dolunay, özellikle kendi adına karar vermek isteyen Koçlar için önemli bir dönüm noktası olabilir. Aşkta da kariyerde de mesele ne istediğini bilmekten çok, bunu hayata geçirmek olacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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