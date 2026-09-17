Koç Dolunayı 4 Burcun Aşk ve Kariyerini Değiştiriyor

Boğa burçları için Koç Dolunayı aşk hayatında geçmişten gelen bir kişiyi yeniden gündeme taşıyabilir. Uzun süredir haber alınmayan bir eski sevgiliden mesaj gelmesi veya yarım kalmış bir flörtün yeniden başlaması mümkün. İlişkisi olan Boğalar ise geçmişte kapanmadan bırakılmış bir konuyu partneriyle yeniden konuşabilir. Bu kez mesele yalnızca geçmişi hatırlamak değil, bundan sonra ilişkinin nasıl devam edeceğine karar vermek olabilir.

Kariyer tarafında ise gelişmeler doğrudan maddi konular üzerinden yaşanabilir. Beklenen bir ödeme, prim, maaş değişikliği veya yapılan bir işin karşılığının alınması gündeme gelebilir. Bazı Boğalar uzun süredir emeğinin karşılığını yeterince alamadığını fark ederek ücret ya da çalışma koşulları konusunda yeni bir talepte bulunabilir. Dolunay, iş hayatında kazancınızı yeniden değerlendireceğiniz bir dönemin kapısını açabilir.