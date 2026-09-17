Koç Dolunayı 4 Burcun Aşk ve Kariyerini Değiştiriyor
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Eylül ayının son günleri gökyüzünde oldukça hareketli bir Dolunayla kapanıyor. 26 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek Koç Dolunayı, özellikle aşk ve kariyer hayatında uzun süredir bekleyen konuları yeniden gündeme taşıyabilir. Bazı burçlar ilişkilerinde geçmişten gelen bir meseleyle karşılaşırken bazıları iş hayatında yeni bir teklif, görev değişikliği veya maddi bir gelişmeyle karşı karşıya kalabilir. Özellikle Boğa, İkizler, Başak ve Balık burçları için bu Dolunayın etkileri daha belirgin hissedilebilir.
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Boğa
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İkizler
Başak
Balık
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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