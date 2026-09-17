Survivor Yarışmacısı Almeda Baylan'dan Öldürülen Şarkıcı Güllü Hakkında İtiraf: "O Gece Beni de Çağırdı"
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Survivor yarışmasıyla adını duyuran Almeda Baylan, Güllü'nün ölümünden önce kendisini arayarak Yalova’daki evine davet ettiğini açıkladı. O sırada Bursa'da olduğunu ve reklam işi nedeniyle gidemediğini belirten Almeda Baylan, Güllü'nün kendisine 'Tuğberk de gelecek, sen de gel' dediğini aktardı. 'Yarın gelirim' diyerek gitmediğini, aynı gece Güllü'nün ölüm haberini aldığını söyleyen Survivor yarışmacısı Almeda Baylan, 'Vicdan azabı çekiyorum. Bilseydim böyle bir şey olacağını her şeye rağmen giderdim' dedi.
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Survivor yarışması ile tanınan Almeda Baylan, şarkıcı Güllü’nün öldüğü gece için kendisini de evine davet ettiğini açıkladı.
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Güllü “Bunlar benim ölümüm olacak” demiş!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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