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Survivor Yarışmacısı Almeda Baylan'dan Öldürülen Şarkıcı Güllü Hakkında İtiraf: "O Gece Beni de Çağırdı"

Survivor Yarışmacısı Almeda Baylan'dan Öldürülen Şarkıcı Güllü Hakkında İtiraf: "O Gece Beni de Çağırdı"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.09.2026 - 07:35
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Survivor yarışmasıyla adını duyuran Almeda Baylan, Güllü'nün ölümünden önce kendisini arayarak Yalova’daki evine davet ettiğini açıkladı. O sırada Bursa'da olduğunu ve reklam işi nedeniyle gidemediğini belirten Almeda Baylan, Güllü'nün kendisine 'Tuğberk de gelecek, sen de gel' dediğini aktardı. 'Yarın gelirim' diyerek gitmediğini, aynı gece Güllü'nün ölüm haberini aldığını söyleyen Survivor yarışmacısı Almeda Baylan, 'Vicdan azabı çekiyorum. Bilseydim böyle bir şey olacağını her şeye rağmen giderdim' dedi.

Kaynak: Kerim Cengil / SABAH

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Survivor yarışması ile tanınan Almeda Baylan, şarkıcı Güllü’nün öldüğü gece için kendisini de evine davet ettiğini açıkladı.

Survivor yarışması ile tanınan Almeda Baylan, şarkıcı Güllü’nün öldüğü gece için kendisini de evine davet ettiğini açıkladı.

Güllü'nün kendisine daha önce 'Bunlar benim ölümüm olacak' şeklinde sözler söylediğini de anlatan Baylan, sanatçının çocuklarıyla ilgili kırgınlıklarını paylaştığını belirtti. Baylan, 1 Ekim'deki duruşmayı takip edeceğini ve olayın aydınlatılmasını beklediğini söyledi.

Güllü adıyla tanınan sanatçı Gül Tut'un Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada ilk duruşmaya sayılı günler kala, olay gecesine ilişkin yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

Almeda Baylan, Güllü'nün öldüğü gün kendisini Yalova'ya davet ettiğini anlattı. Sabah’tan Kerim Cengil’in haberine göre; Baylan, olaydan önce Bursa'da bulunduğunu ve Survivor yarışmacısı bir arkadaşı ile bir reklam çalışması nedeniyle Yalova'ya gidemediğini belirtti. Güllü'nün kendisini telefonla davet ettiğini söyleyen Baylan, 'Yarın gelirim, işlerimi halledeyim' dediğini aktardı.

Güllü'nün kendisine, oğlu Tuğberk'in de geleceğini söylediğini belirten Baylan, 'Tuğberk de gelecek, sen de gel' şeklindeki sözlerini aktardı. Baylan, planın sonradan değişmiş olabileceğini ancak kendisine o gece için böyle bir davet geldiğini ifade etti. Baylan, Güllü'nün ölüm haberini aynı gece arkadaşlarının kendisini uyandırmasıyla öğrendiğini söyledi. Yaşadığı üzüntüyü anlatan Baylan, olayın ardından kendisini sorguladığını belirterek, 'Vicdan azabı çekiyorum. İnanın. Bilseydim böyle bir şey olacağını, her şeye rağmen giderdim' dedi.

Güllü'nün kendisini davet ettiği halde gidememiş olmasının kendisinde ağır bir vicdan yükü oluşturduğunu belirten Baylan, çevresindekilerin kendisine 'Sen gitseydin de aynı olay yaşanabilirdi' dediğini ancak bunun kendisini rahatlatmadığını söyledi. Baylan, 'Herkes bana böyle söylüyor. Ama ben yine de bilseydim böyle bir şey olacağını giderdim' ifadelerini kullandı.

Güllü “Bunlar benim ölümüm olacak” demiş!

Güllü “Bunlar benim ölümüm olacak” demiş!

Güllü ile yaptığı görüşmeler sırasında sanatçının zaman zaman ölümünden söz ettiğini de anlatan Baylan, 'Bunlar bir gün benim ölümüm olacak' şeklinde ifadeler kullandığını söyledi.

Almeda Baylan, Güllü ile yıllardır tanışmadıklarını, aralarındaki iletişimin Survivor sonrasında sosyal medya üzerinden başladığını anlattı. Güllü'nün kendisine yönelik güzel paylaşımlar yaptığını gördüğünü belirten Baylan, daha sonra bir Güllü şarkısını paylaşarak sanatçıyı etiketlediğini, bunun ardından iletişim kurduklarını söyledi. İkilinin kısa sürede yakınlaştığını anlatan Baylan, Güllü'ye 'anne', 'canım' ve 'aşkım' şeklinde hitap ettiğini belirtti. Baylan, Güllü'nün zaman zaman çocuklarıyla ilgili kırgınlıklarını da kendisine anlattığını ifade ederek, sanatçının 'Böyle bir çocuğum olmadı, keşke olsaydı, beni dinlemiyorlar' şeklinde yakınmalarda bulunduğunu söyledi.

Güllü'nün ölümüyle ilgili davanın ilk duruşmasını da takip edeceğini belirten Baylan, adaletin yerini bulacağına inandığını söyledi. Baylan, soruşturma kapsamında tanıkların dinleneceğini belirterek, 1 Ekim'deki duruşmada bazı konuların daha netleşmesini beklediğini ifade etti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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