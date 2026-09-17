Survivor Yarışmacısı Almeda Baylan'dan Öldürülen Şarkıcı Güllü Hakkında İtiraf: "O Gece Beni de Çağırdı"

Güllü'nün kendisine daha önce 'Bunlar benim ölümüm olacak' şeklinde sözler söylediğini de anlatan Baylan, sanatçının çocuklarıyla ilgili kırgınlıklarını paylaştığını belirtti. Baylan, 1 Ekim'deki duruşmayı takip edeceğini ve olayın aydınlatılmasını beklediğini söyledi.

Güllü adıyla tanınan sanatçı Gül Tut'un Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada ilk duruşmaya sayılı günler kala, olay gecesine ilişkin yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

Almeda Baylan, Güllü'nün öldüğü gün kendisini Yalova'ya davet ettiğini anlattı. Sabah’tan Kerim Cengil’in haberine göre; Baylan, olaydan önce Bursa'da bulunduğunu ve Survivor yarışmacısı bir arkadaşı ile bir reklam çalışması nedeniyle Yalova'ya gidemediğini belirtti. Güllü'nün kendisini telefonla davet ettiğini söyleyen Baylan, 'Yarın gelirim, işlerimi halledeyim' dediğini aktardı.

Güllü'nün kendisine, oğlu Tuğberk'in de geleceğini söylediğini belirten Baylan, 'Tuğberk de gelecek, sen de gel' şeklindeki sözlerini aktardı. Baylan, planın sonradan değişmiş olabileceğini ancak kendisine o gece için böyle bir davet geldiğini ifade etti. Baylan, Güllü'nün ölüm haberini aynı gece arkadaşlarının kendisini uyandırmasıyla öğrendiğini söyledi. Yaşadığı üzüntüyü anlatan Baylan, olayın ardından kendisini sorguladığını belirterek, 'Vicdan azabı çekiyorum. İnanın. Bilseydim böyle bir şey olacağını, her şeye rağmen giderdim' dedi.

Güllü'nün kendisini davet ettiği halde gidememiş olmasının kendisinde ağır bir vicdan yükü oluşturduğunu belirten Baylan, çevresindekilerin kendisine 'Sen gitseydin de aynı olay yaşanabilirdi' dediğini ancak bunun kendisini rahatlatmadığını söyledi. Baylan, 'Herkes bana böyle söylüyor. Ama ben yine de bilseydim böyle bir şey olacağını giderdim' ifadelerini kullandı.