Türk Tiyatrosunun Acı Kaybı: Usta Sanatçı Münir Canar Hayatını Kaybetti
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Türk tiyatrosu, sineması ve televizyon dünyasının usta oyuncusu ve yönetmeni Münir Canar, 81 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haber, FilmSan Vakfı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.
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Devlet Tiyatrolarından emekli olan duayen sanatçının vefatının ardından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yayımladığı taziye mesajında, Canar'ın sahneye ve oyunculuk sanatına sunduğu katkılara vurgu yaptı.
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FilmSan Vakfı da usta sanatçının vefatı üzerine bir taziye mesajı paylaşarak, "Türk tiyatrosu, sineması ve dizi oyuncusu Münir Canar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleriyle acıyı paylaştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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