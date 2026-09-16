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Türk Tiyatrosunun Acı Kaybı: Usta Sanatçı Münir Canar Hayatını Kaybetti

Türk Tiyatrosunun Acı Kaybı: Usta Sanatçı Münir Canar Hayatını Kaybetti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.09.2026 - 23:07
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Türk tiyatrosu, sineması ve televizyon dünyasının usta oyuncusu ve yönetmeni Münir Canar, 81 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haber, FilmSan Vakfı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.

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Devlet Tiyatrolarından emekli olan duayen sanatçının vefatının ardından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yayımladığı taziye mesajında, Canar'ın sahneye ve oyunculuk sanatına sunduğu katkılara vurgu yaptı.

Devlet Tiyatrolarından emekli olan duayen sanatçının vefatının ardından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yayımladığı taziye mesajında, Canar'ın sahneye ve oyunculuk sanatına sunduğu katkılara vurgu yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Devlet Tiyatrolarının Usta İsmi, Hocamız Münir Canar’ı Kaybettik... Türk tiyatrosunun, sinemasının ve televizyon ekranlarının en değerli çınarlarından, Devlet Tiyatrolarından emekli duayen sanatçımız, hocamız Münir Canar’ın 81 yaşında aramızdan ayrılmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ömrünü sanata adayan Münir Canar, Devlet Tiyatroları çatısı altında oyuncu ve yönetmen olarak pek çok esere hayat verdi. Sahnedeki güçlü yorumunun yanı sıra sinema ve televizyon ekranlarında da kendine özgü oyunculuğuyla derin izler bıraktı. Değerli üstadımız Münir Canar’ı saygı, sevgi ve rahmetle anıyor; başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sanat camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet, hatırası daim olsun. Seni çok özleyeceğiz...'

FilmSan Vakfı da usta sanatçının vefatı üzerine bir taziye mesajı paylaşarak, "Türk tiyatrosu, sineması ve dizi oyuncusu Münir Canar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleriyle acıyı paylaştı.

FilmSan Vakfı da usta sanatçının vefatı üzerine bir taziye mesajı paylaşarak, "Türk tiyatrosu, sineması ve dizi oyuncusu Münir Canar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleriyle acıyı paylaştı.

Canar'ın vefatı, uzun yıllar emek verdiği tiyatro ve televizyon camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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