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Namık Kemal Gökalp Kimdir? Hedef Holding Kimin? İnfo Yatırım Kimin?

Namık Kemal Gökalp Kimdir? Hedef Holding Kimin? İnfo Yatırım Kimin?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.09.2026 - 22:55
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İnfo Yatırım ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp sosyal medyada en çok aratılan isimlerden biri oldu. Peki Namık Kemal Gökalp kimdir? Hedef Holding kimin? İnfo Yatırım kimin?

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Namık Kemal Gökalp kim?

Namık Kemal Gökalp kim?

Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı İnfo Yatırım ve Hedef Holding'e yönelik bir operasyon sonrası gözler Namık Kemal Gökalp'e çevrildi. Yaşanan gelişmeler sonrası Namık Kemal Gökalp’in kim olduğu merak edilmeye başlandı.

52 yaşındaki Namık Kemal Gökalp, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'yi kuran ve 8 ayrı şirketin başkanlığını yapmış bir işadamı. Halen Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İdealist Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu ve Genel Müdür, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Dr. Gökalp, daha önce Genpower Holding A.Ş.'de Başkan-Denetim Kurulu, Arti Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür pozisyonlarında görev aldı. Marmara Üniversitesi'nden yüksek lisans, Kadir Has Üniversitesi'nden doktora ve Anadolu Üniversitesi'nden lisans derecesi aldı.

Hedef Holding Yönetim Kurulu'nd bulunan diğer isimler:

Namık Kemal GÖKALP | Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Ziya GÖKALP | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sibel GÖKALP | Yönetim Kurulu Üyesi

Cihangir YERSEL | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sümeyye ATAR AVCI | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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