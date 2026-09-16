Namık Kemal Gökalp Kimdir? Hedef Holding Kimin? İnfo Yatırım Kimin?

Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı İnfo Yatırım ve Hedef Holding'e yönelik bir operasyon sonrası gözler Namık Kemal Gökalp'e çevrildi. Yaşanan gelişmeler sonrası Namık Kemal Gökalp’in kim olduğu merak edilmeye başlandı.

52 yaşındaki Namık Kemal Gökalp, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'yi kuran ve 8 ayrı şirketin başkanlığını yapmış bir işadamı. Halen Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İdealist Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu ve Genel Müdür, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Dr. Gökalp, daha önce Genpower Holding A.Ş.'de Başkan-Denetim Kurulu, Arti Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür pozisyonlarında görev aldı. Marmara Üniversitesi'nden yüksek lisans, Kadir Has Üniversitesi'nden doktora ve Anadolu Üniversitesi'nden lisans derecesi aldı.

Hedef Holding Yönetim Kurulu'nd bulunan diğer isimler:

Namık Kemal GÖKALP | Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Ziya GÖKALP | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sibel GÖKALP | Yönetim Kurulu Üyesi

Cihangir YERSEL | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sümeyye ATAR AVCI | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi