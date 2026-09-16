Namık Kemal Gökalp Kimdir? Hedef Holding Kimin? İnfo Yatırım Kimin?
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İnfo Yatırım ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp sosyal medyada en çok aratılan isimlerden biri oldu. Peki Namık Kemal Gökalp kimdir? Hedef Holding kimin? İnfo Yatırım kimin?
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Namık Kemal Gökalp kim?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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