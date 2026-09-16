Tüm Zamanların Rekoru Kırılacak: Türkiye Tarihinde Fiyat İlk Kez Üç Haneyi Görecek!

Ekonomi gazetecisi Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yeni zammı paylaştı. Aydilek'in iddiasına göre motorin fiyatına 4,62 TL'lik bir zam gelmesi bekleniyor. Bu oran, son dönemde yapılan ayarlamalar arasında en dikkat çekici olanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Beklenen zam hayata geçerse motorin, Türkiye tarihinde ilk kez üç haneli fiyat seviyesine ulaşacak. Böylece yıllardır iki haneli rakamlarda seyreden litre fiyatı, 100 TL sınırını geride bırakarak yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Gelişme, akaryakıt piyasasında 'tüm zamanların rekoru' olarak nitelendiriliyor.

Zammın nihai boyutunu belirleyecek asıl soru ise ÖTV tarafında şekilleniyor. Özel tüketim vergisinde bir ayarlamaya gidilip gidilmeyeceği bugün saat 16.00'da netlik kazanacak. ÖTV'de bir indirim ya da erteleme yapılması halinde zammın yansıması sınırlı kalabilir, aksi durumda pompa fiyatlarındaki artış öngörülen seviyede gerçekleşecek.