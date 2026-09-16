article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Tüm Zamanların Rekoru Kırılacak: Türkiye Tarihinde Fiyat İlk Kez Üç Haneyi Görecek!

Tüm Zamanların Rekoru Kırılacak: Türkiye Tarihinde Fiyat İlk Kez Üç Haneyi Görecek!

Zam Akaryakıt Motorin
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
16.09.2026 - 10:42
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Akaryakıt fiyatlarında gözler 17 Eylül Perşembe gününe çevrildi. Gazeteci Olcay Aydilek'in paylaştığı bilgiye göre motorin fiyatına 4,62 TL zam yapılması bekleniyor. Beklenen artış gerçekleşirse motorin, tarihinde ilk kez 100 TL sınırını aşarak iki haneli rakamlardan üç haneli fiyat seviyesine geçecek.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Motorine rekor zam sinyali: Fiyat ilk kez 100 TL'yi aşacak.

Motorine rekor zam sinyali: Fiyat ilk kez 100 TL'yi aşacak.

Ekonomi gazetecisi Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yeni zammı paylaştı. Aydilek'in iddiasına göre motorin fiyatına 4,62 TL'lik bir zam gelmesi bekleniyor. Bu oran, son dönemde yapılan ayarlamalar arasında en dikkat çekici olanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Beklenen zam hayata geçerse motorin, Türkiye tarihinde ilk kez üç haneli fiyat seviyesine ulaşacak. Böylece yıllardır iki haneli rakamlarda seyreden litre fiyatı, 100 TL sınırını geride bırakarak yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Gelişme, akaryakıt piyasasında 'tüm zamanların rekoru' olarak nitelendiriliyor.

Zammın nihai boyutunu belirleyecek asıl soru ise ÖTV tarafında şekilleniyor. Özel tüketim vergisinde bir ayarlamaya gidilip gidilmeyeceği bugün saat 16.00'da netlik kazanacak. ÖTV'de bir indirim ya da erteleme yapılması halinde zammın yansıması sınırlı kalabilir, aksi durumda pompa fiyatlarındaki artış öngörülen seviyede gerçekleşecek.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.

Zam beklentisinin gölgesinde akaryakıt fiyatları büyük şehirlerde farklı seviyelerde seyrediyor. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 80,26 TL, motorin 95,60 TL, LPG ise 34,99 TL'den satışa sunuluyor. Başkent Ankara'da ise benzin 81,25 TL, motorin 96,75 TL'den pompalara yansıyor.

İzmir'de de tablo farklı değil; motorinin litresi 97,02 TL seviyesinde bulunuyor. Beklenen 4,62 TL'lik zam uygulanırsa İstanbul'da motorin fiyatı 100 TL'yi aşarak 100,22 TL'ye, Ankara'da ise 101,37 TL'ye kadar yükselebilir. Sürücüler, akşam saatlerinde açıklanacak resmi kararı bekliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın