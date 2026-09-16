Tüm Zamanların Rekoru Kırılacak: Türkiye Tarihinde Fiyat İlk Kez Üç Haneyi Görecek!
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Akaryakıt fiyatlarında gözler 17 Eylül Perşembe gününe çevrildi. Gazeteci Olcay Aydilek'in paylaştığı bilgiye göre motorin fiyatına 4,62 TL zam yapılması bekleniyor. Beklenen artış gerçekleşirse motorin, tarihinde ilk kez 100 TL sınırını aşarak iki haneli rakamlardan üç haneli fiyat seviyesine geçecek.
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Motorine rekor zam sinyali: Fiyat ilk kez 100 TL'yi aşacak.
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İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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