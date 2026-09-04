Araç Sahipleri Dikkat: Motorin ve Benzine Zam Geldi, Litresi 90 TL'ye Yaklaştı
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ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden yükseldi. Öte yandan Ukrayna da Rusya’daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılara başladı. Küresel petrol piyasaları ise bugünlerde hareketli. Jeopolitik risklerin etkisiyle motorine ve benzine zam yapıldı. Yapılan zammın ardından İstanbul'da litre başı fiyatının 90 TL'ye yaklaştığı görüldü.
İşte güncel akaryakıt fiyatları...
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Motorin ve Benzine Zam Geldi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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