Araç Sahipleri Dikkat: Motorin ve Benzine Zam Geldi, Litresi 90 TL'ye Yaklaştı

Bir yandan ABD ile İran arasındaki gerilim, bir yandan Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim, petrol piyasalarını olumsuz etkiledi. Jeopolitik risklerin etkisiyle petrol fiyatlarında yaşanan artış, akaryakıta da yüksek oranlı zam baskısı olarak yansıdı.

Son olarak motorinin litre fiyatına 7,72 TL zam yapıldı.

Benzine ise 2,48 TL zam yapıldı.

Fiyat artışı gece yarısından itibaren akaryakıt istasyonlarına yansıdı. Yapılan zammın ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 90 liraya yaklaşmış oldu.

Peki güncel akaryakıt fiyatları nasıl?