article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Araç Sahipleri Dikkat: Motorin ve Benzine Zam Geldi, Litresi 90 TL'ye Yaklaştı

Araç Sahipleri Dikkat: Motorin ve Benzine Zam Geldi, Litresi 90 TL'ye Yaklaştı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 08:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden yükseldi. Öte yandan Ukrayna da Rusya’daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılara başladı. Küresel petrol piyasaları ise bugünlerde hareketli.  Jeopolitik risklerin etkisiyle motorine ve benzine zam yapıldı. Yapılan zammın ardından İstanbul'da litre başı fiyatının 90 TL'ye yaklaştığı görüldü.

İşte güncel akaryakıt fiyatları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Motorin ve Benzine Zam Geldi

Motorin ve Benzine Zam Geldi

Bir yandan ABD ile İran arasındaki gerilim, bir yandan Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim, petrol piyasalarını olumsuz etkiledi. Jeopolitik risklerin etkisiyle petrol fiyatlarında yaşanan artış, akaryakıta da yüksek oranlı zam baskısı olarak yansıdı.

Son olarak motorinin litre fiyatına 7,72 TL zam yapıldı.

Benzine ise 2,48 TL zam yapıldı.

Fiyat artışı gece yarısından itibaren akaryakıt istasyonlarına yansıdı. Yapılan zammın ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 90 liraya yaklaşmış oldu.

Peki güncel akaryakıt fiyatları nasıl?

  • İstanbul Avrupa Yakası Benzin: 76,92 TL Motorin: 88,88 TL

  • İstanbul Anadolu Yakası Benzin: 76,77 TL Motorin: 88,76 TL

  • Ankara Benzin: 77,87 TL Motorin: 90,00 TL

  • İzmir Benzin: 78,15 TL Motorin: 90,27 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın