Meyve Suları ve Nektarlarda Yeni Dönem: Yeni Taslakta Tatlandırıcılar Yasaklanıyor

Taslağın hayata geçirilmesi durumunda meyve suyu ve nektar üretiminde yeni kurallar devreye girecek. Konsantre, püre ve toz formundaki meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanacak.

İlave şeker içermeyen meyve nektarlarında ise şeker yerine tamamen tatlandırıcı kullanılabilecek. Düşük enerjili nektarlarda da şekerin belirli bir bölümünün tatlandırıcıyla değiştirilmesine izin verilecek.

Düzenlemeyle ayrıca doğal şeker oranı özel yöntemlerle en az yüzde 30 azaltılan yeni nesil meyve sularının üretim ve satışının da önü açılacak.