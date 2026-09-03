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Meyve Suları ve Nektarlarda Yeni Dönem: Yeni Taslakta Tatlandırıcılar Yasaklanıyor

Meyve Suları ve Nektarlarda Yeni Dönem: Yeni Taslakta Tatlandırıcılar Yasaklanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.09.2026 - 21:41
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Tarım ve Orman Bakanlığı, meyve suyu ve nektar üretimine ilişkin kuralları değiştirecek yeni bir tebliğ taslağı hazırladı. Taslağa göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken, nektarlarda belirli şartlarla kullanımına izin verilecek. Şeker oranı yüzde 30 azaltılan ürünlerin de piyasaya sunulmasının önü açılacak.

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Meyve sularıyla ilgili kurallar yeniden düzenleniyor.

Meyve sularıyla ilgili kurallar yeniden düzenleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, meyve suyu ve nektar üretimindeki kuralları yeniden düzenlemek için yeni bir tebliğ taslağı hazırladı. Sektör temsilcilerinin görüşüne açılan düzenlemenin, tüketicilerin ürünler hakkında daha doğru bilgiye ulaşmasını sağlaması ve Türkiye’deki standartların Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Taslakta ne gibi değişiklikler öngörülüyor?

Taslakta ne gibi değişiklikler öngörülüyor?

Taslağın hayata geçirilmesi durumunda meyve suyu ve nektar üretiminde yeni kurallar devreye girecek. Konsantre, püre ve toz formundaki meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanacak.

İlave şeker içermeyen meyve nektarlarında ise şeker yerine tamamen tatlandırıcı kullanılabilecek. Düşük enerjili nektarlarda da şekerin belirli bir bölümünün tatlandırıcıyla değiştirilmesine izin verilecek.

Düzenlemeyle ayrıca doğal şeker oranı özel yöntemlerle en az yüzde 30 azaltılan yeni nesil meyve sularının üretim ve satışının da önü açılacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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