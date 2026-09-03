Meyve Suları ve Nektarlarda Yeni Dönem: Yeni Taslakta Tatlandırıcılar Yasaklanıyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı, meyve suyu ve nektar üretimine ilişkin kuralları değiştirecek yeni bir tebliğ taslağı hazırladı. Taslağa göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken, nektarlarda belirli şartlarla kullanımına izin verilecek. Şeker oranı yüzde 30 azaltılan ürünlerin de piyasaya sunulmasının önü açılacak.
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Meyve sularıyla ilgili kurallar yeniden düzenleniyor.
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Taslakta ne gibi değişiklikler öngörülüyor?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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