Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Kadrosunu Açıkladı: Milli Futbolcu Kadroda Yer Almıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray, Devler Ligi’nde sahaya çıkacak oyuncu listesini UEFA’ya iletti. Sarı-kırmızılıların kadrosunda yaz transfer döneminde takıma katılan isimler de kendilerine yer buldu.

UEFA’ya sunulan listede Rafael Leao, Leroy Sane, Wilfried Singo, Uğurcan Çakır ve Aleksey Batrakov gibi yeni transferler bulunuyor. Teknik heyet, hücum hattında ise Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Rafael Leao’yu tercih etti.