Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Kadrosunu Açıkladı: Milli Futbolcu Kadroda Yer Almıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray’ın organizasyonda kullanacağı oyuncu kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılıların UEFA’ya bildirdiği listede yeni transferler de yer alırken, 5 futbolcu kadronun dışında bırakıldı.
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Yeni transferler listede yer aldı.
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Kadroda kimler yer aldı?
5 isim kadroda yer almadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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