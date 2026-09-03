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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Kadrosunu Açıkladı: Milli Futbolcu Kadroda Yer Almıyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Kadrosunu Açıkladı: Milli Futbolcu Kadroda Yer Almıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.09.2026 - 20:20
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray’ın organizasyonda kullanacağı oyuncu kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılıların UEFA’ya bildirdiği listede yeni transferler de yer alırken, 5 futbolcu kadronun dışında bırakıldı.

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Yeni transferler listede yer aldı.

Yeni transferler listede yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray, Devler Ligi’nde sahaya çıkacak oyuncu listesini UEFA’ya iletti. Sarı-kırmızılıların kadrosunda yaz transfer döneminde takıma katılan isimler de kendilerine yer buldu.

UEFA’ya sunulan listede Rafael Leao, Leroy Sane, Wilfried Singo, Uğurcan Çakır ve Aleksey Batrakov gibi yeni transferler bulunuyor. Teknik heyet, hücum hattında ise Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Rafael Leao’yu tercih etti.

Kadroda kimler yer aldı?

Kadroda kimler yer aldı?

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük.

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Bitshiabu, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Ismail Jakobs, Roland Sallai.

Orta Saha: Aleksey Batrakov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu, Yunus Akgün.

Hücum: Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sane, Deniz Gül.

5 isim kadroda yer almadı.

5 isim kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımda UEFA’ya sunulan kadroda bazı oyunculara ise yer verilmedi. Kaan Ayhan’ın yanı sıra Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi listesine dahil edilmeyen isimler oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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