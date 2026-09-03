NBA Tarihinin En Ağır Cezalarından Biri Los Angeles Clippers'a Uygulandı
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NBA, Los Angeles Clippers ve yıldız oyuncu Kawhi Leonard hakkında yaklaşık bir yıldır devam eden soruşturmasını tamamladı. Leonard'ın 2021'deki sözleşme sürecinde maaş tavanı kurallarının ihlal edildiğine karar veren lig yönetimi, Clippers'a 30 milyon dolar para cezası verdi.
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Bir yıldır devam eden bir soruşturma vardı.
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Çok ağır cezayla karşı karşıya kaldılar.
Soruşturmada nelere dikkat edildi?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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