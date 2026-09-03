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NBA Tarihinin En Ağır Cezalarından Biri Los Angeles Clippers'a Uygulandı

NBA Tarihinin En Ağır Cezalarından Biri Los Angeles Clippers'a Uygulandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.09.2026 - 16:20
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NBA, Los Angeles Clippers ve yıldız oyuncu Kawhi Leonard hakkında yaklaşık bir yıldır devam eden soruşturmasını tamamladı. Leonard'ın 2021'deki sözleşme sürecinde maaş tavanı kurallarının ihlal edildiğine karar veren lig yönetimi, Clippers'a 30 milyon dolar para cezası verdi.

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Bir yıldır devam eden bir soruşturma vardı.

Bir yıldır devam eden bir soruşturma vardı.

NBA, Los Angeles Clippers ve yıldız oyuncusu Kawhi Leonard hakkında yaklaşık bir yıldır devam eden soruşturmanın sonuçlarını duyurdu.

Lig yönetimi, Clippers'ın Leonard ile 2021 yılında yaptığı sözleşme uzatma sürecinde maaş tavanını dolanmaya yönelik kuralları ihlal ettiğine hükmetti. Soruşturma kapsamında hem kulüp hem de Leonard hakkında yaptırım kararı alındı.

Bağımsız inceleme sonucunda Clippers organizasyonunda çok sayıda ciddi kural ihlalinin tespit edildiği belirtilirken, kulübün Leonard'a yönelik bazı anlaşmalar ve saha dışı gelir fırsatlarında lig kurallarına aykırı hareket ettiği ortaya konuldu.

Çok ağır cezayla karşı karşıya kaldılar.

Çok ağır cezayla karşı karşıya kaldılar.

NBA'in açıkladığı yaptırım paketinde Clippers'a 30 milyon dolarlık para cezası verildi. Kulüp sahibi Steve Ballmer bir yıl süreyle ligden uzaklaştırılırken, Ticari Operasyonlar Başkanı Gillian Zucker bir yıl, Basketbol Operasyonları Başkanı Lawrence Frank ise altı ay boyunca maaşsız men cezasına çarptırıldı.

NBA yönetimi ayrıca Clippers'ın 2029, 2030, 2031, 2032 ve 2033 yıllarına ait birinci tur draft haklarına da el koydu.

Ortaya çıkan tablo, Clippers'ın Kawhi Leonard'ı kadroya katmak ve takımda tutmak için oldukça ağır bir bedel ödediğini gösterdi. Paul George transferi ve Leonard'ın 2019'daki serbest oyuncu imzası için Oklahoma City Thunder'a verilen haklar da hesaba katıldığında, Clippers'ın Leonard hamlesi nedeniyle toplam 10 birinci tur draft hakkından vazgeçtiği görüldü.

Soruşturmada nelere dikkat edildi?

Soruşturmada nelere dikkat edildi?

Soruşturmanın odağında, Clippers’ın Kawhi Leonard’ın dört şirketle yaptığı sponsorluk anlaşmalarında yalnızca aracı olup olmadığı ya da maaş tavanı kurallarını ihlal edip etmediği yer aldı. Clippers, şirketlerle Leonard arasında bağlantı kurduğunu ve kurallara uygun hareket ettiğini savunurken, soruşturmacılar kulübün bütçe sınırlarını bilinçli şekilde aştığını ve süreci meşru göstermek için bazı adımlar kurguladığını belirledi.

Raporda, özellikle Daktronics anlaşması üzerinden Leonard’a sponsorluk adı altında örtülü ödeme yapıldığı ve şartların Clippers tarafından belirlendiği öne sürüldü. Ayrıca sponsorluk anlaşmalarının ardından şirketlere milyonlarca dolarlık danışmanlık ödemeleri yapıldığı tespit edildi. NBA, dört ayrı şirket üzerinden gerçekleşen ihlallerin her biri için 7,5 milyon dolarlık azami cezayı uygulayarak toplam cezayı 30 milyon dolara çıkardı.

Neden bu kadar ağır ceza uygulandı?

Neden bu kadar ağır ceza uygulandı?

Wachtell Lipton hukuk firmasının hazırladığı raporda, Clippers'ın sahibi Steve Ballmer'ın organizasyonda kurallara uyulmasını sağlayacak yeterli denetimi oluşturmadığı ve Kawhi Leonard'ın saha dışı gelir elde etmesine bilerek destek verdiği öne sürüldü. Ballmer'ı doğrudan suçlayan kesin bir kanıt bulunmadığı belirtilirken, Leonard'ın temsilcisi Dennis Robertson'ın talepleri, sponsor görüşmeleri ve taraflar arasındaki iletişim trafiğinin birlikte değerlendirildiği aktarıldı.

Rapora göre Robertson, Leonard'ın maddi hedefleri konusunda Ballmer'a doğrudan başvurdu ve Ballmer da Clippers çalışanlarının bu hedeflerin karşılanması için birlikte hareket ettiğini ifade etti. NBA'in cezayı ağırlaştırmasında Clippers'ın geçmişteki benzer ihlal iddiaları da etkili oldu. Kulüp, 2015'te DeAndre Jordan transferi nedeniyle 250 bin dolar ceza almış, 2019'da ise Leonard'ın ilk sözleşme sürecinde kurallara ilişkin resmi uyarı almıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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