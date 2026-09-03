NBA Tarihinin En Ağır Cezalarından Biri Los Angeles Clippers'a Uygulandı

Soruşturmanın odağında, Clippers’ın Kawhi Leonard’ın dört şirketle yaptığı sponsorluk anlaşmalarında yalnızca aracı olup olmadığı ya da maaş tavanı kurallarını ihlal edip etmediği yer aldı. Clippers, şirketlerle Leonard arasında bağlantı kurduğunu ve kurallara uygun hareket ettiğini savunurken, soruşturmacılar kulübün bütçe sınırlarını bilinçli şekilde aştığını ve süreci meşru göstermek için bazı adımlar kurguladığını belirledi.

Raporda, özellikle Daktronics anlaşması üzerinden Leonard’a sponsorluk adı altında örtülü ödeme yapıldığı ve şartların Clippers tarafından belirlendiği öne sürüldü. Ayrıca sponsorluk anlaşmalarının ardından şirketlere milyonlarca dolarlık danışmanlık ödemeleri yapıldığı tespit edildi. NBA, dört ayrı şirket üzerinden gerçekleşen ihlallerin her biri için 7,5 milyon dolarlık azami cezayı uygulayarak toplam cezayı 30 milyon dolara çıkardı.