Spor Yorumcusu Can Nefesoğlu Panel Dolandırıcılarının Şantaj Yöntemini Anlattı

Doğrusu bu gece beni uyutmayan bir durum var. Bu panel denilen safsatadan numarama ulaşmış lavuğun birisi. 70 kiloluk falan kupkuru bir g** ve cinsel organ görüntüleri var esmer tenli bir insandan.

Gün sonuna kadar 9900 TL vermezsem de panelden bütün sülaleme (çünkü panelde bütün herkesin sülale bilgileri ve GSM numaraları erişilebilir) bunları gönderecekmiş.

Şimdi gerçekten iş çok komik. G** benim değil. Olsa da problem yok ama ben 100 kg ve beyaz tenliyim. Neyse.

Problem Türkiye'de gençlerin 9900 TL gibi bir tutar için tanımadığı bir insanı 80 yaşındaki akrabalarını WhatsApp grubuna alıp “Bu Can Nefesoğlu'nun g**üdür” diye paylaşmakla tehdit edecek noktaya gelmesi.

Ben de 20 senedir görmediğim halamın oğlunun kızı güne böyle bir WhatsApp grubuna alınarak başlasın istemiyorum.

Bedeli bu.

Elinde hiçbir şey yok mesela bu kişinin. Sadece panel denilen saçmalık vasıtasıyla bütün ailemin numaraları var ve piyangodan ben çıkmışım.

Ama 85 yaşındaki halam üzülsün, dedemin yüreğine insin tarzı bir rahatsızlık vermemenin bedeli olarak 9900 TL'yi görmüş.

Şimdi gülüp geçiyorum, çünkü çok komik ama bir yandan da bu kişinin bu suçu işlemeye devam edeceğine son derece eminim, uykumun kaçtığıyla kaldım.

Uykum kaçtı. Yarın yaşlı aile bireylerimi arayıp böyle bir gruba alınacaklarını söyleyeceğim. Benim olduğu iddia edilen kara kuru bir g** ve incecik bir belin önünden görünen erkek cinsel organı fotoğrafıyla karışılacaklarını, korkmamaları gerektiğini söyleyeceğim.

Ama bu insanları aramaya, taciz etmeye devam ederler mi bilmiyorum.

9900 TL için. Bedel sadece rahatsızlık vermemek.

O kadar da güveniyorlar ki yaptıkları yanlarına kar kalacak diye.

Ee IBAN kiralık, kullandıkları cep telefonu kiralık…

Merak eden varsa ben gerçek g**ümü utanmadan atarım.

Ailemi rahat bırakın.