Spor Yorumcusu Can Nefesoğlu Panel Dolandırıcılarının Şantaj Yöntemini Anlattı
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Son yıllarda pek çok kişi kişisel verilerinin sızmasından ötürü büyük mağduriyetler yaşıyor. Panel olarak da bilinen verilerle adresleri, telefonları hatta sağlık geçmişlerine kadar ulaşılan insanlar tehdit ediliyor. Spor yorumcusu Can Nefesoğlu da yaşadığı şantaj girişimini X hesabından duyurdu. Nefesoğlu, “panel” olarak bilinen yasadışı veri sorgulama sistemleri üzerinden numarasına ulaşan bir dolandırıcının, kendisine ait olmayan müstehcen görüntülerden 9 bin 900 TL talep ettiğini ve kabul edilmezse çevresine paylaşacağını anlattı.
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Nefesoğlu'nun paylaştıkları şu şekilde:
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Nefesoğlu yazdıklarının ardından dolandırıcının yazdıklarını paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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