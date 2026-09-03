article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Spor Yorumcusu Can Nefesoğlu Panel Dolandırıcılarının Şantaj Yöntemini Anlattı

Spor Yorumcusu Can Nefesoğlu Panel Dolandırıcılarının Şantaj Yöntemini Anlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.09.2026 - 13:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Son yıllarda pek çok kişi kişisel verilerinin sızmasından ötürü büyük mağduriyetler yaşıyor. Panel olarak da bilinen verilerle adresleri, telefonları hatta sağlık geçmişlerine kadar ulaşılan insanlar tehdit ediliyor. Spor yorumcusu Can Nefesoğlu da  yaşadığı şantaj girişimini X hesabından duyurdu. Nefesoğlu, “panel” olarak bilinen yasadışı veri sorgulama sistemleri üzerinden numarasına ulaşan bir dolandırıcının, kendisine ait olmayan müstehcen görüntülerden 9 bin 900 TL talep ettiğini ve kabul edilmezse çevresine paylaşacağını anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nefesoğlu'nun paylaştıkları şu şekilde:

Nefesoğlu'nun paylaştıkları şu şekilde:

Doğrusu bu gece beni uyutmayan bir durum var. Bu panel denilen safsatadan numarama ulaşmış lavuğun birisi. 70 kiloluk falan kupkuru bir g** ve cinsel organ görüntüleri var esmer tenli bir insandan. 

Gün sonuna kadar 9900 TL vermezsem de panelden bütün sülaleme (çünkü panelde bütün herkesin sülale bilgileri ve GSM numaraları erişilebilir) bunları gönderecekmiş.

Şimdi gerçekten iş çok komik. G** benim değil. Olsa da problem yok ama ben 100 kg ve beyaz tenliyim. Neyse.

Problem Türkiye'de gençlerin 9900 TL gibi bir tutar için tanımadığı bir insanı 80 yaşındaki akrabalarını WhatsApp grubuna alıp “Bu Can Nefesoğlu'nun g**üdür” diye paylaşmakla tehdit edecek noktaya gelmesi. 

Ben de 20 senedir görmediğim halamın oğlunun kızı güne böyle bir WhatsApp grubuna alınarak başlasın istemiyorum.

Bedeli bu. 

Elinde hiçbir şey yok mesela bu kişinin. Sadece panel denilen saçmalık vasıtasıyla bütün ailemin numaraları var ve piyangodan ben çıkmışım. 

Ama 85 yaşındaki halam üzülsün, dedemin yüreğine insin tarzı bir rahatsızlık vermemenin bedeli olarak 9900 TL'yi görmüş.

Şimdi gülüp geçiyorum, çünkü çok komik ama bir yandan da bu kişinin bu suçu işlemeye devam edeceğine son derece eminim, uykumun kaçtığıyla kaldım.

Uykum kaçtı. Yarın yaşlı aile bireylerimi arayıp böyle bir gruba alınacaklarını söyleyeceğim. Benim olduğu iddia edilen kara kuru bir g** ve incecik bir belin önünden görünen erkek cinsel organı fotoğrafıyla karışılacaklarını, korkmamaları gerektiğini söyleyeceğim.

Ama bu insanları aramaya, taciz etmeye devam ederler mi bilmiyorum.

9900 TL için. Bedel sadece rahatsızlık vermemek. 

O kadar da güveniyorlar ki yaptıkları yanlarına kar kalacak diye.

Ee IBAN kiralık, kullandıkları cep telefonu kiralık… 

Merak eden varsa ben gerçek g**ümü utanmadan atarım. 

Ailemi rahat bırakın.

Nefesoğlu yazdıklarının ardından dolandırıcının yazdıklarını paylaştı.

Nefesoğlu yazdıklarının ardından dolandırıcının yazdıklarını paylaştı.

Şimdi bu benim ailem için bir sıkıntı değil. Dedemleri arayacağım onlar uyanınca, halamı arayacağım vesaire…

Ama bu şekilde hayatını CEHENNEME çevirebilirler insanların. Farkında mısınız? İntihara sürüklerler, ailesine inandıramaz, o parayı bulmaya çalışır aman ailesi inanmaz diye vesaire tahayyül edebiliyor musunuz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
6
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın