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Çaycı Ustası Yıllardır Sakladığı Sırrı Açıkladı: Evde Herkes Çayı Aynı Hatayla Demliyor

Çaycı Ustası Yıllardır Sakladığı Sırrı Açıkladı: Evde Herkes Çayı Aynı Hatayla Demliyor

Samsun
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
23.09.2026 - 13:22
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Evde demlenen çayın tadı neden çay ocağındakine benzemiyor? Samsun'da yıllardır çay ocağı işleten Şaban Göğne'ye göre farkın sebebi kullanılan çay değil, demleme yöntemi. Çaycıların tercih ettiği yöntemde kuru çayın üzerine kaynar su dökülmüyor. Çay soğuk suyla, buharda ağır ağır demleniyor.

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Çaycı usta sırrını verdi: Çayı demlemenin püf noktası!

Çaycı usta sırrını verdi: Çayı demlemenin püf noktası!

Birçok kişi evde hazırladığı çayla çay ocağında içtiği çay arasındaki farkı merak ediyor. Samsunlu esnaf Şaban Göğne, bu farkın doğrudan demleme şeklinden kaynaklandığını söylüyor.

Göğne'ye göre çay hem sıcak hem de soğuk suyla demlenebilir, ama kendisi soğuk suyu tercih ediyor. Usta çaycı sebebini şöyle anlattı: 'Sıcak suyla demlenecekse önce demliğe su konulup üstüne çay atılması gerekiyor. Biz soğuk suyla çay demlemeyi tercih ediyoruz. Bunun nedeni, soğuk suyla demlenen çayın daha geç bayatlaması. Yavaş yavaş buharda piştiğinden demini güzel alıyor ve lezzetli oluyor.'

Göğne, çay ocaklarındaki koşulların da evden farklı olduğunu hatırlattı. Çaycılar ev tipi demlik ve ocak kullanmıyor, çayı yüksek ısıdaki kazanlarda hazırlıyor. Usta, 'Aynı çayı vatandaş evde demleyemiyor' diyerek sıcak suyla demlenen çayın erken çöktüğünü ve erken bayatladığını söyledi.

Evde yapılan en büyük hata: Kuru çayın üzerine kaynar su dökmek.

Evde yapılan en büyük hata: Kuru çayın üzerine kaynar su dökmek.

Göğne'ye göre evlerde en sık yapılan yanlış, demliğe önce kuru çayı koyup üstüne kaynar su dökmek. Kaynar su çayı hızlı demlese de tadını acılaştırabiliyor ve çayın yanmasına yol açabiliyor.

Göğne bunu şöyle açıkladı: 'Vatandaşın yaptığı en büyük yanlış önce çayı demliğe koyması, sonra üzerine sıcak su dökmesi. Çay pişmeden haşlanıyor ve yanıyor. Böyle demlenince tadı da acı oluyor. Soğuk suyla demlenen çayda böyle bir sıkıntı olmuyor.'

Yöntemin tek dezavantajı süre. Çay ocağında sıcak suyla hazırlanan çay yaklaşık 10 dakikada servise hazır oluyor. Soğuk suyla yavaş yavaş demlenen çay ise buharla ancak 40-45 dakikada kıvamını buluyor.

Çay ocağının müşterileri de ağır ağır demlenen çayın tadının belirgin şekilde farklı olduğunu söylüyor. Ama aceleleri olduğunda daha hızlı hazırlanan sıcak su demlemesini tercih ettiklerini de saklamıyorlar.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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