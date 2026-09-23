Çaycı Ustası Yıllardır Sakladığı Sırrı Açıkladı: Evde Herkes Çayı Aynı Hatayla Demliyor
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Evde demlenen çayın tadı neden çay ocağındakine benzemiyor? Samsun'da yıllardır çay ocağı işleten Şaban Göğne'ye göre farkın sebebi kullanılan çay değil, demleme yöntemi. Çaycıların tercih ettiği yöntemde kuru çayın üzerine kaynar su dökülmüyor. Çay soğuk suyla, buharda ağır ağır demleniyor.
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Çaycı usta sırrını verdi: Çayı demlemenin püf noktası!
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Evde yapılan en büyük hata: Kuru çayın üzerine kaynar su dökmek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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