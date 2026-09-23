Çaycı Ustası Yıllardır Sakladığı Sırrı Açıkladı: Evde Herkes Çayı Aynı Hatayla Demliyor

Birçok kişi evde hazırladığı çayla çay ocağında içtiği çay arasındaki farkı merak ediyor. Samsunlu esnaf Şaban Göğne, bu farkın doğrudan demleme şeklinden kaynaklandığını söylüyor.

Göğne'ye göre çay hem sıcak hem de soğuk suyla demlenebilir, ama kendisi soğuk suyu tercih ediyor. Usta çaycı sebebini şöyle anlattı: 'Sıcak suyla demlenecekse önce demliğe su konulup üstüne çay atılması gerekiyor. Biz soğuk suyla çay demlemeyi tercih ediyoruz. Bunun nedeni, soğuk suyla demlenen çayın daha geç bayatlaması. Yavaş yavaş buharda piştiğinden demini güzel alıyor ve lezzetli oluyor.'

Göğne, çay ocaklarındaki koşulların da evden farklı olduğunu hatırlattı. Çaycılar ev tipi demlik ve ocak kullanmıyor, çayı yüksek ısıdaki kazanlarda hazırlıyor. Usta, 'Aynı çayı vatandaş evde demleyemiyor' diyerek sıcak suyla demlenen çayın erken çöktüğünü ve erken bayatladığını söyledi.