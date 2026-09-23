Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Yeni Dizisiyle Reyting Zirvesinde: Özge Özacar Yeni Bölüm Öncesi Teşekkür Etti!

Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olan Özge Özacar, oyunculuk eğitiminin ardından 2015'te Tatlı Küçük Yalancılar'daki Müge rolüyle ekrana adım attı. Sonraki yıllarda Meryem'de Naz, Sevgili Geçmiş'te Azra ve Kefaret'te Meltem Serez karakterleriyle izleyici karşısına çıktı. Sinemada Hababam Sınıfı Yeniden'in yanı sıra Ata Demirer'in Bursa Bülbülü filminde de yer aldı. Oyuncunun asıl çıkışı ise 2024'te dahil olduğu Kızılcık Şerbeti'ndeki Görkem rolüyle geldi. Bu sezon Sevdan Bir Ateş'te Murat Ünalmış'la başrolü paylaşıyor.

Dizide canlandırdığı Leyla, Mirza'yla nikâhlarına saatler kala ortadan kaybolan ve yedi yıl sonra Halep'te yeniden karşısına çıkan bir kadın. Yanında Mirza'nın varlığından haberi olmadığı altı yaşındaki kızı Hüma'yla ortaya çıkan Leyla'nın yıllarca nerede olduğu ve bu sırrı neden sakladığı, hikâyenin merkezindeki soruların başında geliyor.