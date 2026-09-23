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Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Yeni Dizisiyle Reyting Zirvesinde: Özge Özacar Yeni Bölüm Öncesi Teşekkür Etti!

Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Yeni Dizisiyle Reyting Zirvesinde: Özge Özacar Yeni Bölüm Öncesi Teşekkür Etti!

Show tv Kızılcık Şerbeti Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.09.2026 - 13:49
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Show TV'nin çarşamba akşamlarındaki iddialı yapımı Sevdan Bir Ateş'te Leyla Kızılırmak'a hayat veren Özge Özacar, yeni bölüm öncesinde Instagram hesabından izleyicilere seslendi. Kapadokya'da çekilen dizinin ekibi adına duygularını paylaşan oyuncu, gelen yorumların kendilerine güç verdiğini anlattı. Paylaşımın zamanlaması da dikkat çekti; dizi bir hafta içinde reytingini ikiye katlayarak listelerin zirvesine yerleşmişti.

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Özge Özacar, Görkem rolüyle geniş kitlelere ulaşmadan önce birçok dizi ve filmde rol aldı.

Özge Özacar, Görkem rolüyle geniş kitlelere ulaşmadan önce birçok dizi ve filmde rol aldı.

Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olan Özge Özacar, oyunculuk eğitiminin ardından 2015'te Tatlı Küçük Yalancılar'daki Müge rolüyle ekrana adım attı. Sonraki yıllarda Meryem'de Naz, Sevgili Geçmiş'te Azra ve Kefaret'te Meltem Serez karakterleriyle izleyici karşısına çıktı. Sinemada Hababam Sınıfı Yeniden'in yanı sıra Ata Demirer'in Bursa Bülbülü filminde de yer aldı. Oyuncunun asıl çıkışı ise 2024'te dahil olduğu Kızılcık Şerbeti'ndeki Görkem rolüyle geldi. Bu sezon Sevdan Bir Ateş'te Murat Ünalmış'la başrolü paylaşıyor.

Dizide canlandırdığı Leyla, Mirza'yla nikâhlarına saatler kala ortadan kaybolan ve yedi yıl sonra Halep'te yeniden karşısına çıkan bir kadın. Yanında Mirza'nın varlığından haberi olmadığı altı yaşındaki kızı Hüma'yla ortaya çıkan Leyla'nın yıllarca nerede olduğu ve bu sırrı neden sakladığı, hikâyenin merkezindeki soruların başında geliyor.

Sevdan Bir Ateş, ikinci bölümünde 7,42 reytingle Total, AB ve ABC1'de birinci oldu.

Sevdan Bir Ateş, ikinci bölümünde 7,42 reytingle Total, AB ve ABC1'de birinci oldu.

Özacar paylaşımında, 'Güzel yorumlarınızı okudukça ekipçe çok büyük mutluluk duyuyor; güç buluyoruz' ifadelerini kullandı ve dizinin yeni bölümüyle bu akşam yine Show TV'de izleyicilerin evine konuk olacaklarını hatırlattı.

9 Eylül'de ekrana gelen ilk bölümde Total kategoride 3,54 reytingle ikinci sırada kalan dizi, 16 Eylül'deki ikinci bölümde 7,42 reyting ve yüzde 24,08 izlenme payına ulaştı. AB grubunda 6,82, ABC1'de ise 7,88 reyting alan yapım, üç kategoride de listenin tepesine çıktı. Aynı akşam ilk bölümüyle yarışa giren ATV'nin Aşk ve Taht dizisi ise ilk haftada Total'de 2,49 reytingle altıncı sırada kalmıştı. Dijitalde de ilgi büyük; ilk bölüm 14 milyon izlenmeyi geçerken ikinci bölüm tek günde 5 milyon izlendi.

Murat Saraçoğlu'nun yönettiği CNP Film imzalı dizide, Leyla için sade kostüm ve doğal makyajla kamera karşısına geçen Özacar'ın performansı da sosyal medyada övgü topladı. Dizinin üçüncü bölümü bu akşam saat 20.00'de Show TV'de ekrana gelecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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