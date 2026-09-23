Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Yeni Dizisiyle Reyting Zirvesinde: Özge Özacar Yeni Bölüm Öncesi Teşekkür Etti!
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Show TV'nin çarşamba akşamlarındaki iddialı yapımı Sevdan Bir Ateş'te Leyla Kızılırmak'a hayat veren Özge Özacar, yeni bölüm öncesinde Instagram hesabından izleyicilere seslendi. Kapadokya'da çekilen dizinin ekibi adına duygularını paylaşan oyuncu, gelen yorumların kendilerine güç verdiğini anlattı. Paylaşımın zamanlaması da dikkat çekti; dizi bir hafta içinde reytingini ikiye katlayarak listelerin zirvesine yerleşmişti.
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Özge Özacar, Görkem rolüyle geniş kitlelere ulaşmadan önce birçok dizi ve filmde rol aldı.
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Sevdan Bir Ateş, ikinci bölümünde 7,42 reytingle Total, AB ve ABC1'de birinci oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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