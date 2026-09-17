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Sevdan Bir Ateş Dizisinin Minik Hüma'sı Beyza Karabacak Oyunculuğuyla Kendine Hayran Bıraktı

Sevdan Bir Ateş Dizisinin Minik Hüma'sı Beyza Karabacak Oyunculuğuyla Kendine Hayran Bıraktı

Show tv dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.09.2026 - 14:04
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Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Sevdan Bir Ateş, kadrosundaki en küçük ismiyle de konuşuluyor. Leyla'nın konuşmayan kızı Hüma'yı canlandıran 5 yaşındaki Beyza Karabacak, ekrana geldiği ilk sahnelerden itibaren dikkat çekti. Küçük oyuncunun tek kelime etmeden kurduğu performans, izleyicinin gözünden kaçmadı.

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Sevdan Bir Ateş'te canlandırdığı Hüma karakteriyle gönüllerde taht kuran Beyza Karabacak'ın kim olduğu merak edildi.

Sevdan Bir Ateş'te canlandırdığı Hüma karakteriyle gönüllerde taht kuran Beyza Karabacak'ın kim olduğu merak edildi.

Show TV'nin CNP Film imzalı yeni dizisi Sevdan Bir Ateş'te Hüma karakterini, 25 Mayıs 2021 doğumlu Beyza Karabacak canlandırıyor. Dizi, Murat Saraçoğlu'nun yönetmenliğinde 9 Eylül 2026'da ekrana geldi. Beyza, kendisinden bir yaş büyük olan Hüma'yı, yani Leyla'nın kızını oynuyor. Hüma, annesiyle birlikte yedi yıldır Halep'te yaşayan ve geçmişindeki bir travma yüzünden konuşmayı bırakmış bir çocuk; Mirza'nın onun biyolojik babası olduğunu henüz bilmiyor. Küçük oyuncunun kamuoyuna yansımış başka bir proje bilgisi yok; Sevdan Bir Ateş, şimdilik ekranlardaki ilk görünen işi.

Tek kelime etmeden oynadığı Hüma'yla Beyza Karabacak, izleyicinin beğenisini topladı.

Tek kelime etmeden oynadığı Hüma'yla Beyza Karabacak, izleyicinin beğenisini topladı.

Hüma'nın repliksiz kurgusu, Beyza'nın oyunculuğunu bakışlarına ve mimiklerine taşıdı. Küçük oyuncu, dizinin ilk bölümlerinde tek bir cümle söylemeden yalnızca gözleriyle kurduğu ifadelerle sahnede ağırlığını hissettiriyor. Sosyal medyada dizi hakkında paylaşılanlarda, Hüma'nın sessizliğinin yarattığı dramatik etki ve Beyza'nın bunu taşıma biçimi övgüyle öne çıkıyor. Yaşından beklenmeyen bu doğallık, yapım ekibi tarafından da başarılı bulunuyor ve Beyza'yı dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline getiriyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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