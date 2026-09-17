Sevdan Bir Ateş Dizisinin Minik Hüma'sı Beyza Karabacak Oyunculuğuyla Kendine Hayran Bıraktı
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Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Sevdan Bir Ateş, kadrosundaki en küçük ismiyle de konuşuluyor. Leyla'nın konuşmayan kızı Hüma'yı canlandıran 5 yaşındaki Beyza Karabacak, ekrana geldiği ilk sahnelerden itibaren dikkat çekti. Küçük oyuncunun tek kelime etmeden kurduğu performans, izleyicinin gözünden kaçmadı.
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Sevdan Bir Ateş'te canlandırdığı Hüma karakteriyle gönüllerde taht kuran Beyza Karabacak'ın kim olduğu merak edildi.
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Tek kelime etmeden oynadığı Hüma'yla Beyza Karabacak, izleyicinin beğenisini topladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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