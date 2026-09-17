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Seni Tanıyorum Netflix'te Yayına Girer Girmez Sosyal Medyada Yorum Yağmuruna Tutuldu

Seni Tanıyorum Netflix'te Yayına Girer Girmez Sosyal Medyada Yorum Yağmuruna Tutuldu

Elçin Sangu Netflix
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
17.09.2026 - 14:37 Son Güncelleme: 17.09.2026 - 14:38
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Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın başrollerini paylaştığı Netflix'in yeni yerli dizisi Seni Tanıyorum bugün ekranlara geldi. Doğum sonrası kariyerine dönmek isteyen bir ressamın hayatına giren gizemli bakıcının hikâyesini anlatan psikolojik gerilim dizisi, daha ilk saatlerinden itibaren sosyal medyada konuşuluyor. Peki dizinin konusu tam olarak ne, kadroda kimler var ve izleyiciler ilk bölüm için ne dedi?

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Seni Tanıyorum, doğum sonrası kariyerine dönmek isteyen bir ressamın hayatını konu alıyor.

Seni Tanıyorum, doğum sonrası kariyerine dönmek isteyen bir ressamın hayatını konu alıyor.

Yönetmenliğini Mert Baykal'ın üstlendiği, senaryosunu Tuğba Doğan'ın kaleme aldığı yapım, Bombon Studios imzasını taşıyor. Hikâye, doğum yaptıktan sonra ressamlık kariyerine geri dönmek isteyen Funda'nın (Elçin Sangu) uzun arayışın ardından bulduğu bakıcı Nazlı (Melis Sezen) ile başlıyor.

Nazlı'nın gizemli geçmişi ve tavırları, kısa sürede Funda ile eşi İlker'in (Ozan Dolunay) arasındaki dengeleri sarsmaya başlıyor. Netflix, diziyi 'Psikolojik Gerilim, Dram ve Akıl Oyunları' türünde tanıtırken, yoğun temaları nedeniyle 18 yaş üstü izleyici kitlesine (TV-MA) hitap ettiğini belirtiyor. Geniş oyuncu kadrosunda ayrıca Cemal Hünal, Efe Taşdelen, Murat Garipağaoğlu, Mine Teber, Nergis Öztürk, Arbil Tabur ve Esra Şahin yer alıyor.

Dizi bugün Netflix'te yayına girdikten hemen sonra izleyiciler sosyal medyada yorum yağdırmaya başladı.

Dizi bugün Netflix'te yayına girdikten hemen sonra izleyiciler sosyal medyada yorum yağdırmaya başladı.

Seni Tanıyorum, 17 Eylül Perşembe günü itibarıyla Netflix'in Türkiye kataloğuna eklendi ve yalnızca bu platform üzerinden izlenebiliyor. Netflix Türkiye'nin duyuru paylaşımı kısa sürede yüz binlerce görüntülenmeye ulaşırken, yorum bölümü Elçin Sangu ve Melis Sezen'e yönelik övgü dolu mesajlarla doldu.

İzleyiciler özellikle bakıcı Nazlı karakterinin gizemi ve dizinin gerilim dozuyla ilgili yorumlarını paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medyadaki tepkilerin bir kısmını aşağıda bulabilirsiniz.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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