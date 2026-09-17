Seni Tanıyorum Netflix'te Yayına Girer Girmez Sosyal Medyada Yorum Yağmuruna Tutuldu

Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın başrollerini paylaştığı Netflix'in yeni yerli dizisi Seni Tanıyorum bugün ekranlara geldi. Doğum sonrası kariyerine dönmek isteyen bir ressamın hayatına giren gizemli bakıcının hikâyesini anlatan psikolojik gerilim dizisi, daha ilk saatlerinden itibaren sosyal medyada konuşuluyor. Peki dizinin konusu tam olarak ne, kadroda kimler var ve izleyiciler ilk bölüm için ne dedi?