Melis Sezen ve Ozan Dolunay’lı Yeni Netflix Dizisi Tutku Oyunları’nın Kadrosuna Ünlü Bir Oyuncu Daha Katıldı!

30.09.2025 - 15:27

PD Yapım imzalı Tutku Oyunları dizisi sete çıkmaya hazırlanıyor. Melis Sezen ve Ozan Dolunay’ın başrolleri paylaşacağı geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Ancak dizideki diğer başrol karaktere kimin hayat vereceği netleşmemişti. Şimdiyse o ismi Birsen Altuntaş açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak Birsen Altuntaş

Melis Sezen Nazlı rolüne, Ozan Dolunay ise İlker rolüne hayat verecekti.

Dizinin senaryosunu Tuğba Doğan yazarken, yönetmen koltuğunda ise Mert Baykal oturuyor. Dizide Nazlı, İlker ve eşinin evinde bir dadı aslında. Ancak işler biraz karışacak! Artık niyesini nasılını izleyince öğreneceğiz…

İlker’in eşi rolü içinse Elçin Sangu ile anlaşıldı.

Ressam Funda karakterine Elçin Sangu hayat verecek. Kendisi Ozan Dolunay ile önceden de bir projede birlikte rol almıştı. Şimdi yeniden buluşacaklar!

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
