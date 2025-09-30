Melis Sezen ve Ozan Dolunay’lı Yeni Netflix Dizisi Tutku Oyunları’nın Kadrosuna Ünlü Bir Oyuncu Daha Katıldı!
PD Yapım imzalı Tutku Oyunları dizisi sete çıkmaya hazırlanıyor. Melis Sezen ve Ozan Dolunay’ın başrolleri paylaşacağı geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Ancak dizideki diğer başrol karaktere kimin hayat vereceği netleşmemişti. Şimdiyse o ismi Birsen Altuntaş açıkladı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Melis Sezen Nazlı rolüne, Ozan Dolunay ise İlker rolüne hayat verecekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlker’in eşi rolü içinse Elçin Sangu ile anlaşıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın