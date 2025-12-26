Yeni Afişi Yayınlanan A.B.İ. Dizisi Sosyal Medyada Gündem Oldu
Yeni sezonun en çok merak edilen projelerinden A.B.İ., yayınlanan yeni afişleriyle gündemin üst sıralarına yerleşti. Dizinin başrollerinde yer alan Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı görseller kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi. Gelin birlikte görelim!
A.B.İ. dizisinin yeni tanıtım afişleri izleyiciyle buluştu.
İşte yeni afişler 👇
