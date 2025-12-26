onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yeni Afişi Yayınlanan A.B.İ. Dizisi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yeni Afişi Yayınlanan A.B.İ. Dizisi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.12.2025 - 15:18

Yeni sezonun en çok merak edilen projelerinden A.B.İ., yayınlanan yeni afişleriyle gündemin üst sıralarına yerleşti. Dizinin başrollerinde yer alan Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı görseller kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi. Gelin birlikte görelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

A.B.İ. dizisinin yeni tanıtım afişleri izleyiciyle buluştu.

A.B.İ. dizisinin yeni tanıtım afişleri izleyiciyle buluştu.

Kenan İmirzalıoğlu’nun uzun bir aradan sonra televizyona dönüşü projeye ilgiyi artırdı. Afra Saraçoğlu’nun canlandırdığı karakterin ise hikayenin duygusal merkezinde yer alması bekleniyor. A.B.İ., yayınlanacağı kanal olan ATV’nin yeni sezondaki en iddialı projeleri arasında gösteriliyor. Dizinin oyuncu kadrosunun genişliği de merakı artıran detaylar arasında yer alıyor.

İşte yeni afişler 👇

İşte yeni afişler 👇

Dizinin geçtiğimiz günlerde ilk fragmanları yayınlanmıştı. Başrolü paylaşan İmirzalıoğlu ve Saraçoğlu’nun uyumu ilk kez fragmanla görülmüştü. Bir kesim beğenirken bir kesimse yaş farkına yeniden dikkat çekmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın