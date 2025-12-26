onedio
NOW Dizisi Halef Yılbaşı Arası Verecek mi? Halef Yeni Bölümü Ne Zaman?

NOW Dizisi Halef Yılbaşı Arası Verecek mi? Halef Yeni Bölümü Ne Zaman?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.12.2025 - 12:06

NOW’da yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı her perşembe yeni bölümüyle ekranlarda oluyor. Diziseverlerin ise merak ettiği bir konu var. Diziler yeni yıl arası verecek mi yoksa yayına devam edecek mi? Popüler dizilerden Uzak Şehir’in yeni bölüm tarihiyle ilgili ufak bir kafa karışıklığı yaşanmıştı. İzleyiciler şimdiyse Halef’in fragmanının yayınlanmasıyla aynı durumun yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Gelin detaylara geçelim!

NOW'da yayınlanan Halef, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlardaydı.

NOW’da yayınlanan Halef, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlardaydı.

Yeni bölümün ardından fragman da yayınlandı ve “Perşembe” notu düşüldü. Böylelikle dizinin yılbaşı arası vermeyeceği görüldü. Ancak sezonun bir diğer aşiret dizisi olan Uzak Şehir de önce 12 Aralık şeklinde tarihli fragman yayınlamış, ardından ise tarihi kaldırdıkları bir fragman yayınlamıştı. 

İzleyiciler dizilerin ara verip vermeyeceğini merak ediyor ve fragmanları takip ediyor. Şu an için Halef, bir sonraki perşembe yayınlanacak gibi görünüyor.

İşte Halef’in yeni bölüm fragmanı 👇

