NOW Dizisi Halef Yılbaşı Arası Verecek mi? Halef Yeni Bölümü Ne Zaman?
NOW’da yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı her perşembe yeni bölümüyle ekranlarda oluyor. Diziseverlerin ise merak ettiği bir konu var. Diziler yeni yıl arası verecek mi yoksa yayına devam edecek mi? Popüler dizilerden Uzak Şehir’in yeni bölüm tarihiyle ilgili ufak bir kafa karışıklığı yaşanmıştı. İzleyiciler şimdiyse Halef’in fragmanının yayınlanmasıyla aynı durumun yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW’da yayınlanan Halef, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlardaydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Halef’in yeni bölüm fragmanı 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın