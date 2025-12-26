NOW Dizisi Halef Yılbaşı Arası Verecek mi? Halef Yeni Bölümü Ne Zaman?

Yeni bölümün ardından fragman da yayınlandı ve “Perşembe” notu düşüldü. Böylelikle dizinin yılbaşı arası vermeyeceği görüldü. Ancak sezonun bir diğer aşiret dizisi olan Uzak Şehir de önce 12 Aralık şeklinde tarihli fragman yayınlamış, ardından ise tarihi kaldırdıkları bir fragman yayınlamıştı.

İzleyiciler dizilerin ara verip vermeyeceğini merak ediyor ve fragmanları takip ediyor. Şu an için Halef, bir sonraki perşembe yayınlanacak gibi görünüyor.