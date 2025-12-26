Milyoner Yılbaşı Özel Programına Katılacak Ünlüler Açıklandı
Yeni yıla sayılı günler kaldı. Yılbaşını evde geçirmekten hoşlananlar içinse TV programları hazırlıklara başladı. ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programı da Yılbaşı Özel bölüm yayınlayacak olanlardan. Geçtiğimiz akşam ekranlara gelen yeni bölümleriyle birlikte Yılbaşı Özel’in ilk fragmanını yayınlayarak katılacak ünlü isimleri duyurdular. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilgi yarışması olan Milyoner, Yılbaşı Özel’de renkli konuklarıyla evlere neşe katmayı kafayı koymuş diyebilir miyiz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın