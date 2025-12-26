onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Milyoner Yılbaşı Özel Programına Katılacak Ünlüler Açıklandı

Milyoner Yılbaşı Özel Programına Katılacak Ünlüler Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.12.2025 - 08:36

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Yılbaşını evde geçirmekten hoşlananlar içinse TV programları hazırlıklara başladı. ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programı da Yılbaşı Özel bölüm yayınlayacak olanlardan. Geçtiğimiz akşam ekranlara gelen yeni bölümleriyle birlikte Yılbaşı Özel’in ilk fragmanını yayınlayarak katılacak ünlü isimleri duyurdular. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte Milyoner Yılbaşı Özel’in konukları 👇

Bilgi yarışması olan Milyoner, Yılbaşı Özel’de renkli konuklarıyla evlere neşe katmayı kafayı koymuş diyebilir miyiz?

Bilgi yarışması olan Milyoner, Yılbaşı Özel’de renkli konuklarıyla evlere neşe katmayı kafayı koymuş diyebilir miyiz?

Seda Sayan, Ali Congun, Semicenk ve Özcan Deniz’in katılacağı program 31 Aralık Çarşamba günü saat 20.00’da ekranlarda olacak! Sevdiklerinizlerizle yılbaşı yemeği yedikten sonra tombala oynarken, ekranlarınızda yer alan Milyoner de eğlendiren anlara vesile olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın