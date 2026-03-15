Sevgili Yengeç, bu haftanın ilk gününe, istifa dilekçeni vererek ve hayalindeki işi kurmak için gereken cesareti toplayarak başlıyorsun. Zira yıllardır başkaları için çalıştığın o masa artık sana dar geliyor, değil mi? Ve bugün, içindeki o büyük potansiyeli adeta bir başlatma tuşuna basarak ortaya çıkarıyorsun!

Belki ofisini kiralamak, logonu tasarlatmak gibi heyecan verici ilk adımları bugün atmalısın. Tabii bu süreçte maddi olarak biraz zorlanacağını düşünebilirsin. Ancak ailenden veya beklenmedik bir yerden gelecek destekle, sırtının yere gelmeyeceğini anlayacaksın. Bugün senin için konfor alanından çıkma ve gerçek bir başarı sınavı günü olacak. Hadi kır zincirlerini de hayallerine doğru ilk adımı at!

Peki ya aşk? Kalbin seni O'na götürüyor olabilir mi? Özellikle de eğer bekar isen tamamen tesadüfen karşılaşacağın bir kişiyle sanki yıllardır tanışıyormuşsun gibi bir hissiyat yaşayabilirsin. Bu da üzerindeki tüm melankoliyi dağıtabilir ve kalbinin ritminin değişmesini sağlayabilir... Heyecan dolu anlar, gözünü telefondan alamamanı sağlayan mesajlaşmalar ve nazik yakınlaşma anları senin için her şeyi değiştirebilir. Şimdi, aşk dolu anlara kendini bırakma zamanı... Sonunun ne olacağını ise düşünmene gerek yok! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…