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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 13 - 14 Haziran Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 13 - 14 Haziran Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.06.2026 - 02:12
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İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 13-14 Haziran'da hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

Tan Taşçı

  • Konser Yeri ve Saati: Beşiktaş Tüpraş Stadyumu, 13 Haziran Cumartesi, 21:00

  • Bilgi: Türk pop müziğinin en güçlü besteci ve yorumcularından Tan Taşçı, 'Sende De Benden Var' turnesi kapsamında devasa bir stadyum konseri gerçekleştirmektedir. Sanatçı, hem duygusal hem de yüksek tempolu yeni albüm şarkılarını görkemli bir sahne prodüksiyonu eşliğinde hayranlarına sunacaktır.

Yıldız Tilbe

  • Konser Yeri ve Saati: Jolly Joker Vadistanbul, 13 Haziran Cumartesi, 21:00

  • Bilgi: Kendine has dans tarzı ve her yaştan dinleyicinin kalbine dokunan şarkılarıyla tanınan Yıldız Tilbe, Türk pop müziğinin en nevi şahsına münhasır isimlerinden biridir. Sanatçı, dillerden düşmeyen duygusal ve hareketli hitlerinden oluşan geniş repertuvarıyla dinleyicilere coşkulu bir gece yaşatacaktır.

Bengü

  • Konser Yeri ve Saati: Jolly Joker Atakent Tema, 13 Haziran Cumartesi, 21:00

  • Bilgi: Türk pop müziğinin enerjik ve başarılı kadın vokallerinden Bengü, dillerden düşmeyen hareketli hitleri ve duygusal şarkılarıyla tanınmaktadır. Sanatçı, Jolly Joker sahnesinde gerçekleştireceği bu özel performansta hayranlarına dans dolu bir yaz akşamı sunacaktır.

Koray Avcı

  • Konser Yeri ve Saati: Jolly Joker Kartal İstMarina, 13 Haziran Cumartesi, 21:00

  • Bilgi: Güçlü yorumu ve sahnede kurduğu samimi diyaloglarla geniş kitlelerin beğenisini kazanan Koray Avcı, pop ve arabesk esintili geniş bir repertuvara sahiptir. Sanatçı, seyircisiyle interaktif bir şekilde gerçekleştireceği konserde en sevilen hit şarkılarını seslendirecektir.

Emir Can İğrek

  • Konser Yeri ve Saati: Jolly Joker Arena Ataşehir, 13 Haziran Cumartesi, 21:00

  • Bilgi: Yeni nesil pop müziğin en üretken ve popüler ozan-şarkıcılarından biri olan Emir Can İğrek, akustik ve pop tınılarını başarıyla harmanlamaktadır. Sanatçı, hikaye anlatıcılığı yönü güçlü olan şarkıları ve dillerden düşmeyen hitleriyle hayranlarına müzik dolu bir gece sunacaktır.

Selin Çıngır (Long Weekend Kapsamında)

  • Konser Yeri ve Saati: KüçükÇiftlik Park, 13 Haziran Cumartesi, 15:00

  • Bilgi: Retro tınılara sahip özgün pop besteleriyle son dönemin dikkat çeken yükselen isimlerinden olan Selin Çıngır, festivalin açılışını yapmaktadır. Sanatçı, duru vokali ve samimi melodileriyle dinleyicileri gün batımından önce tatlı bir pop esintisiyle karşılayacaktır.

Emir Yargın - Klas Pop (Long Weekend Kapsamında)

  • Konser Yeri ve Saati: KüçükÇiftlik Park, 13 Haziran Cumartesi, 15:00

  • Bilgi: Klasikleşmiş pop hitlerini modern ve eğlenceli düzenlemelerle yeniden yorumlayan Emir Yargın, 'Klas Pop' projesiyle büyük beğeni toplamaktadır. Sanatçı, festival alanının enerjisini yükseltecek hareketli sahne şovları ve nostaljik şarkılarla açık havada eğlenceli anlar sunacaktır.

Hande Yener

  • Konser Yeri ve Saati: Boaz Middle, 14 Haziran Pazar, 18:00

  • Bilgi: Türk pop müziğinde sürekli kendini yenileyen tarzı ve cesur çizgisiyle bilinen Hande Yener, pop ile elektronik müziğin kesişiminde eserler üretmektedir. Sanatçı, kariyeri boyunca imza attığı ikonik pop marşlarını boğaz manzarası eşliğinde enerjik bir performansla sergileyecektir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

Ceg

  • Konser Yeri ve Saati: Hayal Kahvesi Aqua Florya, 14 Haziran Pazar, 18:00

  • Bilgi: Türkçe rap sahnesinin sıra dışı ve protest kalemlerinden biri olan Ceg, özellikle 'Bipolar' albümüyle geniş kitlelere ulaşmıştır. Sanatçı, yaş sınırsız bu özel konserde yüksek sahne enerjisi ve dillerden düşmeyen hit parçalarıyla rap severlere unutulmaz anlar yaşatacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

Berlin Solistleri & Iestyn Davies

  • Konser Yeri ve Saati: Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, 14 Haziran Pazar, 20:00

  • Bilgi: 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında sahne alan dünyaca ünlü Berlin Solistleri ile ödüllü kontrtenor Iestyn Davies, klasik müzikte tarihi bir buluşmaya imza atmaktadır. Topluluk, barok ve klasik dönemin en seçkin eserlerini üstün icra yetenekleriyle Süreyya Operası'nın akustik atmosferinde seslendirecektir.

Quatuor Magenta ve Kadınlar Tarafından Bestelenen Avrupa

  • Konser Yeri ve Saati: Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu, 14 Haziran Pazar, 20:30

  • Bilgi: Paris merkezli prestijli yaylı çalgılar dörtlüsü Quatuor Magenta, İstanbul Devlet Opera ve Balesi işbirliğiyle kadın bestecilerin tarihsel izlerini sahneye taşımaktadır. Dörtlü, kadın yaratıcılığının yüzyılları aşan incelik ve direncini yansıtan zengin bir oda müziği repertuvarı sunacaktır.

Hafta Sonu Klasikleri I

  • Konser Yeri ve Saati: İBB Kadıköy Yoğurtçu Parkı, 14 Haziran Pazar, 17:00

  • Bilgi: İstanbul Müzik Festivali bünyesinde gerçekleştirilen bu ücretsiz halk etkinliği, klasik müziği parkların yeşil ve huzurlu atmosferiyle buluşturmaktadır. Farklı klasik müzik disiplinlerinden gelen usta sanatçılar, doğayla iç içe açık havada halka açık dinlendirici bir program sunacaktır.

Turumtay Zarić Duo (Müzik Rotası Beyoğlu Kapsamında)

  • Konser Yeri ve Saati: Kırım Anglikan Kilisesi, 13 Haziran Cumartesi, 13:20

  • Bilgi: Keman sanatçısı Efe Turumtay ve akordeonist Nikola Zaric, klasik müzik altyapılarını etnik esintiler ve modern düzenlemelerle birleştirmektedir. İkili, Beyoğlu'nun tarihi Kırım Anglikan Kilisesi'nin büyüleyici akustiğinde mistik ve etkileyici bir klasik-modern dinleti gerçekleştirecektir.

Julia Lopuszynska & Zofia Neugebauer (Müzik Rotası Beyoğlu Kapsamında)

  • Konser Yeri ve Saati: Üç Horan Ermeni Kilisesi, Beyoğlu, 13 Haziran Cumartesi, 12:00

  • Bilgi: Arp ve flütün zarif uyumunu sergileyen Julia Lopuszynska ile Zofia Neugebauer, Müzik Rotası kapsamında klasik müzikseverleri tarihi bir mekanda ağırlamaktadır. Bu duo, dinleyicilere kilisenin tarihi dokusunda ruhu dinlendiren, masalsı ve büyüleyici bir klasik müzik dinletisi sunacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

Picnic & Gathering Dance of Crystal

  • Konser Yeri ve Saati: Swissôtel The Bosphorus, 13 Haziran Cumartesi, 15:00

  • Bilgi: Acid Arab ve Âme gibi küresel elektronik müziğin öncü isimlerini bir araya getiren bu etkinlik, doğayla dansı birleştiren özel bir konsepte sahiptir. Katılımcılar, boğazın eşsiz manzarası eşliğinde gün batımından geceye uzanan ritmik ve hipnotik bir elektronik müzik deneyimi yaşayacaktır.

Islandman (Long Weekend Kapsamında)

  • Konser Yeri ve Saati: KüçükÇiftlik Park, 13 Haziran Cumartesi, 15:00

  • Bilgi: Tolga Böyük liderliğindeki Islandman, şamanik ritimler ve Anadolu melodilerini elektronik dans müzikleriyle birleştiren uluslararası bir projedir. Grup, festival izleyicilerini organik ve elektronik seslerin kusursuz uyumuyla derin, kozmik bir dans yolculuğuna çıkaracaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

Alice Cooper

  • Konser Yeri ve Saati: Life Park, 13 Haziran Cumartesi, 21:00

  • Bilgi: Yarım asrı aşan kariyeriyle rock tarihinin en büyük efsanelerinden biri olan Alice Cooper, 'Yüzdeyüz Metal' sunumu kapsamında veda ruhu taşıyan görkemli bir şov gerçekleştirmektedir. Sanatçı, ikonik sahne dekorları, tiyatral ögeler ve dillerden düşmeyen klasikleşmiş hitleriyle hayranlarına unutulmaz bir rock şöleni sunacaktır.

Kasabian

  • Konser Yeri ve Saati: Bonus Parkorman, 13 Haziran Cumartesi, 22:00

  • Bilgi: İngiliz indie rock sahnesinin dünyaca ünlü temsilcisi Kasabian, yüksek enerjili canlı performansları ve liste başı albümleriyle tanınmaktadır. Grup, 'Pozitif Vibrations' kapsamında Parkorman'ın doğal atmosferinde en sevilen marş haline gelmiş şarkılarını seslendirecektir.

Ankara Echoes

  • Konser Yeri ve Saati: Hayal Kahvesi Bahçeşehir, 13 Haziran Cumartesi, 22:00

  • Bilgi: Geleneksel Anadolu melodileri ile modern rock altyapılarıyla birleştiren Ankara Echoes, dijital platformlarda geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Grup, synthesizer ve elektro gitarın uyumuyla oluşturduğu karanlık ama umut dolu atmosferi sahneye taşıyacaktır.

Kıraç

  • Konser Yeri ve Saati: Çeşitli Sahneler, 13 Haziran Cumartesi, 21:00

  • Bilgi: Anadolu rock müziğinin güçlü temsilcilerinden Kıraç, geleneksel halk ezgilerini sert rock ritimleriyle harmanlayarak dinleyiciye sunmaktadır. Sanatçı, güçlü vokali ve yıllardır dillerden düşmeyen klasikleşmiş şarkılarını seslendirecektir.

Emre Fel & Retrobüs

  • Konser Yeri ve Saati: Maximum Uniq Açıkhava, 14 Haziran Pazar, 18:00

  • Bilgi: Anadolu rock müziğine getirdiği taze solukla bilinen Emre Fel, nostaljik şarkıları tiyatral bir dille yorumlayan Retrobüs ile aynı sahneyi paylaşmaktadır. Bu ortak performans, geçmişin unutulmaz hitlerini modern ve dinamik aranjmanlarla açık havada buluşturmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

Fulya Akça Quintet

  • Konser Yeri ve Saati: Nardis Jazz Club, 13 Haziran Cumartesi, Akşam Saatleri

  • Bilgi: Caz eğitimine genç yaşta başlayan ve Akbank Caz Festivali bünyesinde ödül kazanan Fulya Akça, İstanbul caz sahnesinin prestijli kadın vokallerindendir. Sanatçı, beşlisiyle birlikte caz standartlarından ve doğaçlama ağırlıklı eserlerden oluşan rafine bir repertuvar sunacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği & Arabesk / Fantezi Müzik Konserleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği & Arabesk / Fantezi Müzik Konserleri Var?

Aşıklar Bayramı

  • Konser Yeri ve Saati: İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 14 Haziran Pazar, 19:00

  • Bilgi: Anadolu'nun yüzyıllara meydan okuyan sözlü kültür mirasını temsil eden Aşıklar Bayramı, ülkenin dört bir yanından gelen halk ozanlarını bir araya getirmektedir. Harbiye'nin büyülü atmosferinde gerçekleşecek bu etkinlikte ozanlar, sazları ve sözleriyle yaşayan bir geleneği dinleyicilere aktaracaktır.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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