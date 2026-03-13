Sevgili Yengeç, bugün senin için derin duygusal dalışların ve gizemli keşiflerin günü olacak. Sezgilerin o kadar güçlü ki, insanların söylediklerinin arkasındaki gerçek niyetleri bir dedektif edasıyla çözebilirsin. Bugün kalabalıklardan uzak durup birkaç kişiyle yapacağın derinlemesine ve anlamlı sohbetler senin için çok daha tatmin edici olacak.

Cüzdanının içindeki hareketliliğe gelirsek, bugün ortaklaşa gelirler veya miras gibi konularda beklenmedik bir gelişme yaşanabilir. Belki de bir borcunun silindiğini öğrenebilir ya da eşinin/ortağının maddi bir başarısından dolayı sen de bir kazanç elde edebilirsin. 'Acaba risk almalı mıyım?' diye düşündüğün bir konuda bugün belirgin bir işaret alabilirsin ancak unutma ki hiçbir zaman tedbiri elden bırakmamak gerekiyor.

Peki ya aşk? Aman dikkat, bugün kalbinde yasak elma enerjisi fazlasıyla hissedilecek... Özellikle de ilişkin varsa, bugün başka birinin ilgisi kafanı biraz karıştırabilir, sadakatinle arzuların arasında kalacağın bir gün olabilir. İnternet üzerinden tanışılan birinin aslında göründüğü kadar masum olmadığı ise çok geç ortaya çıkabilir. Duygusal güvenliğini bugün her şeyin önünde tutsan iyi edersin. Görünen o ki bugün konfor alnından çıkmamak da en iyisi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…