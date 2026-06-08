Siz Öyle Biliyorsunuz Ama O Öyle Değil! İnsanlık Tarihinde Yanlış Bilinen Efsaneler
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Kaynak: https://brightside.me/wonder-curiosit...
Günümüzde, kulaktan kulağa dolaşan çok fazla bilgi var. Tabii bu bilgilerin çoğu da aslında doğru değil, sadece insanların abartısı! BrightSide, tarihin tozlu sayfalarına kısa bir yolculuk yaparak aslında hepimizin doğu sandığı efsanelerin, ne kadar yanlış olduğunu ortaya çıkarmış.
Biz de sizi tarihi bir yolculuğa davet ediyor ve sizin de yolculukta bize eşlik etmenizi bekliyoruz.
Yolculuğumuza, ViDio ile videolarınızı gönderip katılabilirsiniz!
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Mickey Mouse'u ilk kim çizdi?
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"Van Gogh kulağını kesmemiş yaa, sadece kulak memesini kesmiş" derlerse inanmayın.
Tabii bazılarımız için hala kısa :)
Bazı acı gerçekler.
Çocuklar, kendinizi daha fazla kandırmayın artık!
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Çok da farkı yok ama yine de öğrenelim tabii.
Sizin de "yanlış bilinen doğrular" videolarınızı bekliyoruz.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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