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Siz Öyle Biliyorsunuz Ama O Öyle Değil! İnsanlık Tarihinde Yanlış Bilinen Efsaneler

etiket Siz Öyle Biliyorsunuz Ama O Öyle Değil! İnsanlık Tarihinde Yanlış Bilinen Efsaneler

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
08.06.2026 - 17:19
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Günümüzde, kulaktan kulağa dolaşan çok fazla bilgi var. Tabii bu bilgilerin çoğu da aslında doğru değil, sadece insanların abartısı! BrightSide, tarihin tozlu sayfalarına kısa bir yolculuk yaparak aslında hepimizin doğu sandığı efsanelerin, ne kadar yanlış olduğunu ortaya çıkarmış. 

Biz de sizi tarihi bir yolculuğa davet ediyor ve sizin de yolculukta bize eşlik etmenizi bekliyoruz.

Yolculuğumuza, ViDio ile videolarınızı gönderip katılabilirsiniz!

Kaynak: https://brightside.me/wonder-curiosit...
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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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