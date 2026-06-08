Siz Öyle Biliyorsunuz Ama O Öyle Değil! İnsanlık Tarihinde Yanlış Bilinen Efsaneler

Günümüzde, kulaktan kulağa dolaşan çok fazla bilgi var. Tabii bu bilgilerin çoğu da aslında doğru değil, sadece insanların abartısı! BrightSide, tarihin tozlu sayfalarına kısa bir yolculuk yaparak aslında hepimizin doğu sandığı efsanelerin, ne kadar yanlış olduğunu ortaya çıkarmış.

Biz de sizi tarihi bir yolculuğa davet ediyor ve sizin de yolculukta bize eşlik etmenizi bekliyoruz.

Yolculuğumuza, ViDio ile videolarınızı gönderip katılabilirsiniz!