Bir Müzik Festivali Düzenle, Sana Yaşını Söyleyelim!
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Bize bir müzik festivali düzenler misin? Sana en çok sevilen test formatımızı hazırladık. Düzenlediğin festivale göre yaşını söyleyelim!
Sorular hemen aşağıda.
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1. İşin mutfağındayız. Bütün sorumluluk sende ve festivalin yapılacağı mekanı seçiyorsun. Nereyi kiralıyoruz?
2. Ana sahneye çıkaracağın headliner (baş sanatçı) kim olacak? Bütçenin çoğunu buraya gömeceğiz sonuçta.
3. Kriz anı! Festivalden bir gün önce ana sanatçının uçağı iptal oldu. Sahneye onun yerine başka birini çıkarır mısın?
4. Gelelim yeme içme alanına. Katılımcılar sabahtan akşama kadar orada olacak. Stantlarda en çok neye yer verirsin?
5. Müzik bir süre durdu diyelim. Konser aralarında katılımcıları nasıl oyalayacaksın?
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6. Gelelim o en meşhur krize. On binlerce insanın olduğu yerde tuvalet hijyenini nasıl sağlıyorsun?
7. Akşam oldu ve tam ana konser başlayacakken hava durumu aniden değişti. Çok ciddi bir sağanak yağış uyarısı var. Herkesi kapalı çadırlara yönlendirip konseri durdurur musun?
8. Bilet fiyatlandırma politikanı nasıl belirledin?
40 yaşındasın!
25 yaşındasın!
19 yaşındasın!
33 yaşındasın!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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