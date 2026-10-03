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Bir Deha Çılgınlığı: Bohemian Rhapsody Nasıl Ortaya Çıktı?

etiket Bir Deha Çılgınlığı: Bohemian Rhapsody Nasıl Ortaya Çıktı?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
03.10.2026 - 19:01
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Müzik tarihini 'Bohemian Rhapsody'den önce ve sonra' diye ikiye ayırsak abartmış olmayız herhalde.

Queen grubunun dünyayı sallayan bu başyapıtı nasıl ortaya çıkardı? Gelin, hep beraber zaman makinesine atlayıp 1975 yılına ışınlanalım!

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Freddie Bu Şarkıyı Aslında Kafasında Yaşıyordu

Freddie Bu Şarkıyı Aslında Kafasında Yaşıyordu

Şarkının ilk tohumları Freddie Mercury’nin 1960’lardaki öğrencilik yıllarına kadar uzanıyor. Mercury, aklına gelen melodileri ve sözleri bulduğu her kağıt parçasına not ediyordu. Grubun gitaristi Brian May, Freddie’nin bu projeye ilk zamanlarda western ezgileri taşıdığı için 'Kovboy Şarkısı' dediğini söylüyor. Freddie, yatağının başucundaki piyanoda gecenin bir yarısı uyanıp bu melodi üzerinde çalışıyordu.

Üç farklı şarkı tek potada eritildi.

Bohemian Rhapsody aslında tek bir parça olarak değil, üç ayrı şarkı fikrinin birleşimiyle oluştu. Freddie’nin üzerinde çalıştığı bir balad, bir opera parçası ve sert bir rock pasajı dâhice bir mühendislikle birleştirildi. Şarkı, alışılagelmiş pop ve rock kalıplarındaki gibi bir nakarata sahip değildir. Onun yerine altı dakikaya yaklaşan süresi boyunca sürekli değişen beş farklı bölümden oluşur.

Kayıt sırasında analog bantlar aşındı.

Grup, 1975 yılının yazında Galler’deki ünlü Rockfield Stüdyoları dahil beş farklı stüdyoda kayda girdi. Dönemin 24 kanallı analog bant teknolojisi, Freddie’nin kafasındaki devasa koroyu kaydetmek için yetersiz kalıyordu. Grup üyeleri devasa bir koro hissi yaratmak için seslerini günlerce üst üste kaydettiler. Vokal katmanlarının sayısı o kadar arttı ki, analog kayıt bantları aşınarak şeffaflaşmaya başladı.

Şarkıda efsanevi bir piyano kullanıldı.

Kayıtlar sırasında Freddie Mercury, müzik tarihi için çok önemli bir enstrümanın başına geçti. Şarkının o meşhur girişindeki piyano partisyonlarını çalmak için özel bir piyano seçilmişti. Freddie, Paul McCartney’nin The Beatles’ın efsanevi 'Hey Jude' şarkısında çaldığı piyanoyu kullandı.

Sözlerdeki gizemli kelimeler dünyayı büyüledi.

Şarkının özellikle opera bölümü, birçok dilden ve kültürden tarihi ve dini referanslar içeriyor. Şarkıda geçen 'Bismillah' kelimesi, Freddie’nin ailesinin kökeninden ve Zanzibar’da büyümesinden gelen kültürel bir iz taşıyor. Bunun yanında İtalyan tiyatrosundan 'Scaramouche' ve şeytanın prensi anlamına gelen 'Beelzebub' gibi kelimeler kullanıldı. Freddie şarkının anlamını soranlara net bir cevap vermeyerek yorumu dinleyiciye bıraktı.

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Yapımcılar şarkının süresini çok uzun buldu.

Şarkı tamamlandığında yapımcılar ve radyo yöneticileri bu eseri tam bir çılgınlık olarak gördü. Beş dakika elli beş saniyelik bir şarkının radyolarda asla çalınamayacağını iddia ettiler. İnsanların bu kadar uzun ve karmaşık bir parçayı dinlemeyeceğini söyleyerek şarkıyı kısaltmak istediler. Ancak Queen grubu geri adım atmayarak şarkının orijinal halini korumak için direndi.

Bir radyo DJ'i kaderi tamamen değiştirdi.

Şarkının kaderi, Freddie’nin yakın dostu olan radyo programcısı Kenny Everett sayesinde tamamen değişti. Everett, şarkının bir kopyasını gizlice aldı ve kendi programında iki gün içinde tam on dört kez çaldı. Şarkıyı duyan dinleyiciler radyo istasyonunu telefon yağmuruna tuttu. Plak şirketi, bu yoğun istek üzerine şarkıyı kesintisiz olarak piyasaya sürmek zorunda kaldı.

Dünyanın ilk gerçek müzik klibi çekildi.

Şarkı listelerde hızla yükselirken grup, turne yoğunluğu nedeniyle televizyon programlarına çıkamıyordu. Bu sorunu çözmek için sadece dört saat içinde dönemin en yenilikçi video klibini çektiler. Grup üyelerinin karanlıkta sadece yüzlerinin aydınlandığı o ikonik sahne, müzik videosu sektörünü başlatan kıvılcım oldu. Şarkı, İngiltere listelerinde tam dokuz hafta boyunca bir numarada kaldı.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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