Bir Deha Çılgınlığı: Bohemian Rhapsody Nasıl Ortaya Çıktı?

Bohemian Rhapsody aslında tek bir parça olarak değil, üç ayrı şarkı fikrinin birleşimiyle oluştu. Freddie’nin üzerinde çalıştığı bir balad, bir opera parçası ve sert bir rock pasajı dâhice bir mühendislikle birleştirildi. Şarkı, alışılagelmiş pop ve rock kalıplarındaki gibi bir nakarata sahip değildir. Onun yerine altı dakikaya yaklaşan süresi boyunca sürekli değişen beş farklı bölümden oluşur.