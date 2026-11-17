“Metalciyim!” Diyorsun ama Bu Sorular Zorlayacak!
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Kendine metalci diyorsun, peki metal bilgin ne kadar sağlam? 🤘 Efsane gruplardan kült albümlere, unutulmaz şarkılardan metal tarihinin önemli anlarına kadar birbirinden zor sorular seni bekliyor. Bakalım bu testin sonunda metalci unvanını gururla taşıyabilecek misin? 👇
1. Burzum'un kurucusu Varg Vikernes, müzik kariyerinin ilk dönemlerinde hangi grupta çaldı?
2. Bathory'nin ilk albümünün adı nedir?
3. Death grubunun kurucusu Chuck Schuldiner'ın ölümüne neden olan hastalık hangisiydi?
4. "Demanufacture" albümü hangi endüstriyel metal grubuna aittir?
5. Dimmu Borgir'in "Enthrone Darkness Triumphant" albümünde hangi klavyeci yer aldı?
6. "Left Hand Path" albümüyle death metal tarihinde önemli bir yer edinen grup hangisidir?
7. Slayer'ın "Reign in Blood" albümünün yapımcılığını üstlenen isim kimdir?
Metal dünyasında biraz daha kazman gerekiyor!
Metal arşivin fena değil ama hâlâ eksiklerin var!
Sen gerçek bir metal ansiklopedisisin!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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