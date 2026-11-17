Metal dünyasının önemli isimlerine ve albümlerine aşinasın. Ancak bazı detaylar seni ters köşeye yatırmış olabilir. Görünen o ki müzik zevkin güçlü ama ansiklopedik bilgin biraz daha gelişebilir. Birkaç albümün arka planını araştırırsan bir sonraki testte çok daha iyi sonuç alabilirsin!