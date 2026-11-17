Rock'n Roll'un kralı Elvis Presley'nin şaşalı ama bir o kadar da çalkantılı hayatını anlatan bu görsel şölen, temposuyla baş döndürüyor. Austin Butler'ın harikalar yarattığı yapım, Elvis'in yükselişini ve menajeri Tom Parker ile olan toksik ilişkisini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.