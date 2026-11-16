Aslında Bingöl'ün safra kesesi rahatsızlığı yeni değil. Sanatçı temmuz ayında, doktorunun uçağa binmesine izin vermemesi nedeniyle Malatya'daki konserine katılamamıştı. O gece Bingöl'ün yerine Ender Balkır sahne almıştı.

Konser iptalinin ardından sosyal medya hesabından bir video paylaşan Bingöl, sevenlerine 'Çok önemli bir şey yok, sadece safra kesemde bir problem var' diye seslenmişti. O günlerde 'acil ameliyat' başlıklarıyla gündeme gelen haberlere yanıt veren sanatçı, durumun ciddi olmadığını özellikle vurgulamıştı.

Sanatçı o dönem temmuz sonu ya da ağustos başında ameliyat olmayı planladığını da söylemişti: 'İnşallah ay sonu ya da ağustos başında ameliyatla aldıracağım.'

Ancak aradan geçen aylar sonra aynı rahatsızlık, bu kez acil bir hastane süreciyle yeniden gündeme geldi.