Yavuz Bingöl Acil Olarak Hastaneye Kaldırıldı, Ameliyat Olacak!
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Ünlü türkü sanatçısı Yavuz Bingöl, safra kesesinde tespit edilen taş nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre İstanbul’daki Başkent Üniversitesi Altunizade Hastanesi’nde tedavi altına alınan Bingöl’ün safra kesesinin alınmasına karar verildi. Ameliyatın bu gece yapılacağı öğrenildi. Sanatçı temmuz ayında da aynı rahatsızlık nedeniyle konserini iptal etmek zorunda kalmıştı.
KAYNAK: Magazin Burada
Yavuz Bingöl safra kesesindeki taş nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldı.
Doktorlar safra kesesinin alınmasına karar verdi, ameliyat bu gece yapılacak.
Temmuz ayında "Sadece safra kesemde bir problem var" diyerek sevenlerini sakinleştirmişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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