Ameliyatta Bağırsağı Yanlışlıkla Kesilen Aslı Bekiroğlu 10 Saat Süren Operasyonu Anlattı
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Oyuncu Aslı Bekiroğlu, iki yıldır süren sağlık mücadelesinin nasıl başladığını bu kez televizyonda anlattı. Bir saat sürmesi beklenen ameliyatın 10 saate uzadığını söyleyen Bekiroğlu, yaşadıklarının arkasında doktor hatası olduğunu açıkça dile getirdi. Peki o ameliyatta neler yaşandı?
KAYNAK: Hakan Ural'la Sözün Özü/ TV100
Aslı Bekiroğlu, 1 saat sürmesi beklenen ameliyatının tam 10 saat sürdüğünü açıkladı.
Ameliyat sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesildiğini söyleyen Bekiroğlu, yaşananların doktor hatası olduğunu vurguladı.
Kalın bağırsağındaki dikişler tutmayınca rektovajinal fistül oluştu, oyuncuya kolostomi torbası takıldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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