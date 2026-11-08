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Ameliyatta Bağırsağı Yanlışlıkla Kesilen Aslı Bekiroğlu 10 Saat Süren Operasyonu Anlattı

Ameliyatta Bağırsağı Yanlışlıkla Kesilen Aslı Bekiroğlu 10 Saat Süren Operasyonu Anlattı

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
08.11.2026 - 15:01
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Oyuncu Aslı Bekiroğlu, iki yıldır süren sağlık mücadelesinin nasıl başladığını bu kez televizyonda anlattı. Bir saat sürmesi beklenen ameliyatın 10 saate uzadığını söyleyen Bekiroğlu, yaşadıklarının arkasında doktor hatası olduğunu açıkça dile getirdi. Peki o ameliyatta neler yaşandı?

KAYNAK: Hakan Ural'la Sözün Özü/ TV100

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Aslı Bekiroğlu, 1 saat sürmesi beklenen ameliyatının tam 10 saat sürdüğünü açıkladı.

Aslı Bekiroğlu, 1 saat sürmesi beklenen ameliyatının tam 10 saat sürdüğünü açıkladı.

Jet Sosyete'nin Melike'si olarak tanınan Aslı Bekiroğlu, iki yıl önce girdiği ve hayatını değiştiren ameliyatı tv100 ekranlarında anlattı. Hakan Ural'ın sunduğu Sözün Özü programına konuk olan oyuncunun aktardığına göre operasyonun yaklaşık bir saat sürmesi bekleniyordu. Ancak ameliyat tam 10 saat sürdü. Üstelik o uzun saatler, oyuncu için yıllara yayılacak zorlu bir sürecin yalnızca başlangıcı oldu.

Ameliyat sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesildiğini söyleyen Bekiroğlu, yaşananların doktor hatası olduğunu vurguladı.

Ameliyat sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesildiğini söyleyen Bekiroğlu, yaşananların doktor hatası olduğunu vurguladı.

Bekiroğlu, operasyon sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesildiğini ve yapılan müdahaleye rağmen ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladığını anlattı. Yaşadıklarının arkasında doktor hatası olduğunu açıkça vurgulayan oyuncu, bu konuda sessiz kalmadı.

İlk ameliyatın ardından hastaneden hiç ayrılmadığını belirten Bekiroğlu, bir hafta sonra yeniden anestezi altında ameliyata alındığını anlattı.

Oyuncu daha önceki açıklamalarında da rahminden miyom aldırmak için girdiği bu ameliyatta bağırsağının yaklaşık 7 santimlik kısmının kesildiğini söylemişti. Miyom, rahim kasından gelişen ve büyük çoğunluğu iyi huylu olan tümörlere verilen ad. Alınması sık uygulanan bir operasyon olsa da Bekiroğlu'nun anlattıkları, işlerin beklenenden çok farklı ilerlediğini gösteriyor.

Bekiroğlu mart ayında yaptığı paylaşımda ise ''Bizce yapılan ameliyatlarda hata yok' diye geri çekildikleri için hakkımı aramaya karar verdim' diyerek hukuki yola başvuracağını duyurmuştu.

Kalın bağırsağındaki dikişler tutmayınca rektovajinal fistül oluştu, oyuncuya kolostomi torbası takıldı.

Kalın bağırsağındaki dikişler tutmayınca rektovajinal fistül oluştu, oyuncuya kolostomi torbası takıldı.

Oyuncunun programda paylaştığı en dikkat çekici ayrıntı ise yaşadığı komplikasyonların sonucuydu. Kalın bağırsağındaki dikişlerin tutmaması sonucu rektovajinal fistül oluştuğunu söyleyen Bekiroğlu, bu soruna müdahale edilmesi için kolostomi torbası takıldığını ve hastanede 10-15 gün kaldığını ifade etti.

Rektovajinal fistül, kalın bağırsağın son bölümü ile vajina arasında anormal bir bağlantı oluşması anlamına geliyor. Kolostomide ise bağırsağın karın duvarına açılan bir ağızdan dışarı alınmasıyla dışkı, vücut dışındaki bir torbada toplanıyor. Çoğu zaman tek bir operasyonla çözülemeyen bu durum, uzun ve zorlu bir tedavi süreci gerektirebiliyor.

Bekiroğlu'nun yaşadıkları da bunu doğruluyor. Oyuncu, açıklığı kapatmak için yapılan operasyonların tam olarak tutmadığını ve yeni ameliyatlar olacağını daha önce takipçileriyle paylaşmıştı. Doktorlarının yeni ameliyat öncesinde kilo vermesini istediğini anlatan Bekiroğlu, yoğun ilaç kullanımı nedeniyle kilo aldığını ve fıtık sorunu yaşadığını da söylemişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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