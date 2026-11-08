Ameliyatta Bağırsağı Yanlışlıkla Kesilen Aslı Bekiroğlu 10 Saat Süren Operasyonu Anlattı

Bekiroğlu, operasyon sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesildiğini ve yapılan müdahaleye rağmen ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladığını anlattı. Yaşadıklarının arkasında doktor hatası olduğunu açıkça vurgulayan oyuncu, bu konuda sessiz kalmadı.

İlk ameliyatın ardından hastaneden hiç ayrılmadığını belirten Bekiroğlu, bir hafta sonra yeniden anestezi altında ameliyata alındığını anlattı.

Oyuncu daha önceki açıklamalarında da rahminden miyom aldırmak için girdiği bu ameliyatta bağırsağının yaklaşık 7 santimlik kısmının kesildiğini söylemişti. Miyom, rahim kasından gelişen ve büyük çoğunluğu iyi huylu olan tümörlere verilen ad. Alınması sık uygulanan bir operasyon olsa da Bekiroğlu'nun anlattıkları, işlerin beklenenden çok farklı ilerlediğini gösteriyor.

Bekiroğlu mart ayında yaptığı paylaşımda ise ''Bizce yapılan ameliyatlarda hata yok' diye geri çekildikleri için hakkımı aramaya karar verdim' diyerek hukuki yola başvuracağını duyurmuştu.