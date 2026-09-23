Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir, Neden Oyunculuk Yapmadığını Açıkladı

Uzun süredir televizyonda yer almamasına rağmen oyunculuk yapmaya devam ettiğini söyleyen Birsu Demir, dijital bir projede de rol aldığını ancak söz konusu yapımın henüz yayımlanmadığını anlattı. Kariyerinin planladığı gibi kesintisiz ilerlemediğini belirten oyuncu, sektördeki çalışma ilişkilerine de değindi. Demir, insanların daha önce çalıştıkları ve güvendikleri isimlerle yeniden çalışmayı tercih edebildiğini söyleyerek “Herkes daha çok sevdiği, güvendiği, hem karakterine hem de işine güvendiği insanlarla çalışmak istiyor. E bir kere de birisi birini kollayınca bir fiil onunla devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Birsu Demir, kariyerde şans faktörünün de etkili olduğunu düşündüğünü belirtirken kendi oyunculuğuna güvendiğini de açıkça söyledi: