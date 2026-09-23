Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir, Neden Oyunculuk Yapmadığını Açıkladı
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Alemin Kıralı'nda canlandırdığı Oben karakteriyle tanınan Birsu Demir, takipçilerinden gelen “Neden artık oyunculuk yapmıyorsun?” sorularına yanıt verdi. Oyunculuğu bırakmadığını vurgulayan Demir, uzun süredir televizyonda görünmemesinin kendi tercihi olmadığını söyledi ve sektörde işlerin nasıl ilerlediğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir, uzun süredir neden televizyon projelerinde yer almadığını açıkladı.
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“Bizim sektörde değişik dengeler var”
“Bu benim tercihim değil”
Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in oyunculuk açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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