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Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir, Neden Oyunculuk Yapmadığını Açıkladı

Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir, Neden Oyunculuk Yapmadığını Açıkladı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.09.2026 - 12:44
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Alemin Kıralı'nda canlandırdığı Oben karakteriyle tanınan Birsu Demir, takipçilerinden gelen “Neden artık oyunculuk yapmıyorsun?” sorularına yanıt verdi. Oyunculuğu bırakmadığını vurgulayan Demir, uzun süredir televizyonda görünmemesinin kendi tercihi olmadığını söyledi ve sektörde işlerin nasıl ilerlediğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir, uzun süredir neden televizyon projelerinde yer almadığını açıkladı.

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir, uzun süredir neden televizyon projelerinde yer almadığını açıkladı.

Çocuk yaşlarda oyunculuğa başlayan Birsu Demir, takipçilerinden sık sık gelen “Ekranlara geri dön” ve “Neden oyunculuk yapmıyorsun?” sorularına TikTok hesabından yanıt verdi. Şafak Sezer, Evrim Akın ve Oya Başar gibi isimlerin rol aldığı Alemin Kıralı'nda Oben karakterini canlandıran Birsu Demir, oyunculuğu bırakmadığının özellikle altını çizdi.

Oyunculuk eğitimi aldığını ve hayatını bu mesleğe adadığını anlatan Demir, “Çocukken bu işe başladım, hayatımı buna adadım, hâlâ vazgeçmiş veya geri adım atmış değilim.” dedi.

“Bizim sektörde değişik dengeler var”

“Bizim sektörde değişik dengeler var”

Uzun süredir televizyonda yer almamasına rağmen oyunculuk yapmaya devam ettiğini söyleyen Birsu Demir, dijital bir projede de rol aldığını ancak söz konusu yapımın henüz yayımlanmadığını anlattı. Kariyerinin planladığı gibi kesintisiz ilerlemediğini belirten oyuncu, sektördeki çalışma ilişkilerine de değindi. Demir, insanların daha önce çalıştıkları ve güvendikleri isimlerle yeniden çalışmayı tercih edebildiğini söyleyerek “Herkes daha çok sevdiği, güvendiği, hem karakterine hem de işine güvendiği insanlarla çalışmak istiyor. E bir kere de birisi birini kollayınca bir fiil onunla devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Birsu Demir, kariyerde şans faktörünün de etkili olduğunu düşündüğünü belirtirken kendi oyunculuğuna güvendiğini de açıkça söyledi:

“Çok yetenekli olduğumu biliyorum ve bunu gerçekten böbürlenecek bir yerden değil, göğsümü gere gere söylüyorum.”

“Bu benim tercihim değil”

“Bu benim tercihim değil”

Birsu Demir, açıklamasının sonunda ekrana dönmek istediğini bir kez daha vurguladı. Oyunculuk projelerinde kararın yalnızca kendisine bağlı olmadığını anlatan Demir şu ifadeleri kullandı.

“Ben bir şeyleri seçmiyorum, birileri beni seçiyor. Çok istiyorum ama bu benim tercihim değil, bir başkasının iki dudağının arasında olan bir şey. Bana çok güvenmeyin, bir anda karşınıza televizyonda çıkabilirim.”

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in oyunculuk açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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