Bankalarda Yeni Dönem: İşlem Limitleri İkiye Katlandı, Bazıları 50 Bin Liraya Çıktı

MASAK'ın yayımladığı diğer düzenlemeyle bazı finansal işlemlerde uygulanan parasal bildirim ve işlem sınırları da güncellendi. Buna göre, daha önce 10 bin lira olarak uygulanan bazı işlemlerdeki parasal sınır 20 bin liraya, 25 bin lira olan sınır ise 50 bin liraya yükseltildi. Böylece bankacılık sisteminde uzun süredir sabit kalan bazı eşik değerler güncel ekonomik koşullara uyarlanmış oldu.

Değişiklik bu iki kalemle de sınırlı kalmadı. 2 bin 750 lira olan bir parasal sınır 5 bin 500 liraya çıkarılırken, bazı özel işlem ve bildirim basamaklarında uygulanan 1.000 liralık tutar 2 bin 500 liraya yükseltildi. Mevzuatta ayrı bir kalem olarak yer alan ve yine 2 bin 750 lira olarak belirlenmiş başka bir parasal sınır ise yeni düzenlemeyle 6 bin 500 lira olarak uygulanmaya başlandı.

Düzenlemeler Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından derhal yürürlüğe girdi. Böylece BMGK yaptırım listelerinde bulunan kişi ve kuruluşların finansal hareketlerinin bildirilmesi ve gerekli tedbirlerin uygulanması süreci hızlanırken, bankacılık sisteminde günlük olarak kullanılan çeşitli parasal limitler de güncel koşullara uyarlanmış oldu. Bankalar ve diğer finans kuruluşları, yeni sınırlara göre işlemlerini şimdiden güncellemeye başladı; yükümlülerin bu değişikliklere uyum süreci ise MASAK tarafından yakından takip edilecek.