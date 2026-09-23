Bankalarda Yeni Dönem: İşlem Limitleri İkiye Katlandı, Bazıları 50 Bin Liraya Çıktı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemde uygulanacak tedbirlere ilişkin iki ayrı düzenlemeyi Resmî Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe soktu. Düzenlemelerden biri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yaptırım listelerindeki kişi ve kuruluşlara ilişkin müdahale sürecini hızlandırırken, diğeri bankalar başta olmak üzere finans kuruluşlarının uyguladığı bazı parasal işlem ve bildirim limitlerini ikiye katladı. Yeni kurallar bugünden itibaren yürürlükte.
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BMGK yaptırım listesindeki işlemler artık MASAK'ın internet sitesinden anında duyurulacak..
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Bankalarda yeni dönem: 10 bin liralık sınır 20 bin liraya, 25 bin liralık sınır ise 50 bin liraya çıkarıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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