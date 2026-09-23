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Bankalarda Yeni Dönem: İşlem Limitleri İkiye Katlandı, Bazıları 50 Bin Liraya Çıktı

Bankalarda Yeni Dönem: İşlem Limitleri İkiye Katlandı, Bazıları 50 Bin Liraya Çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Resmi Gazete
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
23.09.2026 - 12:46
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemde uygulanacak tedbirlere ilişkin iki ayrı düzenlemeyi Resmî Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe soktu. Düzenlemelerden biri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yaptırım listelerindeki kişi ve kuruluşlara ilişkin müdahale sürecini hızlandırırken, diğeri bankalar başta olmak üzere finans kuruluşlarının uyguladığı bazı parasal işlem ve bildirim limitlerini ikiye katladı. Yeni kurallar bugünden itibaren yürürlükte.

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BMGK yaptırım listesindeki işlemler artık MASAK'ın internet sitesinden anında duyurulacak..

BMGK yaptırım listesindeki işlemler artık MASAK'ın internet sitesinden anında duyurulacak..

Yeni düzenlemeye göre, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptırım listelerinde yer alan kişi, kuruluş ve organizasyonlara dair bilgiler artık Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla doğrudan MASAK'ın internet sitesinde yayımlanacak. Böylece söz konusu kişi ve kuruluşlara ilişkin verilerin bankalara ve diğer finansal kuruluşlara ulaşma süresi büyük ölçüde kısalmış olacak.

Bu adımla, yaptırım kapsamındaki kişi ve kuruluşlara ilişkin bilgilerin finansal kuruluşlara çok daha hızlı ulaştırılmasının önü açılıyor. Başta bankalar olmak üzere düzenleme kapsamındaki yükümlüler, söz konusu kişi ve kurumların gerçekleştirmek istediği işlemleri gecikmeksizin MASAK'a bildirmek zorunda kalacak. Gerekli görülen hallerde bu işlemlerin ertelenmesi için ek güvenlik tedbirleri de devreye girecek, böylece yaptırım kapsamına giren finansal hareketlere müdahale süreci hızlanmış olacak.

Bankalarda yeni dönem: 10 bin liralık sınır 20 bin liraya, 25 bin liralık sınır ise 50 bin liraya çıkarıldı.

Bankalarda yeni dönem: 10 bin liralık sınır 20 bin liraya, 25 bin liralık sınır ise 50 bin liraya çıkarıldı.

MASAK'ın yayımladığı diğer düzenlemeyle bazı finansal işlemlerde uygulanan parasal bildirim ve işlem sınırları da güncellendi. Buna göre, daha önce 10 bin lira olarak uygulanan bazı işlemlerdeki parasal sınır 20 bin liraya, 25 bin lira olan sınır ise 50 bin liraya yükseltildi. Böylece bankacılık sisteminde uzun süredir sabit kalan bazı eşik değerler güncel ekonomik koşullara uyarlanmış oldu.

Değişiklik bu iki kalemle de sınırlı kalmadı. 2 bin 750 lira olan bir parasal sınır 5 bin 500 liraya çıkarılırken, bazı özel işlem ve bildirim basamaklarında uygulanan 1.000 liralık tutar 2 bin 500 liraya yükseltildi. Mevzuatta ayrı bir kalem olarak yer alan ve yine 2 bin 750 lira olarak belirlenmiş başka bir parasal sınır ise yeni düzenlemeyle 6 bin 500 lira olarak uygulanmaya başlandı.

Düzenlemeler Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından derhal yürürlüğe girdi. Böylece BMGK yaptırım listelerinde bulunan kişi ve kuruluşların finansal hareketlerinin bildirilmesi ve gerekli tedbirlerin uygulanması süreci hızlanırken, bankacılık sisteminde günlük olarak kullanılan çeşitli parasal limitler de güncel koşullara uyarlanmış oldu. Bankalar ve diğer finans kuruluşları, yeni sınırlara göre işlemlerini şimdiden güncellemeye başladı; yükümlülerin bu değişikliklere uyum süreci ise MASAK tarafından yakından takip edilecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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