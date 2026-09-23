Kadir İnanır'ın Vasiyetnamesinde Şaşırtan Detay: Mirasını Jülide Kural'a Bırakmadı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
Kadir İnanır’ın yaklaşık 1 milyar TL değerinde olduğu öne sürülen mirasıyla ilgili yeni ayrıntılar gündeme geldi. Sabah yazarı Mevlüt Tezel’in aktardığına göre usta sanatçı, 2022 yılında noter huzurunda ayrıntılı bir vasiyetname hazırladı. İnanır’ın servetini hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı düşünülse de vasiyetnamedeki ayrım dikkat çekti. İddiaya göre Kural’a bırakılan, mirasın kendisi değil yönetimi ile sanatçının telif ve isim haklarına ilişkin yetkilerdi. Vasiyetnamede üç vakfın adının geçmesi de İnanır’ın servetine dair planını ortaya koydu.
Kaynak: Sabah/ Mevlüt Tezel
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeşilçam’ın efsane ismi Kadir İnanır’ın vefatının ardından en çok merak edilen konulardan biri geride bıraktığı miras olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak vasiyetnamedeki en önemli ayrıntı, Kadir İnanır’ın serveti ile servetin yönetimi arasında yaptığı ayrım oldu.
Vasiyetnamede adı geçen üç vakıf ise Kadir İnanır’ın servetiyle ilgili uzun vadeli planının yalnızca yakın çevresiyle sınırlı olmadığını gösterdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın