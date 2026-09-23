Kadir İnanır'ın Vasiyetnamesinde Şaşırtan Detay: Mirasını Jülide Kural'a Bırakmadı!

26 Haziran 2026’da hayatını kaybeden Kadir İnanır’ın yıllar içinde edindiği evler, nakit birikimi ve koleksiyonlarının toplam değerinin 935 milyon TL ile 1 milyar TL arasında olduğu öne sürülmüştü.

Usta sanatçının resmi nikahlı bir eşinin ve çocuğunun bulunmaması, mirasının kime kalacağı konusunda pek çok farklı iddianın ortaya atılmasına neden olmuştu. Gözlerin çevrildiği ilk isim ise doğal olarak uzun yıllardır hayatını paylaştığı oyuncu Jülide Kural’dı.

İnanır’ın servetinin tamamını Kural’a bıraktığı konuşulsa da Sabah yazarı Mevlüt Tezel’in köşesine taşıdığı ayrıntılar meselenin düşünüldüğü kadar basit olmadığını gösterdi.

Tezel’in aktardığına göre İnanır, 2022 yılında notere giderek vasiyetnamesini hazırladı. Aynı gün sağlık durumunun yerinde olduğuna ilişkin doktor raporu aldığı ve belgeyi iki şahidin huzurunda imzaladığı da öne sürüldü.

İnanır’ın vasiyetini, “Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır” sözleriyle bitirdiği belirtildi. Tezel ise bu cümleyi, sanatçının mirasçıları arasında ileride yaşanabilecek anlaşmazlıkları önceden engelleme isteği olarak yorumladı.