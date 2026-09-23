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Kadir İnanır'ın Vasiyetnamesinde Şaşırtan Detay: Mirasını Jülide Kural'a Bırakmadı!

Kadir İnanır'ın Vasiyetnamesinde Şaşırtan Detay: Mirasını Jülide Kural'a Bırakmadı!

Kadir İnanır
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.09.2026 - 12:47
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Kadir İnanır’ın yaklaşık 1 milyar TL değerinde olduğu öne sürülen mirasıyla ilgili yeni ayrıntılar gündeme geldi. Sabah yazarı Mevlüt Tezel’in aktardığına göre usta sanatçı, 2022 yılında noter huzurunda ayrıntılı bir vasiyetname hazırladı. İnanır’ın servetini hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı düşünülse de vasiyetnamedeki ayrım dikkat çekti. İddiaya göre Kural’a bırakılan, mirasın kendisi değil yönetimi ile sanatçının telif ve isim haklarına ilişkin yetkilerdi. Vasiyetnamede üç vakfın adının geçmesi de İnanır’ın servetine dair planını ortaya koydu.

Kaynak: Sabah/ Mevlüt Tezel

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
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Yeşilçam’ın efsane ismi Kadir İnanır’ın vefatının ardından en çok merak edilen konulardan biri geride bıraktığı miras olmuştu.

Yeşilçam’ın efsane ismi Kadir İnanır’ın vefatının ardından en çok merak edilen konulardan biri geride bıraktığı miras olmuştu.

26 Haziran 2026’da hayatını kaybeden Kadir İnanır’ın yıllar içinde edindiği evler, nakit birikimi ve koleksiyonlarının toplam değerinin 935 milyon TL ile 1 milyar TL arasında olduğu öne sürülmüştü.

Usta sanatçının resmi nikahlı bir eşinin ve çocuğunun bulunmaması, mirasının kime kalacağı konusunda pek çok farklı iddianın ortaya atılmasına neden olmuştu. Gözlerin çevrildiği ilk isim ise doğal olarak uzun yıllardır hayatını paylaştığı oyuncu Jülide Kural’dı.

İnanır’ın servetinin tamamını Kural’a bıraktığı konuşulsa da Sabah yazarı Mevlüt Tezel’in köşesine taşıdığı ayrıntılar meselenin düşünüldüğü kadar basit olmadığını gösterdi.

Tezel’in aktardığına göre İnanır, 2022 yılında notere giderek vasiyetnamesini hazırladı. Aynı gün sağlık durumunun yerinde olduğuna ilişkin doktor raporu aldığı ve belgeyi iki şahidin huzurunda imzaladığı da öne sürüldü.

İnanır’ın vasiyetini, “Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır” sözleriyle bitirdiği belirtildi. Tezel ise bu cümleyi, sanatçının mirasçıları arasında ileride yaşanabilecek anlaşmazlıkları önceden engelleme isteği olarak yorumladı.

Ancak vasiyetnamedeki en önemli ayrıntı, Kadir İnanır’ın serveti ile servetin yönetimi arasında yaptığı ayrım oldu.

Ancak vasiyetnamedeki en önemli ayrıntı, Kadir İnanır’ın serveti ile servetin yönetimi arasında yaptığı ayrım oldu.

Mevlüt Tezel’in haberine göre Kadir İnanır, yaklaşık 1 milyar TL’ye ulaştığı iddia edilen servetini doğrudan Jülide Kural’a bırakmadı. Bunun yerine mirasının yönetimini hayat arkadaşına emanet etti.

İnanır’ın filmlerinden doğan telif hakları ile hayatının belgesel yapılması konusunda karar verme yetkisini de Kural’a bıraktığı öne sürüldü. Usta oyuncunun adına kurulabilecek dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi projeler için gerekli izin hakkının da Jülide Kural’a verildiği aktarıldı.

Yani vasiyetnamede Kural’ın rolü yalnızca maddi bir mirastan pay almak değil, Kadir İnanır’ın adının ve sanat hayatının bundan sonra nasıl yaşatılacağına karar vermek olarak belirlendi.

Tezel’e göre İnanır’ın Jülide Kural’la resmi nikah yapmaması ancak vasiyetnamesinde kendisine geniş bir yönetim yetkisi vermesi de bilinçli bir tercihti. Böylece servetin kontrolünün tek bir kişide kalması ve sanatçının ismiyle yapılacak çalışmaların dağılmadan yürütülmesi amaçlanmış olabilir.

Ancak bu bölümün Mevlüt Tezel’in vasiyetname üzerinden yaptığı değerlendirmeye dayandığını belirtmekte fayda var. Mirasın kesin paylaşımı ve vasiyet hükümlerinin nasıl uygulanacağı, devam eden resmi sürecin ardından netleşecek.

Vasiyetnamede adı geçen üç vakıf ise Kadir İnanır’ın servetiyle ilgili uzun vadeli planının yalnızca yakın çevresiyle sınırlı olmadığını gösterdi.

Vasiyetnamede adı geçen üç vakıf ise Kadir İnanır’ın servetiyle ilgili uzun vadeli planının yalnızca yakın çevresiyle sınırlı olmadığını gösterdi.

Aktarılan bilgilere göre Kadir İnanır, mirasın açıldığı tarihte Jülide Kural’ın hayatta olmaması ihtimaline karşı da ayrı bir düzenleme yaptı.

Bu durumda servetinin İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Nesin Vakfı arasında eşit şekilde dağıtılmasını istediği öne sürüldü.

Kadir İnanır, yıllar boyunca toplumsal meselelerdeki açıklamaları ve siyasi duruşuyla da tanınan bir isimdi. Vasiyetnamede insan hakları alanında çalışan kurumlara ve Nesin Vakfı’na yer verilmesi, sanatçının hayattayken savunduğu değerlerin ölümünden sonra da devam etmesini istediği şeklinde yorumlandı.

Mevlüt Tezel de köşe yazısında bu tercihin İnanır’ın siyasi kimliğinden ve geçmişte üstlendiği görevlerden bağımsız değerlendirilemeyeceğini söyledi. Fakat sanatçının niyetine ilişkin bu bölümün Tezel’in kişisel yorumu olduğunu unutmamak gerekiyor.

Ortaya çıkan tabloya göre Kadir İnanır, yalnızca mal varlığının kimlere paylaştırılacağını değil; adının, eserlerinin ve telif haklarının gelecekte nasıl yönetileceğini de yıllar öncesinden planladı. Jülide Kural’a servetinin tamamını bırakmak yerine bu planın uygulanmasında kilit bir görev verdiği iddiası ise vasiyetnamenin en çok konuşulan ayrıntısı oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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