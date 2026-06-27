Kadir İnanır'ın Yeğeni Levent İnanır Usta İsmin Mirası ve Vasiyetiyle İlgili İlk Kez Konuştu

Hastane önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yeğeni Levent İnanır, bu iddialara son noktayı koydu. 2. Sayfa'dan Kaan Kurdoğlu'na yaptığı açıklamada, son görüşmelerini entübe edilmeden hemen önce yaptıklarını söyleyen İnanır, amcasının herhangi bir yazılı ya da sözlü vasiyet bırakmadığını açıkladı.

'Son görüşmemiz entübe sürecinden önceydi. Durumu iyiydi ama çok direndi. Biliyordu, çok yıpranmıştı. Artık organları yorulmuştu; kendi yorulmuştu, kalbi yorulmuştu. Özel bir isteği yoktu, vasiyeti yoktu. Biz elimizden geldiğince Kadir İnanır neye layıksa onu en güzel şekilde yapmaya çalışacağız. Onu, ona yakışır şekilde uğurlayacağız.'

Levent İnanır'ın bu açıklamasıyla birlikte, günlerdir konuşulan 'özel vasiyet' iddialarının da resmi bir dayanağı olmadığı ortaya çıkmış oldu.

Haberler.com'dan Onur Bayram'ın haberine göre, Kadir İnanır'ın vefatının ardından, mal varlığını uzun yıllardır hayat arkadaşı olan Jülide Kural'a ya da çeşitli kurumlara bıraktığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Ancak şu ana kadar resmi makamlar tarafından açıklanmış herhangi bir vasiyetname bulunmuyor. Dolayısıyla usta sanatçının mirası, Türk Medeni Kanunu kapsamında yasal mirasçılık hükümlerine göre değerlendirilecek. Kesin miras paylaşımı ise mirasçılık belgesinin hazırlanmasının ardından hukuki süreç içerisinde netleşecek.

Öte yandan Kadir İnanır'ın yarım asrı aşan kariyeri boyunca edindiği gayrimenkuller, banka hesapları ve filmlerinden doğan telif hakları da tereke kapsamında değerlendirilecek mal varlığı arasında yer alıyor.

Kadir İnanır için daha önce Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacağı duyurulan anma töreninde de son dakika değişikliğine gidildi.

Güncellenen programa göre usta sanatçı için ilk tören 28 Haziran Pazar günü saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek. Ardından cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne götürülecek ve ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından aile, taziyeleri Akatlar Kültür Merkezi'nde kabul edecek.