Kadir İnanır'ın Yeğeni Levent İnanır Usta İsmin Mirası ve Vasiyetiyle İlgili İlk Kez Konuştu
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Kaynak: https://www.haberler.com/haber/kadir-...
Türk sinemasının unutulmaz ismi Kadir İnanır'ın 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından gözler bu kez geride bıraktığı mirasa ve vasiyetine çevrildi. Sosyal medyada usta sanatçının mal varlığını kime bırakacağına dair çok sayıda iddia ortaya atılırken, konuya ilişkin ilk resmi açıklama yeğeni Levent İnanır'dan geldi. İşte Kadir İnanır'ın vasiyeti, mirası ve cenaze programındaki son değişikliğe ilişkin tüm detaylar...
Kaynak: Kaan Kurdoğlu, Haberler.com
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Yaklaşık 60 yıla yaklaşan kariyeri boyunca Yeşilçam'ın en önemli jönlerinden biri olarak hafızalara kazınan Kadir İnanır; "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Tatar Ramazan", "Yılanların Öcü", "Katırcılar" ve daha onlarca yapımla Türk sinemasına damga vurdu.
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Kadir İnanır'ın vefatının ardından en çok merak edilen konulardan biri de usta oyuncunun bir vasiyet bırakıp bırakmadığı oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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