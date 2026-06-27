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Kadir İnanır'ın Yeğeni Levent İnanır Usta İsmin Mirası ve Vasiyetiyle İlgili İlk Kez Konuştu

Kadir İnanır'ın Yeğeni Levent İnanır Usta İsmin Mirası ve Vasiyetiyle İlgili İlk Kez Konuştu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.06.2026 - 11:46
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Türk sinemasının unutulmaz ismi Kadir İnanır'ın 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından gözler bu kez geride bıraktığı mirasa ve vasiyetine çevrildi. Sosyal medyada usta sanatçının mal varlığını kime bırakacağına dair çok sayıda iddia ortaya atılırken, konuya ilişkin ilk resmi açıklama yeğeni Levent İnanır'dan geldi. İşte Kadir İnanır'ın vasiyeti, mirası ve cenaze programındaki son değişikliğe ilişkin tüm detaylar...

Kaynak: Kaan Kurdoğlu, Haberler.com

Kaynak: https://www.haberler.com/haber/kadir-...
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Yaklaşık 60 yıla yaklaşan kariyeri boyunca Yeşilçam'ın en önemli jönlerinden biri olarak hafızalara kazınan Kadir İnanır; "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Tatar Ramazan", "Yılanların Öcü", "Katırcılar" ve daha onlarca yapımla Türk sinemasına damga vurdu.

Yaklaşık 60 yıla yaklaşan kariyeri boyunca Yeşilçam'ın en önemli jönlerinden biri olarak hafızalara kazınan Kadir İnanır; "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Tatar Ramazan", "Yılanların Öcü", "Katırcılar" ve daha onlarca yapımla Türk sinemasına damga vurdu.

Sadece oyunculuğuyla değil, toplumsal meselelerdeki duruşu ve ilkelerinden ödün vermeyen tavrıyla da milyonların saygısını kazanan usta sanatçı, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

13 Mayıs'ta ileri evre akciğer kanserine bağlı gelişen solunum sıkıntısı ve zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılan İnanır, yoğun bakımda gördüğü tedavinin ardından 26 Haziran 2026'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle 77 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haber, sanat dünyasını ve sevenlerini derin bir yasa boğdu.

Kadir İnanır'ın vefatının ardından en çok merak edilen konulardan biri de usta oyuncunun bir vasiyet bırakıp bırakmadığı oldu.

Kadir İnanır'ın vefatının ardından en çok merak edilen konulardan biri de usta oyuncunun bir vasiyet bırakıp bırakmadığı oldu.

Hastane önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yeğeni Levent İnanır, bu iddialara son noktayı koydu. 2. Sayfa'dan Kaan Kurdoğlu'na yaptığı açıklamada, son görüşmelerini entübe edilmeden hemen önce yaptıklarını söyleyen İnanır, amcasının herhangi bir yazılı ya da sözlü vasiyet bırakmadığını açıkladı.

'Son görüşmemiz entübe sürecinden önceydi. Durumu iyiydi ama çok direndi. Biliyordu, çok yıpranmıştı. Artık organları yorulmuştu; kendi yorulmuştu, kalbi yorulmuştu. Özel bir isteği yoktu, vasiyeti yoktu. Biz elimizden geldiğince Kadir İnanır neye layıksa onu en güzel şekilde yapmaya çalışacağız. Onu, ona yakışır şekilde uğurlayacağız.'

Levent İnanır'ın bu açıklamasıyla birlikte, günlerdir konuşulan 'özel vasiyet' iddialarının da resmi bir dayanağı olmadığı ortaya çıkmış oldu. 

Haberler.com'dan Onur Bayram'ın haberine göre, Kadir İnanır'ın vefatının ardından, mal varlığını uzun yıllardır hayat arkadaşı olan Jülide Kural'a ya da çeşitli kurumlara bıraktığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Ancak şu ana kadar resmi makamlar tarafından açıklanmış herhangi bir vasiyetname bulunmuyor. Dolayısıyla usta sanatçının mirası, Türk Medeni Kanunu kapsamında yasal mirasçılık hükümlerine göre değerlendirilecek. Kesin miras paylaşımı ise mirasçılık belgesinin hazırlanmasının ardından hukuki süreç içerisinde netleşecek.

Öte yandan Kadir İnanır'ın yarım asrı aşan kariyeri boyunca edindiği gayrimenkuller, banka hesapları ve filmlerinden doğan telif hakları da tereke kapsamında değerlendirilecek mal varlığı arasında yer alıyor.

Kadir İnanır için daha önce Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacağı duyurulan anma töreninde de son dakika değişikliğine gidildi.

Güncellenen programa göre usta sanatçı için ilk tören 28 Haziran Pazar günü saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek. Ardından cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne götürülecek ve ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından aile, taziyeleri Akatlar Kültür Merkezi'nde kabul edecek.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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