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Kadir İnanır'ın Vefatının Ardından Yürek Burkan Detay Ortaya Çıktı!

Kadir İnanır'ın Vefatının Ardından Yürek Burkan Detay Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.06.2026 - 10:10
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Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır'ın 77 yaşında hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ancak usta sanatçının vefatının ardından ortaya çıkan bir detay, acıyı katladı. İnanır'ın çok sevdiği ablası Altun Arıca'nın da kendisinden yalnızca üç gün önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Aynı aile içerisinde peş peşe yaşanan iki büyük kayıp, yakınlarını ve sevenlerini derinden sarstı.

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Kadir İnanır'ın ablası Altun Arıca, 23 Haziran 2026 tarihinde 95 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Kadir İnanır'ın ablası Altun Arıca, 23 Haziran 2026 tarihinde 95 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Ordu'nun Fatsa ilçesinde tedavi gören Arıca'nın vefatı, aileyi derin bir üzüntüye boğdu.

24 Haziran'da Fatsa'daki Hz. Hamza Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanan Altun Arıca'nın cenazesinde en büyük eksiklik ise kardeşi Kadir İnanır oldu.

Çünkü usta oyuncu o günlerde İstanbul'da ileri evre akciğer kanseri nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor, entübe halde yaşam mücadelesi veriyordu. Sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle ablasının cenazesine katılamayan İnanır, yalnızca üç gün sonra aynı acı kaderi paylaştı.

Yaşanan kayıpların en ağır yükünü taşıyan isimlerden biri de Levent İnanır ve Soner Arıca oldu.

Yaşanan kayıpların en ağır yükünü taşıyan isimlerden biri de Levent İnanır ve Soner Arıca oldu.

Altun Arıca'nın oğlu olan Levent İnanır ve Soner Arıca, önce annesini toprağa verdi. Henüz bu acının şokunu atlatamadan, yalnızca üç gün sonra bu kez dayısı Kadir İnanır'ın vefat haberiyle ikinci kez yıkıldı.

Sanat dünyasının sevilen isimlerinden olan Levent İnanır'ın kısa süre içerisinde hem annesini hem de çocukluğundan beri örnek aldığı dayısını kaybetmesi, sevenlerini de derinden etkiledi.

Ailenin bir diğer tanınan ismi olan şarkıcı Soner Arıca da annesi Altun Arıca'nın ardından büyük bir yas yaşarken, Kadir İnanır'ın vefatıyla birlikte Arıca ve İnanır ailelerinin acısı katlandı.

Soner Arıca, annesinin vefatının ardından yaptığı paylaşımı ise adeta yürekleri dağladı. Ünlü sanatçı, Kadir İnanır'a şu sözlerle veda etti: 'Bir gün buraya fotoğrafını bu sebepten ekleyeceğim hiç aklıma gelmezdi; küçük bir zaman dilimine denk gelen büyük acılarla, karmakarışık duygular içindeyim, çok üzgünüm...' ifadelerini kullandı. Annesini kaybetmenin acısını henüz yaşarken, yalnızca üç gün sonra bu kez dayısı Kadir İnanır'ın vefat haberiyle sarsılan Arıca'nın paylaşımı yürek burktu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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