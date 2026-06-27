Kadir İnanır'ın Vefatının Ardından Yürek Burkan Detay Ortaya Çıktı!
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Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır'ın 77 yaşında hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ancak usta sanatçının vefatının ardından ortaya çıkan bir detay, acıyı katladı. İnanır'ın çok sevdiği ablası Altun Arıca'nın da kendisinden yalnızca üç gün önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Aynı aile içerisinde peş peşe yaşanan iki büyük kayıp, yakınlarını ve sevenlerini derinden sarstı.
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Kadir İnanır'ın ablası Altun Arıca, 23 Haziran 2026 tarihinde 95 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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Yaşanan kayıpların en ağır yükünü taşıyan isimlerden biri de Levent İnanır ve Soner Arıca oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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