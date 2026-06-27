Kadir İnanır'ın Vefatının Ardından Yürek Burkan Detay Ortaya Çıktı!

Altun Arıca'nın oğlu olan Levent İnanır ve Soner Arıca, önce annesini toprağa verdi. Henüz bu acının şokunu atlatamadan, yalnızca üç gün sonra bu kez dayısı Kadir İnanır'ın vefat haberiyle ikinci kez yıkıldı.

Sanat dünyasının sevilen isimlerinden olan Levent İnanır'ın kısa süre içerisinde hem annesini hem de çocukluğundan beri örnek aldığı dayısını kaybetmesi, sevenlerini de derinden etkiledi.

Ailenin bir diğer tanınan ismi olan şarkıcı Soner Arıca da annesi Altun Arıca'nın ardından büyük bir yas yaşarken, Kadir İnanır'ın vefatıyla birlikte Arıca ve İnanır ailelerinin acısı katlandı.

Soner Arıca, annesinin vefatının ardından yaptığı paylaşımı ise adeta yürekleri dağladı. Ünlü sanatçı, Kadir İnanır'a şu sözlerle veda etti: 'Bir gün buraya fotoğrafını bu sebepten ekleyeceğim hiç aklıma gelmezdi; küçük bir zaman dilimine denk gelen büyük acılarla, karmakarışık duygular içindeyim, çok üzgünüm...' ifadelerini kullandı. Annesini kaybetmenin acısını henüz yaşarken, yalnızca üç gün sonra bu kez dayısı Kadir İnanır'ın vefat haberiyle sarsılan Arıca'nın paylaşımı yürek burktu.