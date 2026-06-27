Kadir İnanır'ın Vefatının Ardından Yıllar Önceki Sözleri Yeniden Gündem Oldu!

Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve birçok usta oyuncuyla aynı projelerde yer alan İnanır; yalnızca yakışıklılığıyla değil, güçlü oyunculuğu ve canlandırdığı halktan karakterlerle de hafızalara kazındı.

'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Tatar Ramazan', 'Yılanların Öcü', 'Katırcılar', 'Derman' ve daha onlarca yapımda adaletsizliğe boyun eğmeyen karakterleri canlandıran usta oyuncu, ilerleyen yıllarda 'Marziye' ve 'Kırık Ayna' gibi televizyon dizileriyle de geniş kitlelerle buluşmaya devam etti. Kariyeri boyunca toplumsal meselelerde sessiz kalmayan tavrı ve ilkelerinden ödün vermeyen duruşuyla sanat dünyasında ayrı bir yere sahip oldu.

Son yıllarda peş peşe yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan uzak kalan Kadir İnanır, 2024 yılında geçirdiği beyin damar rahatsızlığı sonrasında uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüş ve zorlu bir fizik tedavi sürecine başlamıştı. Sevenlerini umutlandıran iyileşme haberlerinin ardından sağlık durumunun yeniden kötüleşmesi ise büyük üzüntü yaratmıştı.

13 Mayıs 2026'da ileri evre akciğer kanserine bağlı gelişen solunum sıkıntısı ve zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılan usta sanatçı, ertesi gün yoğun bakıma alındı. Tedavisi boyunca solunum yetmezliği giderek ağırlaşırken, süreç içerisinde akut böbrek yetmezliği de gelişti. Hastaneden yapılan resmi açıklamaya göre Kadir İnanır, 26 Haziran 2026 günü saat 18.05'te yaşamını yitirdi.

Acı haberin duyulmasının ardından sanat camiasından çok sayıda isim peş peşe taziye mesajları paylaşırken, sosyal medyada da milyonlarca kişi usta oyuncunun filmlerinden sahneler ve unutulmaz repliklerini paylaşarak veda etti.