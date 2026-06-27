Kadir İnanır'ın Vefatının Ardından Yıllar Önceki Sözleri Yeniden Gündem Oldu!
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Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=PsewA...
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın 77 yaşında hayatını kaybetmesi yalnızca sanat dünyasını değil, milyonlarca hayranını da derin bir yasa boğdu. Onlarca yıl boyunca canlandırdığı unutulmaz karakterler ve dik duruşuyla hafızalara kazınan usta oyuncu, uzun süredir verdiği sağlık mücadelesini kaybetti. Vefat haberinin ardından ise yıllar önce katıldığı CNN Türk'ün 360 Derece isimli bir programında söylediği sözler yeniden gündeme geldi. Hayata, mücadeleye ve ardında bırakmak istediği mirasa dair yaptığı o açıklama, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
Kaynak: CNN Türk
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Yeşilçam'ın en büyük jönlerinden biri olarak kabul edilen Kadir İnanır, 1960'ların sonunda başladığı oyunculuk kariyerinde yüzlerce filme imza atarak Türk sinemasının en unutulmaz isimleri arasına girdi.
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Kadir İnanır'ın vefatının ardından sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri ise yıllar önce CNN Türk'te Şirin Payzın'ın programına konuk olduğu röportaj oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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