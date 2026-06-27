article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kadir İnanır'ın Vefatının Ardından Yıllar Önceki Sözleri Yeniden Gündem Oldu!

Kadir İnanır'ın Vefatının Ardından Yıllar Önceki Sözleri Yeniden Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.06.2026 - 09:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın 77 yaşında hayatını kaybetmesi yalnızca sanat dünyasını değil, milyonlarca hayranını da derin bir yasa boğdu. Onlarca yıl boyunca canlandırdığı unutulmaz karakterler ve dik duruşuyla hafızalara kazınan usta oyuncu, uzun süredir verdiği sağlık mücadelesini kaybetti. Vefat haberinin ardından ise yıllar önce katıldığı CNN Türk'ün 360 Derece isimli bir programında söylediği sözler yeniden gündeme geldi. Hayata, mücadeleye ve ardında bırakmak istediği mirasa dair yaptığı o açıklama, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Kaynak: CNN Türk

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=PsewA...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeşilçam'ın en büyük jönlerinden biri olarak kabul edilen Kadir İnanır, 1960'ların sonunda başladığı oyunculuk kariyerinde yüzlerce filme imza atarak Türk sinemasının en unutulmaz isimleri arasına girdi.

Yeşilçam'ın en büyük jönlerinden biri olarak kabul edilen Kadir İnanır, 1960'ların sonunda başladığı oyunculuk kariyerinde yüzlerce filme imza atarak Türk sinemasının en unutulmaz isimleri arasına girdi.

Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve birçok usta oyuncuyla aynı projelerde yer alan İnanır; yalnızca yakışıklılığıyla değil, güçlü oyunculuğu ve canlandırdığı halktan karakterlerle de hafızalara kazındı.

'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Tatar Ramazan', 'Yılanların Öcü', 'Katırcılar', 'Derman' ve daha onlarca yapımda adaletsizliğe boyun eğmeyen karakterleri canlandıran usta oyuncu, ilerleyen yıllarda 'Marziye' ve 'Kırık Ayna' gibi televizyon dizileriyle de geniş kitlelerle buluşmaya devam etti. Kariyeri boyunca toplumsal meselelerde sessiz kalmayan tavrı ve ilkelerinden ödün vermeyen duruşuyla sanat dünyasında ayrı bir yere sahip oldu.

Son yıllarda peş peşe yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan uzak kalan Kadir İnanır, 2024 yılında geçirdiği beyin damar rahatsızlığı sonrasında uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüş ve zorlu bir fizik tedavi sürecine başlamıştı. Sevenlerini umutlandıran iyileşme haberlerinin ardından sağlık durumunun yeniden kötüleşmesi ise büyük üzüntü yaratmıştı.

13 Mayıs 2026'da ileri evre akciğer kanserine bağlı gelişen solunum sıkıntısı ve zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılan usta sanatçı, ertesi gün yoğun bakıma alındı. Tedavisi boyunca solunum yetmezliği giderek ağırlaşırken, süreç içerisinde akut böbrek yetmezliği de gelişti. Hastaneden yapılan resmi açıklamaya göre Kadir İnanır, 26 Haziran 2026 günü saat 18.05'te yaşamını yitirdi.

Acı haberin duyulmasının ardından sanat camiasından çok sayıda isim peş peşe taziye mesajları paylaşırken, sosyal medyada da milyonlarca kişi usta oyuncunun filmlerinden sahneler ve unutulmaz repliklerini paylaşarak veda etti.

Kadir İnanır'ın vefatının ardından sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri ise yıllar önce CNN Türk'te Şirin Payzın'ın programına konuk olduğu röportaj oldu.

Program sırasında Şirin Payzın'ın, 'Korkmuyor musunuz? Bu kadar eleştirilmekten, hırpalanmaktan çekinmiyor musunuz?' sorusuna İnanır'ın verdiği yanıt, bugün adeta bir vasiyet gibi yeniden dolaşıma girdi.

'Şimdi gerçekten ben bu dünyadan göçüp gideceksem, geri kalan ömrümü hiçbir şeye elini ayağını sokmayan pısırık, korkak bir adam olarak mı yaşamalıyım? Hayır... Tam tersine, arkamdan 'Helal olsun Kadir Abi'ye' diyecekler. Ben öyle öleceğim.'

Bu sözler, İnanır'ın özellikle toplumsal konularda aldığı tavır nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldığı dönemde sarf edilmişti. Usta oyuncu, hayatı boyunca doğrularından vazgeçmeyeceğini ve insanların kendisini cesaretiyle hatırlamasını istediğini dile getirmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın