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Beckhamların Olaylı Gelini Nicola Peltz'in Çıplak Pozu Gündeme Damga Vurdu!

Beckhamların Olaylı Gelini Nicola Peltz'in Çıplak Pozu Gündeme Damga Vurdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.06.2026 - 15:32
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David ve Victoria Beckham'ın yıllardır 'kusursuz aile' imajıyla örnek gösterilen hayatı, son birkaç yıldır büyük oğulları Brooklyn Beckham ve gelinleri Nicola Peltz ile yaşadıkları krizle sık sık magazin gündemine geliyor. Düğün hazırlıkları sırasında başladığı öne sürülen aile içi gerilim, karşılıklı açıklamalar, sosyal medya göndermeleri ve kaçırılan aile organizasyonlarıyla giderek büyüdü. Son olarak Nicola Peltz'in paylaştığı cesur çıplak poz ise İngiliz basınında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Daily Mail başta olmak üzere birçok yayın kuruluşu, paylaşımın zamanlamasının dikkat çekici olduğuna vurgu yaparken, Beckham ailesiyle süregelen soğuk savaş yeniden gündemin merkezine oturdu. Gelin, bir süredir konuşulan aile krizinin perde arkasına ve Nicola Peltz'in olay yaratan paylaşımına birlikte bakalım.

Kaynak: Daily Mail

Kaynak: https://www.dailymail.com/tvshowbiz/a...
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David ve Victoria Beckham'ın en büyük oğlu Brooklyn Beckham ile ABD'li oyuncu ve milyarder iş insanı Nelson Peltz'in kızı Nicola Peltz, 2022 yılında Palm Beach'te milyonlarca dolar harcanan görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

David ve Victoria Beckham'ın en büyük oğlu Brooklyn Beckham ile ABD'li oyuncu ve milyarder iş insanı Nelson Peltz'in kızı Nicola Peltz, 2022 yılında Palm Beach'te milyonlarca dolar harcanan görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Magazin dünyasının en çok konuşulan düğünlerinden biri olan bu evlilik, ilk bakışta kusursuz görünse de perde arkasında çok daha farklı bir hikaye vardı.

Daha düğün hazırlıkları sırasında Nicola ile kayınvalidesi Victoria Beckham arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edildi. Nicola'nın Victoria Beckham imzalı bir gelinlik yerine Valentino tercih etmesi, aile içindeki ilk büyük kriz olarak yorumlandı. Sonraki süreçte ise düğündeki ilk dansın Victoria tarafından gölgede bırakıldığı, Nicola'nın kendisini dışlanmış hissettiği ve iki kadın arasındaki ilişkinin hiçbir zaman tam anlamıyla düzelmediği yönündeki iddialar magazin gündemini uzun süre meşgul etti.

Aradan geçen yıllarda ise söylentiler yalnızca Victoria ile Nicola arasındaki gerginlikle sınırlı kalmadı. Brooklyn Beckham'ın da anne ve babası David ile Victoria Beckham'dan giderek uzaklaştığı konuşulmaya başlandı.

2025'in sonlarından itibaren Beckham ailesindeki gerilim artık gizlenemeyecek noktaya geldi.

2025'in sonlarından itibaren Beckham ailesindeki gerilim artık gizlenemeyecek noktaya geldi.

İlk olarak sosyal medyada karşılıklı takipten çıkmalar ve engelleşme iddiaları gündeme geldi. Beckham ailesine yakın kaynaklar, Brooklyn ve Nicola'nın aile üyelerini engellediğini öne sürerken, genç çift cephesinden ise aileyle uzun süredir görüşmedikleri iddiaları konuşuldu.

Kriz, 2026 yılında Brooklyn Beckham'ın yaptığı sert açıklamalarla bambaşka bir boyut kazandı.

Brooklyn, eşi Nicola'ya uzun süredir saygısızlık yapıldığını, evliliklerinin çeşitli şekillerde yıpratıldığını ve artık kimseyi memnun etmeye çalışmayacağını dile getirdi. Ailesiyle uzlaşmak istemediğini söyleyen Brooklyn'in bu sözleri magazin dünyasında adeta deprem etkisi yarattı.

İddialara göre genç çift, David Beckham'ın 50. yaş kutlamasına, Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız aldığı törene ve aile için büyük önem taşıyan birçok organizasyona da katılmadı.

Buna karşılık Brooklyn'in Babalar Günü'nde öz babası David Beckham yerine kayınpederi Nelson Peltz'i 'Dünyanın en iyi kayınpederi' sözleriyle kutlaması da aile içindeki kırgınlığın en açık göstergelerinden biri olarak yorumlandı.

Aile içindeki kriz sürerken Nicola Peltz bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Aile içindeki kriz sürerken Nicola Peltz bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Oyuncu, Instagram hesabından makyaj odasında çekilen bir kare paylaştı. Nicola'nın fotoğrafta tamamen çıplak olduğu, vücudunu ise yalnızca bacakları ve kollarıyla örttüğü görüldü. Alışılmış görüntüsünün dışına çıkan oyuncu, birçok kullanıcı tarafından ilk bakışta tanınmakta zorlanıldı.

Paylaşımın altına eşi Brooklyn Beckham'ın yalnızca 'Wow' yazarak kalp emojileri bırakması da dikkatlerden kaçmadı.

Ancak fotoğrafın konuşulmasının tek nedeni bu değildi.

Daily Mail, Nicola Peltz'in bu paylaşımının zamanlamasına dikkat çekti.

Haberde, Nicola'nın son dönemde Beckham ailesine yönelik olduğu düşünülen imalı paylaşımlarının ardından bu cesur karenin gelmesinin tesadüf olmayabileceği öne sürüldü.

Brooklyn ve Nicola'nın kısa süre önce ilişkilerinin altıncı yılını romantik mesajlarla kutlaması, ardından Babalar Günü sürecinde David Beckham'la yaşanan yeni gerginliklerin gündeme gelmesi ve hemen sonrasında gelen bu iddialı paylaşım, İngiliz magazin basınında 'yeni bir mesaj' olarak yorumlandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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