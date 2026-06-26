Beckhamların Olaylı Gelini Nicola Peltz'in Çıplak Pozu Gündeme Damga Vurdu!

Magazin dünyasının en çok konuşulan düğünlerinden biri olan bu evlilik, ilk bakışta kusursuz görünse de perde arkasında çok daha farklı bir hikaye vardı.

Daha düğün hazırlıkları sırasında Nicola ile kayınvalidesi Victoria Beckham arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edildi. Nicola'nın Victoria Beckham imzalı bir gelinlik yerine Valentino tercih etmesi, aile içindeki ilk büyük kriz olarak yorumlandı. Sonraki süreçte ise düğündeki ilk dansın Victoria tarafından gölgede bırakıldığı, Nicola'nın kendisini dışlanmış hissettiği ve iki kadın arasındaki ilişkinin hiçbir zaman tam anlamıyla düzelmediği yönündeki iddialar magazin gündemini uzun süre meşgul etti.

Aradan geçen yıllarda ise söylentiler yalnızca Victoria ile Nicola arasındaki gerginlikle sınırlı kalmadı. Brooklyn Beckham'ın da anne ve babası David ile Victoria Beckham'dan giderek uzaklaştığı konuşulmaya başlandı.