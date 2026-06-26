Beckhamların Olaylı Gelini Nicola Peltz'in Çıplak Pozu Gündeme Damga Vurdu!
David ve Victoria Beckham'ın yıllardır 'kusursuz aile' imajıyla örnek gösterilen hayatı, son birkaç yıldır büyük oğulları Brooklyn Beckham ve gelinleri Nicola Peltz ile yaşadıkları krizle sık sık magazin gündemine geliyor. Düğün hazırlıkları sırasında başladığı öne sürülen aile içi gerilim, karşılıklı açıklamalar, sosyal medya göndermeleri ve kaçırılan aile organizasyonlarıyla giderek büyüdü. Son olarak Nicola Peltz'in paylaştığı cesur çıplak poz ise İngiliz basınında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Daily Mail başta olmak üzere birçok yayın kuruluşu, paylaşımın zamanlamasının dikkat çekici olduğuna vurgu yaparken, Beckham ailesiyle süregelen soğuk savaş yeniden gündemin merkezine oturdu. Gelin, bir süredir konuşulan aile krizinin perde arkasına ve Nicola Peltz'in olay yaratan paylaşımına birlikte bakalım.
Kaynak: Daily Mail
David ve Victoria Beckham'ın en büyük oğlu Brooklyn Beckham ile ABD'li oyuncu ve milyarder iş insanı Nelson Peltz'in kızı Nicola Peltz, 2022 yılında Palm Beach'te milyonlarca dolar harcanan görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
2025'in sonlarından itibaren Beckham ailesindeki gerilim artık gizlenemeyecek noktaya geldi.
Aile içindeki kriz sürerken Nicola Peltz bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
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