Gilmore Girls'ün Rory'si Alexis Bledel'ın 20 Yıllık Değişimini Görenler Gözlerine İnanamadı!

Ancak diziyi asıl özel yapan şey, elbette Lorelai ve Rory Gilmore'un alışılmışın dışındaki anne-kız ilişkisiydi.

Lauren Graham'ın hayat verdiği Lorelai Gilmore, henüz 16 yaşında anne olduktan sonra kendi ayakları üzerinde durmayı başaran güçlü, eğlenceli ve özgür ruhlu bir karakterdi. Kızı Rory'yi ise klasik bir anne gibi değil, adeta en yakın arkadaşı gibi büyüttü.

Alexis Bledel'ın canlandırdığı Rory Gilmore ise kitaplara tutkuyla bağlı, başarılı, utangaç ama son derece zeki bir genç kız olarak milyonların sevgisini kazandı. Onların birlikte içtikleri kahveler, sabahlara kadar yaptıkları sohbetler ve birbirlerine olan sarsılmaz bağlılıkları diziyi yalnızca romantik bir gençlik hikayesi olmaktan çıkarıp kült bir yapım haline getirdi. Dizinin final yapmasının üzerinden neredeyse 25 yıl geçmesine rağmen Lorelai ve Rory hala televizyon tarihinin en sevilen anne-kız ikililerinden biri olarak anılıyor.