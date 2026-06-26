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Gilmore Girls'ün Rory'si Alexis Bledel'ın 20 Yıllık Değişimini Görenler Gözlerine İnanamadı!

Gilmore Girls'ün Rory'si Alexis Bledel'ın 20 Yıllık Değişimini Görenler Gözlerine İnanamadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.06.2026 - 12:54
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2000'li yılların en sevilen dizilerinden biri olan Gilmore Girls, sadece sıcacık kasaba atmosferiyle değil, Lorelai ve Rory Gilmore'un dillere destan anne-kız ilişkisiyle de hafızalara kazındı. Aradan geçen çeyrek asrın ardından dizinin iki yıldızı yeniden gündemde. Rory'ye hayat veren Alexis Bledel'ın uzun bir aradan sonra kırmızı halıda ortaya çıkması ve Lauren Graham'la birlikte katıldıkları etkinlikteki görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, aralarında 15 yaş olmasına rağmen Alexis Bledel'ın daha yaşlı göründüğünü öne sürerken, kimileri ise bunun tamamen yüz yapısı, yaş alma biçimi ve yıllardır kameralardan uzak kalmasının yarattığı algıdan kaynaklandığını savundu.

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2000 yılında yayın hayatına başlayan Gilmore Girls, sıcacık kasaba atmosferi, bitmek bilmeyen kahve sevgisi ve zekice yazılmış diyaloglarıyla televizyon tarihinin en unutulmaz dizileri arasına adını yazdırdı.

2000 yılında yayın hayatına başlayan Gilmore Girls, sıcacık kasaba atmosferi, bitmek bilmeyen kahve sevgisi ve zekice yazılmış diyaloglarıyla televizyon tarihinin en unutulmaz dizileri arasına adını yazdırdı.

Ancak diziyi asıl özel yapan şey, elbette Lorelai ve Rory Gilmore'un alışılmışın dışındaki anne-kız ilişkisiydi.

Lauren Graham'ın hayat verdiği Lorelai Gilmore, henüz 16 yaşında anne olduktan sonra kendi ayakları üzerinde durmayı başaran güçlü, eğlenceli ve özgür ruhlu bir karakterdi. Kızı Rory'yi ise klasik bir anne gibi değil, adeta en yakın arkadaşı gibi büyüttü.

Alexis Bledel'ın canlandırdığı Rory Gilmore ise kitaplara tutkuyla bağlı, başarılı, utangaç ama son derece zeki bir genç kız olarak milyonların sevgisini kazandı. Onların birlikte içtikleri kahveler, sabahlara kadar yaptıkları sohbetler ve birbirlerine olan sarsılmaz bağlılıkları diziyi yalnızca romantik bir gençlik hikayesi olmaktan çıkarıp kült bir yapım haline getirdi. Dizinin final yapmasının üzerinden neredeyse 25 yıl geçmesine rağmen Lorelai ve Rory hala televizyon tarihinin en sevilen anne-kız ikililerinden biri olarak anılıyor.

Gilmore Girls, Alexis Bledel'ın ilk profesyonel oyunculuk deneyimiydi. O dönemde henüz 19 yaşında olan oyuncu, Rory karakterindeki doğal ve masum tavrıyla kısa sürede dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Gilmore Girls, Alexis Bledel'ın ilk profesyonel oyunculuk deneyimiydi. O dönemde henüz 19 yaşında olan oyuncu, Rory karakterindeki doğal ve masum tavrıyla kısa sürede dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Dizinin ardından The Sisterhood of the Traveling Pants, Mad Men ve özellikle The Handmaid's Tale ile kariyerinde bambaşka bir sayfa açtı. The Handmaid's Tale'deki Emily rolüyle Emmy kazanarak yalnızca romantik dizilerin değil, dramatik yapımların da güçlü oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bledel, son yıllarda ise oldukça nadir etkinliklerde görüntüleniyor.

44 yaşındaki Alexis Bledel'ın bu yıl yeniden kırmızı halıda görüntülenmesi, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Özellikle Gilmore Girls dönemindeki görüntüleriyle yan yana getirilen fotoğrafları kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

20'li yaşlarında dolgun yanakları, iri mavi gözleri ve neredeyse lise öğrencisini andıran 'baby face' görünümüyle hafızalara kazınan oyuncunun bugün çok daha ince yüz hatlarına sahip olması dikkat çekti. Yıllar içinde yüzündeki doğal hacim kaybı nedeniyle elmacık kemiklerinin belirginleşmesi ve çene hattının keskinleşmesi, birçok kişinin Alexis'i olduğundan daha olgun algılamasına neden oldu.

En çok konuşulan detay ise dizide annesini canlandıran Lauren Graham'la yapılan kıyaslamalar oldu.

En çok konuşulan detay ise dizide annesini canlandıran Lauren Graham'la yapılan kıyaslamalar oldu.

Aralarında yaklaşık 15 yaş bulunmasına rağmen sosyal medya kullanıcılarının önemli bir bölümü Alexis Bledel'ın son görüntülerinde Lauren Graham'dan daha yaşlı göründüğünü öne sürdü.

Ancak bu yorumlara katılmayanlar da vardı. Pek çok kullanıcı bunun tamamen genetik yüz yapısıyla ilgili olduğunu, Lauren Graham'ın daha dolgun yüz hatlarına sahip olduğu için yaş alma belirtilerini daha geç gösterdiğini savundu. Alexis'in ise yıllardır kameralardan uzak kalmasının, insanların zihninde hala Rory'nin 20 yaşındaki görüntüsünü taşımasına neden olduğu ve bu yüzden değişimin çok daha çarpıcı algılandığı yorumları yapıldı.

Kısacası sosyal medya ikiye bölündü. Bir kesim 'Alexis'i tanımakta zorlandım' derken, diğer kesim ise bunun tamamen doğal bir yaş alma süreci olduğunu ve yıllardır göz önünde olmayan bir oyuncunun değişiminin bu nedenle daha fazla dikkat çektiğini dile getirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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