Gilmore Girls'ün Rory'si Alexis Bledel'ın 20 Yıllık Değişimini Görenler Gözlerine İnanamadı!
2000'li yılların en sevilen dizilerinden biri olan Gilmore Girls, sadece sıcacık kasaba atmosferiyle değil, Lorelai ve Rory Gilmore'un dillere destan anne-kız ilişkisiyle de hafızalara kazındı. Aradan geçen çeyrek asrın ardından dizinin iki yıldızı yeniden gündemde. Rory'ye hayat veren Alexis Bledel'ın uzun bir aradan sonra kırmızı halıda ortaya çıkması ve Lauren Graham'la birlikte katıldıkları etkinlikteki görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, aralarında 15 yaş olmasına rağmen Alexis Bledel'ın daha yaşlı göründüğünü öne sürerken, kimileri ise bunun tamamen yüz yapısı, yaş alma biçimi ve yıllardır kameralardan uzak kalmasının yarattığı algıdan kaynaklandığını savundu.
2000 yılında yayın hayatına başlayan Gilmore Girls, sıcacık kasaba atmosferi, bitmek bilmeyen kahve sevgisi ve zekice yazılmış diyaloglarıyla televizyon tarihinin en unutulmaz dizileri arasına adını yazdırdı.
Gilmore Girls, Alexis Bledel'ın ilk profesyonel oyunculuk deneyimiydi. O dönemde henüz 19 yaşında olan oyuncu, Rory karakterindeki doğal ve masum tavrıyla kısa sürede dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaştı.
En çok konuşulan detay ise dizide annesini canlandıran Lauren Graham'la yapılan kıyaslamalar oldu.
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