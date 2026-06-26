Volkan Konak'ın Ölümüne İlişkin Bilinmeyen Gerçeği Eşi Selma Konak Anlattı!

Hastaneye ulaştığında gerçeği kabul edemediğini söyleyen Konak, Volkan Konak'ın yüzünü gördüğü anı unutamadığını ifade etti.

Anlattığına göre hastanede kendisine acı haber verilse de buna inanmak istemedi. İçeri girip eşinin yüzünün açılmasını istediğinde ise karşısındaki görüntü ona ölümden çok derin bir uykuyu hatırlattı. Yüzünde en ufak bir acı ifadesi olmadığını, son derece huzurlu göründüğünü söyleyen Selma Konak, o an hala uyanacağına inandığını dile getirdi.

Eşinin yüzüne dokunduğunu anlatan Selma Konak, 'Birazdan gözlerini açacak, doğrulacak ve bana seslenecek sandım. Ölümü ona hiç yakıştıramadım.' sözleriyle yaşadığı inkar duygusunu anlattı. O hastane odasında dakikalarca ona bakıp konuştuğunu, 'Bizi böyle bırakıp gidemezsin. Bu bir şaka olsun.' diye yalvardığını ifade eden Konak'ın sözleri izleyenleri de gözyaşlarına boğdu.

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Selma Konak'ın ölümden önce yaşadığı bir rüyayı anlatması oldu. Eşinin cenazesini yaklaşık bir ay öncesinde rüyasında gördüğünü söyleyen Konak, bu rüyanın kendisini günlerce korkuttuğunu ancak Volkan Konak'a anlatmaya cesaret edemediğini belirtti.