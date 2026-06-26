Volkan Konak'ın Ölümüne İlişkin Bilinmeyen Gerçeği Eşi Selma Konak Anlattı!
'Kuzeyin Oğlu' lakabıyla milyonların gönlünde taht kuran Volkan Konak'ın ani vefatı, üzerinden aylar geçmesine rağmen Türkiye'nin hafızasındaki yerini koruyor. 31 Mart 2025 gecesi KKTC'de verdiği konser sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında yaşamını yitiren usta sanatçı, yalnızca müzik dünyasını değil, ailesini ve sevenlerini de tarifsiz bir acıyla baş başa bıraktı. Özellikle 33 yıllık hayat arkadaşı Selma Konak'ın, eşini kaybettikten sonra yaptığı her paylaşım ve kurduğu her cümle milyonlarca insanı derinden etkiledi. Son olarak Emel Özuğur'un YouTube programına konuk olan Selma Konak, Volkan Konak'ın ardından yaşadığı ilk saatleri ve bugüne kadar hiç anlatmadığı duyguları gözyaşları içinde paylaştı.
Volkan Konak, Karadeniz ezgilerini Anadolu'nun dört bir yanına taşıyan, güçlü sesi ve sahnedeki enerjisiyle yıllarca milyonların sevgisini kazanan bir sanatçıydı.
Aylar sonra Emel Özuğur'un YouTube programına konuk olan Selma Konak ise, eşini kaybettiği gece yaşadıklarını ilk kez bu kadar ayrıntılı anlattı.
Bir başka çarpıcı açıklamasında ise yıllar önce eşinin söylediği "Çınar ağaçları gibi ayakta ölmek istiyorum." sözünü hatırlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın