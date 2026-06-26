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Volkan Konak'ın Ölümüne İlişkin Bilinmeyen Gerçeği Eşi Selma Konak Anlattı!

Volkan Konak'ın Ölümüne İlişkin Bilinmeyen Gerçeği Eşi Selma Konak Anlattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.06.2026 - 10:44
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'Kuzeyin Oğlu' lakabıyla milyonların gönlünde taht kuran Volkan Konak'ın ani vefatı, üzerinden aylar geçmesine rağmen Türkiye'nin hafızasındaki yerini koruyor. 31 Mart 2025 gecesi KKTC'de verdiği konser sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında yaşamını yitiren usta sanatçı, yalnızca müzik dünyasını değil, ailesini ve sevenlerini de tarifsiz bir acıyla baş başa bıraktı. Özellikle 33 yıllık hayat arkadaşı Selma Konak'ın, eşini kaybettikten sonra yaptığı her paylaşım ve kurduğu her cümle milyonlarca insanı derinden etkiledi. Son olarak Emel Özuğur'un YouTube programına konuk olan Selma Konak, Volkan Konak'ın ardından yaşadığı ilk saatleri ve bugüne kadar hiç anlatmadığı duyguları gözyaşları içinde paylaştı.

Kaynak

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=VIgGh...
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Volkan Konak, Karadeniz ezgilerini Anadolu'nun dört bir yanına taşıyan, güçlü sesi ve sahnedeki enerjisiyle yıllarca milyonların sevgisini kazanan bir sanatçıydı.

Volkan Konak, Karadeniz ezgilerini Anadolu'nun dört bir yanına taşıyan, güçlü sesi ve sahnedeki enerjisiyle yıllarca milyonların sevgisini kazanan bir sanatçıydı.

'Cerrahpaşa', 'Mimoza Çiçeğim', 'Aleni Aleni', 'Göklerde Kartal Gibiydim' ve daha onlarca unutulmaz esere imza atan usta isim, yalnızca şarkılarıyla değil; toplumsal olaylara karşı duyarlılığı, sahnedeki samimiyeti ve izleyicisiyle kurduğu bağla da hafızalara kazındı.

Ancak 30 Mart'ı 31 Mart'a bağlayan gece, Ramazan Bayramı konseri için bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan acı olay herkesi derinden sarstı. Sahnede şarkısını söylerken aniden fenalaşan Volkan Konak'a ilk müdahale konser alanında yapıldı. Ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan sanatçının ani damar tıkanıklığına bağlı kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.

Türkiye günlerce bu acı haberi konuşurken, cenaze töreninde yaşananlar da hafızalara kazındı. Trabzon Maçka'da binlerce kişinin uğurladığı usta sanatçının ardından gözyaşları sel olurken, en büyük acıyı ise 33 yıllık eşi Selma Konak ile çocukları yaşadı. Selma Konak'ın daha sonraki aylarda yaptığı 'Hala Volkan'ın atletiyle uyuyorum, hiç yıkamadım', 'Senin ismin billboardlara yazılırdı, şimdi bir tabutun üzerinde yazıyordu' ve 'Seni anlamsız özlüyorum' sözleri, eşine duyduğu özlemin azalmadığını gözler önüne serdi.

Aylar sonra Emel Özuğur'un YouTube programına konuk olan Selma Konak ise, eşini kaybettiği gece yaşadıklarını ilk kez bu kadar ayrıntılı anlattı.

Hastaneye ulaştığında gerçeği kabul edemediğini söyleyen Konak, Volkan Konak'ın yüzünü gördüğü anı unutamadığını ifade etti.

Anlattığına göre hastanede kendisine acı haber verilse de buna inanmak istemedi. İçeri girip eşinin yüzünün açılmasını istediğinde ise karşısındaki görüntü ona ölümden çok derin bir uykuyu hatırlattı. Yüzünde en ufak bir acı ifadesi olmadığını, son derece huzurlu göründüğünü söyleyen Selma Konak, o an hala uyanacağına inandığını dile getirdi.

Eşinin yüzüne dokunduğunu anlatan Selma Konak, 'Birazdan gözlerini açacak, doğrulacak ve bana seslenecek sandım. Ölümü ona hiç yakıştıramadım.' sözleriyle yaşadığı inkar duygusunu anlattı. O hastane odasında dakikalarca ona bakıp konuştuğunu, 'Bizi böyle bırakıp gidemezsin. Bu bir şaka olsun.' diye yalvardığını ifade eden Konak'ın sözleri izleyenleri de gözyaşlarına boğdu.

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Selma Konak'ın ölümden önce yaşadığı bir rüyayı anlatması oldu. Eşinin cenazesini yaklaşık bir ay öncesinde rüyasında gördüğünü söyleyen Konak, bu rüyanın kendisini günlerce korkuttuğunu ancak Volkan Konak'a anlatmaya cesaret edemediğini belirtti.

Bir başka çarpıcı açıklamasında ise yıllar önce eşinin söylediği "Çınar ağaçları gibi ayakta ölmek istiyorum." sözünü hatırlattı.

Volkan Konak'ın gerçekten de sahnede, dinleyicilerinin karşısında hayata veda etmesinin kendisini hem derinden yaraladığını hem de onun en büyük dileğinin istemeden de olsa gerçekleştiğini düşündürdüğünü söyledi.

Defin öncesinde onunla baş başa kaldığı son anlardan da bahseden Selma Konak, eşine son kez sarıldığını, çocuklarının sevgisini tek tek anlattığını ve vedalaşmanın hayatının en zor dakikaları olduğunu ifade etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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