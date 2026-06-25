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Taşacak Bu Deniz'in İso'su Erdem Şanlı Radikal İmaj Değişikliğiyle Şaşırttı!

Taşacak Bu Deniz'in İso'su Erdem Şanlı Radikal İmaj Değişikliğiyle Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.06.2026 - 15:03
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Son dönemin yükselen oyuncularından Erdem Şanlı, hem kariyerindeki hızlı yükselişi hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. TRT 1'in sezona damga vuran dizisi Taşacak Bu Deniz ile büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu, saçlarını platin sarısına boyatarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

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İlk yıllarında kamera arkasında reji ekibinde çalışan Erdem Şanlı, oyuncu Rıza Kocaoğlu ile tanışmasının ardından oyunculuğa yöneldi.

İlk yıllarında kamera arkasında reji ekibinde çalışan Erdem Şanlı, oyuncu Rıza Kocaoğlu ile tanışmasının ardından oyunculuğa yöneldi.

Kariyerinde Vatanım Sensin, Avlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazSon Yaz ve Ateş Kuşları gibi önemli yapımlarda rol alan Şanlı, asıl büyük çıkışını ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisiyle yaptı.

OGM Pictures imzalı yapımın güçlü oyuncu kadrosu ve yüksek reyting başarısı, Erdem Şanlı'nın da kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Başarılı oyuncunun özel hayatı da dizi kadar konuşuldu.

Magazin gündemindeki aşk söylentilerinin ardından Erdem Şanlı bu kez imaj değişikliğiyle konuşulmaya başladı.

Doğal koyu renk saçlarına veda eden genç oyuncu, saçlarını platin sarısına boyatarak hayranlarını şaşırttı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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