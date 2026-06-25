Taşacak Bu Deniz'in İso'su Erdem Şanlı Radikal İmaj Değişikliğiyle Şaşırttı!
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Son dönemin yükselen oyuncularından Erdem Şanlı, hem kariyerindeki hızlı yükselişi hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. TRT 1'in sezona damga vuran dizisi Taşacak Bu Deniz ile büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu, saçlarını platin sarısına boyatarak bambaşka bir görünüme kavuştu.
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İlk yıllarında kamera arkasında reji ekibinde çalışan Erdem Şanlı, oyuncu Rıza Kocaoğlu ile tanışmasının ardından oyunculuğa yöneldi.
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Magazin gündemindeki aşk söylentilerinin ardından Erdem Şanlı bu kez imaj değişikliğiyle konuşulmaya başladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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