Taşacak Bu Deniz'in İso'su Erdem Şanlı Radikal İmaj Değişikliğiyle Şaşırttı!

Kariyerinde Vatanım Sensin, Avlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Son Yaz ve Ateş Kuşları gibi önemli yapımlarda rol alan Şanlı, asıl büyük çıkışını ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisiyle yaptı.

OGM Pictures imzalı yapımın güçlü oyuncu kadrosu ve yüksek reyting başarısı, Erdem Şanlı'nın da kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Başarılı oyuncunun özel hayatı da dizi kadar konuşuldu.