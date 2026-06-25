Doğal Güzelliği Övgü Topladı: Devrim Özkan'ın Makyajsız Hali Ortaya Çıktı!

Ancak kariyerindeki asıl kırılma noktası, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde canlandırdığı Komiser Songül karakteri oldu. Güçlü oyunculuğu ve ekran enerjisiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazanan Özkan, son yıllarda televizyon dünyasının en çok konuşulan kadın başrol oyuncularından biri haline geldi.

Başarılı oyuncu bugün hem televizyon hem de sinema projelerinde aranan isimler arasında yer alıyor. Son olarak Yeraltı dizisindeki Halide Ceylan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Özkan'ın, Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin kadın başrolü olması da kariyerindeki yükselişi bir kez daha gözler önüne serdi.

Devrim Özkan'ın özel hayatı da en az kariyeri kadar magazin basınının yakın takibinde oldu.

Oyuncu, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile yaklaşık iki buçuk yıl süren inişli çıkışlı bir ilişki yaşadı. Zaman zaman ayrılık ve barışma haberleriyle gündeme gelen çiftin evleneceği bile konuşulmuştu.

Ancak 2025 yılında ilişkilerini kesin olarak noktalayan ikili, ayrılık sonrası farklı yollar çizmeyi tercih etti. Lucas Torreira'nın zaman zaman yaptığı imalı paylaşımlar ve barışma iddiaları gündeme gelse de Devrim Özkan bu süreçte sessiz kalmayı seçti.

Torreira ile yollarını ayırmasının ardından Devrim Özkan'ın adı önce Fransız milli voleybolcu Trevor Clevenot ile anıldı. Sosyal medyadaki karşılıklı takipler ve beğeniler kısa süreli aşk dedikodularını beraberinde getirse de bu iddialar uzun sürmedi.

Haziran 2026'da ise magazin gündemine çok daha güçlü bir iddia düştü.

Yeraltı dizisinde birlikte rol aldığı Deniz Can Aktaş ile Amerika'nın Los Angeles kentinde görüntülendiği öne sürülen Özkan'ın, bir gece kulübünde oyuncuyla el ele dolaştığı ve samimi şekilde dans ettiği iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte 'dizi aşkı gerçeğe dönüştü' yorumları yapılmaya başlandı.

İddialara göre ikili, dizilerinin sezon finalinin ardından birlikte ABD tatiline çıktı. Görgü tanıklarının paylaştığı görüntüler magazin hesaplarında hızla yayılırken, çiftin henüz ilişkiyi doğrulayan ya da yalanlayan resmi bir açıklama yapmaması söylentileri daha da güçlendirdi.