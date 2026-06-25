Doğal Güzelliği Övgü Topladı: Devrim Özkan'ın Makyajsız Hali Ortaya Çıktı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Son yılların en başarılı genç oyuncuları arasında gösterilen Devrim Özkan, bu kez rol aldığı projeler ya da özel hayatıyla değil, makyajsız görüntüsüyle gündemde. Son dönemde adı rol arkadaşı Deniz Can Aktaş ile anılan güzel oyuncu, doğal haliyle objektiflere yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk kez 2017 yılında yayınlanan Rüya dizisiyle ekran karşısına çıkan Devrim Özkan, daha sonra Vatanım Sensin, Vuslat ve Ramo gibi yapımlarda rol alarak dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm bu aşk iddialarının ardından Devrim Özkan bu kez doğal haliyle gündeme geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın