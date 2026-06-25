Hazal Kaya ve Ali Atay Amsterdam'a mı Taşınıyor? Ünlü Çiftin Yeni Hayat Planı Ortaya Çıktı!

Oyuncu Serkan Keskin'in de bulunduğu arkadaş grubunda tanışan ikili, kısa sürede yakınlaştı.

O dönem Hazal Kaya, annesinin kanser tedavisi gördüğü zorlu bir süreçten geçiyordu. Ali Atay'ın bu dönemde verdiği destek, ikili arasındaki bağı güçlendirdi ve arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü. Gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden çift, yaklaşık beş yıl boyunca magazinden uzak, sakin bir birliktelik sürdürdü.

Hazal Kaya ve Ali Atay, 6 Şubat 2019'da İstanbul'daki Fairmont Quasar Hotel'de düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Hazal Kaya'nın Özgür Masur imzalı gelinliği günlerce konuşulurken, düğünde geleneksel nikah şekeri yerine serebral palsili çocuklar yararına bağış yapılması da büyük takdir topladı.

Sanat dünyasının yoğun ilgi gösterdiği düğüne Aşk-ı Memnu ekibinin yanı sıra çok sayıda oyuncu ve müzisyen katıldı. Çift, gösterişten uzak ama anlam yüklü tercihleriyle o dönem de örnek gösterilen isimler arasında yer aldı.

Evliliklerinden sadece birkaç ay sonra ilk çocukları Fikret Ali dünyaya geldi. Babası Ali Atay'a olan benzerliğiyle sosyal medyada sık sık gündem olan Fikret Ali, çiftin paylaşımlarında en çok ilgi gören isimlerden biri oldu.

Şubat 2023'te ise aileye ikinci çocukları Leyla Süreyya katıldı. Hazal Kaya ve Ali Atay, çocuklarını mümkün olduğunca kameralardan uzak büyütmeye çalışsalar da zaman zaman yaptıkları samimi aile paylaşımları büyük ilgi görüyor.