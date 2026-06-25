Hazal Kaya ve Ali Atay Amsterdam'a mı Taşınıyor? Ünlü Çiftin Yeni Hayat Planı Ortaya Çıktı!
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Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/haza...
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Hazal Kaya ve Ali Atay, bu kez yurt dışına taşınacakları iddiasıyla gündeme geldi. Uzun süredir mutlu evlilikleri ve gözlerden uzak aile yaşantılarıyla dikkat çeken çiftin Amsterdam'a taşınacağı öne sürülürken, iddiaların ardından ilk açıklama Ali Atay'dan geldi. Peki Hazal Kaya ve Ali Atay gerçekten Türkiye'yi terk ediyor mu? İşte çiftin evliliğinden çocuklarına, birlikte yürüttükleri projelerden Amsterdam planına kadar merak edilen tüm detaylar...
Kaynak: Patronlar Dünyası
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Hazal Kaya ve Ali Atay'ın yolları 2013 yılında ortak arkadaş çevreleri sayesinde kesişti.
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Hazal Kaya ve Ali Atay, özel hayatlarındaki uyumu profesyonel yaşamlarına da taşıyan çiftlerden biri olarak biliniyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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