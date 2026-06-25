article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hazal Kaya ve Ali Atay Amsterdam'a mı Taşınıyor? Ünlü Çiftin Yeni Hayat Planı Ortaya Çıktı!

Hazal Kaya ve Ali Atay Amsterdam'a mı Taşınıyor? Ünlü Çiftin Yeni Hayat Planı Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.06.2026 - 10:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Hazal Kaya ve Ali Atay, bu kez yurt dışına taşınacakları iddiasıyla gündeme geldi. Uzun süredir mutlu evlilikleri ve gözlerden uzak aile yaşantılarıyla dikkat çeken çiftin Amsterdam'a taşınacağı öne sürülürken, iddiaların ardından ilk açıklama Ali Atay'dan geldi. Peki Hazal Kaya ve Ali Atay gerçekten Türkiye'yi terk ediyor mu? İşte çiftin evliliğinden çocuklarına, birlikte yürüttükleri projelerden Amsterdam planına kadar merak edilen tüm detaylar...

Kaynak: Patronlar Dünyası

Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/haza...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hazal Kaya ve Ali Atay'ın yolları 2013 yılında ortak arkadaş çevreleri sayesinde kesişti.

Hazal Kaya ve Ali Atay'ın yolları 2013 yılında ortak arkadaş çevreleri sayesinde kesişti.

Oyuncu Serkan Keskin'in de bulunduğu arkadaş grubunda tanışan ikili, kısa sürede yakınlaştı.

O dönem Hazal Kaya, annesinin kanser tedavisi gördüğü zorlu bir süreçten geçiyordu. Ali Atay'ın bu dönemde verdiği destek, ikili arasındaki bağı güçlendirdi ve arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü. Gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden çift, yaklaşık beş yıl boyunca magazinden uzak, sakin bir birliktelik sürdürdü.

Hazal Kaya ve Ali Atay, 6 Şubat 2019'da İstanbul'daki Fairmont Quasar Hotel'de düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Hazal Kaya'nın Özgür Masur imzalı gelinliği günlerce konuşulurken, düğünde geleneksel nikah şekeri yerine serebral palsili çocuklar yararına bağış yapılması da büyük takdir topladı.

Sanat dünyasının yoğun ilgi gösterdiği düğüne Aşk-ı Memnu ekibinin yanı sıra çok sayıda oyuncu ve müzisyen katıldı. Çift, gösterişten uzak ama anlam yüklü tercihleriyle o dönem de örnek gösterilen isimler arasında yer aldı.

Evliliklerinden sadece birkaç ay sonra ilk çocukları Fikret Ali dünyaya geldi. Babası Ali Atay'a olan benzerliğiyle sosyal medyada sık sık gündem olan Fikret Ali, çiftin paylaşımlarında en çok ilgi gören isimlerden biri oldu.

Şubat 2023'te ise aileye ikinci çocukları Leyla Süreyya katıldı. Hazal Kaya ve Ali Atay, çocuklarını mümkün olduğunca kameralardan uzak büyütmeye çalışsalar da zaman zaman yaptıkları samimi aile paylaşımları büyük ilgi görüyor.

Hazal Kaya ve Ali Atay, özel hayatlarındaki uyumu profesyonel yaşamlarına da taşıyan çiftlerden biri olarak biliniyor.

Hazal Kaya ve Ali Atay, özel hayatlarındaki uyumu profesyonel yaşamlarına da taşıyan çiftlerden biri olarak biliniyor.

Ali Atay'ın yönetmen ve senarist olarak yer aldığı projelerde Hazal Kaya da kamera karşısına geçiyor. Dijital platformlara yönelik hazırlanan yapımlar ve uluslararası projeler üzerinde çalışan çift, son yıllarda kariyerlerini Türkiye sınırlarının dışına taşımak için de önemli adımlar atıyor.

Özellikle dijital platformların küresel büyümesiyle birlikte Avrupa merkezli projelerde yer alma hedefleri, ikilinin yeni planlarının temelini oluşturuyor.

Haziran 2026'da ortaya atılan Amsterdam'a taşınma iddiası kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

İddialara göre Hazal Kaya ve Ali Atay, hem çocuklarının geleceği hem de uluslararası projelerde daha aktif rol alabilmek için yaşamlarının bir bölümünü Hollanda'ya taşıyacaktı. Kısa sürede yayılan haberler, çiftin Türkiye'yi tamamen terk edeceği şeklinde yorumlandı.

Gündem olan iddiaların ardından ilk açıklama Ali Atay'dan geldi.

Ünlü oyuncu ve yönetmen, yurt dışına taşınacakları yönündeki haberleri tamamen yalanlamadı ancak iddiaların abartıldığını ifade etti. Atay, uzun süredir yurt dışında bir şirket kurma planları olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Bizim taşınma durumumuz bitmiyor. Altı ev değiştirdik. Yurt dışında bir şirket durumumuz var, onunla ilgili planlarımız bulunuyor.'

Ali Atay'ın açıklamasına göre çiftin planı Türkiye'deki yaşamlarını tamamen geride bırakmak değil.

Hazal Kaya ve Ali Atay'ın hem İstanbul'daki projelerini sürdüreceği hem de Avrupa merkezli şirketleri nedeniyle Amsterdam'da belirli dönemlerde yaşayacağı öğrenildi. Başka bir deyişle çift, kariyerlerini uluslararası boyuta taşıyacak yeni bir çalışma modeli oluşturmayı hedefliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın