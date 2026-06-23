19 Yaşındaki Influencer Ecrin Su Çoban'ın Tatil Faturası Dudak Uçuklattı!

İddialara göre 19 yaşındaki fenomen, ailesiyle birlikte Antalya'nın Belek ilçesinde bulunan ultra lüks bir otelde konaklamak için tam 1 milyon 318 bin TL ödeme yaptı. Sosyal medyada paylaşılan faturanın ardından rakam kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı gördüğü tutar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Paylaşılan bilgilere göre Çoban ve ailesi otelde 6 gün konaklayacak. Böylece tatilin günlük maliyeti yaklaşık 220 bin TL'yi aşmış oldu.

Ortaya çıkan rakamın ardından sosyal medya kullanıcıları da ikiye bölündü.

Bir kesim, henüz 19 yaşında bir ismin yalnızca 6 günlük bir tatil için milyon lirayı aşan bir harcama yapmasını eleştirirken, bazı kullanıcılar da 'Bir ev parası tatile gitmiş', '6 güne bu kadar para verilir mi?' ve 'Bu rakamlarla araba alınır' yorumlarında bulundu.

Ecrin Su Çoban, Antalya yolculuğunu ve tatil hazırlıklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Lüks otelden yaptığı paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, gündeme oturan fatura tartışmasıyla birlikte videoları daha da fazla ilgi görmeye başladı. Fenomenin hayranları tatil içeriklerini ilgiyle takip ederken, sosyal medyada lüks yaşam ve influencer gelirleri üzerine yeni bir tartışmanın fitili ateşlenmiş oldu.