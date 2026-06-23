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19 Yaşındaki Influencer Ecrin Su Çoban'ın Tatil Faturası Dudak Uçuklattı!

19 Yaşındaki Influencer Ecrin Su Çoban'ın Tatil Faturası Dudak Uçuklattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.06.2026 - 13:36
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YouTube ve oyunculuk kariyeriyle tanınan Ecrin Su Çoban'ın Antalya'daki lüks tatiline ödediği ücret sosyal medyada tartışma yarattı. 19 yaşındaki fenomenin 6 günlük tatil faturası gündem oldu.

Kaynak: Gossip Magazin

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Henüz çocuk yaşlarda YouTube videolarıyla tanınmaya başlayan Ecrin Su Çoban, yıllar içerisinde yalnızca bir sosyal medya fenomeni olmaktan çıkıp oyunculuk ve müzik alanlarında da kariyer yapan genç isimlerden biri haline geldi.

Henüz çocuk yaşlarda YouTube videolarıyla tanınmaya başlayan Ecrin Su Çoban, yıllar içerisinde yalnızca bir sosyal medya fenomeni olmaktan çıkıp oyunculuk ve müzik alanlarında da kariyer yapan genç isimlerden biri haline geldi.

YouTube, TikTok ve Instagram'da milyonlarca takipçiye ulaşan Çoban, özellikle çocuk ve genç kitle tarafından yakından takip ediliyor.

Dijital dünyadaki başarısını ekranlara da taşıyan genç fenomen; Alice Müzikali, Masal Şatosu serisi ve Netflix'te yayınlanan Babamın Kemanı gibi projelerde yer aldı. Küçük yaşlardan itibaren hem içerik üreten hem de profesyonel projelerde çalışan Ecrin Su Çoban, bugün Türkiye'nin en çok kazanan genç influencer'ları arasında gösteriliyor.

Ancak Ecrin Su Çoban bu kez kariyeriyle değil, yaptığı lüks tatille gündeme geldi.

Ancak Ecrin Su Çoban bu kez kariyeriyle değil, yaptığı lüks tatille gündeme geldi.

İddialara göre 19 yaşındaki fenomen, ailesiyle birlikte Antalya'nın Belek ilçesinde bulunan ultra lüks bir otelde konaklamak için tam 1 milyon 318 bin TL ödeme yaptı. Sosyal medyada paylaşılan faturanın ardından rakam kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı gördüğü tutar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Paylaşılan bilgilere göre Çoban ve ailesi otelde 6 gün konaklayacak. Böylece tatilin günlük maliyeti yaklaşık 220 bin TL'yi aşmış oldu.

Ortaya çıkan rakamın ardından sosyal medya kullanıcıları da ikiye bölündü.

Bir kesim, henüz 19 yaşında bir ismin yalnızca 6 günlük bir tatil için milyon lirayı aşan bir harcama yapmasını eleştirirken, bazı kullanıcılar da 'Bir ev parası tatile gitmiş', '6 güne bu kadar para verilir mi?' ve 'Bu rakamlarla araba alınır' yorumlarında bulundu.

Ecrin Su Çoban, Antalya yolculuğunu ve tatil hazırlıklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Lüks otelden yaptığı paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, gündeme oturan fatura tartışmasıyla birlikte videoları daha da fazla ilgi görmeye başladı. Fenomenin hayranları tatil içeriklerini ilgiyle takip ederken, sosyal medyada lüks yaşam ve influencer gelirleri üzerine yeni bir tartışmanın fitili ateşlenmiş oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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