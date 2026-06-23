19 Yaşındaki Influencer Ecrin Su Çoban'ın Tatil Faturası Dudak Uçuklattı!
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Henüz çocuk yaşlarda YouTube videolarıyla tanınmaya başlayan Ecrin Su Çoban, yıllar içerisinde yalnızca bir sosyal medya fenomeni olmaktan çıkıp oyunculuk ve müzik alanlarında da kariyer yapan genç isimlerden biri haline geldi.
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Ancak Ecrin Su Çoban bu kez kariyeriyle değil, yaptığı lüks tatille gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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