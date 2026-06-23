Nihal Candan'ın Mezarı Başındaki Görüntüler Kriz Yarattı! Bahar Candan Annesine Tepki Gösterdi

Özellikle kız kardeşi Bahar Candan'ın mezar ziyaretleri sırasında çekilen görüntüler, yaptığı açıklamalar ve duygusal paylaşımlar birçok kez tartışma yaratmıştı. Bir kesim ailenin yaşadığı büyük acıya dikkat çekerek empati kurulması gerektiğini savunurken, bir kesim ise bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasını eleştirmişti.

Nihal Candan'ın ardından yaşanan yas süreci boyunca aile üyelerinin yaptığı hemen her paylaşım kamuoyunda farklı yorumlara neden olmuştu.

Son olarak Nihal Candan'ın mezarı başında gerçekleştirilen anmaya ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Videoda aile üyelerinin mezar başında yaptığı konuşmalar ve duygusal anlar yer aldı.

Ancak görüntülerin paylaşılması bu kez beklenmedik bir tepkiye neden oldu. Paylaşımı gören Bahar Candan, videonun altına tek kelimelik ancak oldukça net bir yorum bıraktı:

'Sil!'

Bahar Candan'ın bu yorumu kısa sürede dikkat çekti. Takipçiler, genç fenomenin mezar başındaki görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından rahatsız olduğunu düşünürken, yorum kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu.