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Nihal Candan'ın Mezarı Başındaki Görüntüler Kriz Yarattı! Bahar Candan Annesine Tepki Gösterdi

Nihal Candan'ın Mezarı Başındaki Görüntüler Kriz Yarattı! Bahar Candan Annesine Tepki Gösterdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.06.2026 - 11:23
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Geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Nihal Candan'ın ardından ailesinin yaşadığı acı ve yaptığı paylaşımlar gündem olmaya devam ediyor. Anoreksiya nervoza nedeniyle uzun süre tedavi gören ve henüz 30 yaşındayken hayatını kaybeden Nihal Candan'ın mezarı başında gerçekleştirilen son anma programı bu kez aile içinde yaşanan bir gerilimle konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada paylaşılan videoya Bahar Candan'ın verdiği tepki dikkat çekerken, yaşananlar kısa sürede gündem oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Bir dönem televizyon ekranlarının ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nihal Candan, cezaevi sürecinin ardından ağır bir sağlık mücadelesi vermişti.

Bir dönem televizyon ekranlarının ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nihal Candan, cezaevi sürecinin ardından ağır bir sağlık mücadelesi vermişti.

Tutukluluk sürecinde psikolojik olarak yıpranan Nihal Candan'a anoreksiya nervoza teşhisi konulmuş, yemek yemeyi reddetmesi nedeniyle kilosu kritik seviyelere kadar düşmüştü. Sağlık durumu kötüleşince tahliye edilen Candan'ın tedavisi hastanede devam etmiş ancak yaşadığı yeme bozukluğu giderek ağırlaşmıştı.

23 kiloya kadar düştüğü belirtilen Nihal Candan, uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüş, kalbinin birkaç kez durduğu açıklanmıştı. Çoklu organ yetmezliği ve anoreksiyaya bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybeden genç fenomenin ölümü hem magazin hem de sosyal medya dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Nihal Candan'ın vefatının ardından ailesinin mezar başında yaptığı paylaşımlar sık sık sosyal medyanın gündemine taşınmıştı.

Özellikle kız kardeşi Bahar Candan'ın mezar ziyaretleri sırasında çekilen görüntüler, yaptığı açıklamalar ve duygusal paylaşımlar birçok kez tartışma yaratmıştı. Bir kesim ailenin yaşadığı büyük acıya dikkat çekerek empati kurulması gerektiğini savunurken, bir kesim ise bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasını eleştirmişti.

Nihal Candan'ın ardından yaşanan yas süreci boyunca aile üyelerinin yaptığı hemen her paylaşım kamuoyunda farklı yorumlara neden olmuştu.

Son olarak Nihal Candan'ın mezarı başında gerçekleştirilen anmaya ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Videoda aile üyelerinin mezar başında yaptığı konuşmalar ve duygusal anlar yer aldı.

Ancak görüntülerin paylaşılması bu kez beklenmedik bir tepkiye neden oldu. Paylaşımı gören Bahar Candan, videonun altına tek kelimelik ancak oldukça net bir yorum bıraktı:

'Sil!'

Bahar Candan'ın bu yorumu kısa sürede dikkat çekti. Takipçiler, genç fenomenin mezar başındaki görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından rahatsız olduğunu düşünürken, yorum kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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