Nihal Candan'ın Mezarı Başındaki Görüntüler Kriz Yarattı! Bahar Candan Annesine Tepki Gösterdi
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Geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Nihal Candan'ın ardından ailesinin yaşadığı acı ve yaptığı paylaşımlar gündem olmaya devam ediyor. Anoreksiya nervoza nedeniyle uzun süre tedavi gören ve henüz 30 yaşındayken hayatını kaybeden Nihal Candan'ın mezarı başında gerçekleştirilen son anma programı bu kez aile içinde yaşanan bir gerilimle konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada paylaşılan videoya Bahar Candan'ın verdiği tepki dikkat çekerken, yaşananlar kısa sürede gündem oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Bir dönem televizyon ekranlarının ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nihal Candan, cezaevi sürecinin ardından ağır bir sağlık mücadelesi vermişti.
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Nihal Candan'ın vefatının ardından ailesinin mezar başında yaptığı paylaşımlar sık sık sosyal medyanın gündemine taşınmıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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