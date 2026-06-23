Hailey Bieber'ın Türk Fotoğrafçıya Verdiği Pozlar Nefes Kesti!

'Clean Girl' ve 'Glazed Donut Skin' akımlarının öncüsü olarak kabul edilen Bieber, güzellik dünyasında trend belirleyen isimlerin başında geliyor. Milyar dolarlık değere ulaşan markasıyla iş dünyasında da büyük başarı yakalayan ünlü model, her paylaşımıyla gündem yaratmayı sürdürüyor.

Modellik kariyerinde dünyanın en büyük moda evleriyle çalışan Hailey Bieber, son yıllarda girişimci kimliğiyle ön plana çıkmayı başardı. Kurduğu Rhode markası kısa sürede küresel bir fenomene dönüşürken, çıkardığı ürünler dakikalar içinde tükenmeye başladı.

Özel hayatında ise gözler her zaman eşi Justin Bieber ile olan evliliğinin üzerinde. 2018 yılında dünyaevine giren çift, yıllardır haklarında çıkan ayrılık ve kriz iddialarına rağmen birlikteliklerini sürdürmeye devam ediyor. Sosyal medyada sık sık birbirlerine destek veren ikili, magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alıyor.