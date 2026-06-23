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Hailey Bieber'ın Türk Fotoğrafçıya Verdiği Pozlar Nefes Kesti!

Hailey Bieber'ın Türk Fotoğrafçıya Verdiği Pozlar Nefes Kesti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.06.2026 - 10:15
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Moda dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hailey Bieber, attığı her adımla gündem yaratmaya devam ediyor. Kurucusu olduğu Rhode markasıyla güzellik sektörünü kasıp kavuran, stil tercihleriyle milyonlarca kişiye ilham veren ünlü model, bu kez Kim Kardashian'ın markası SKIMS için verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın objektifine poz veren Bieber'ın yeni kampanya kareleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, hayranlarından da övgü dolu yorumlar gecikmedi.

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Dünyanın en çok konuşulan stil ikonlarından biri olan Hailey Bieber, son yıllarda yalnızca modellik kariyeriyle değil kurucusu olduğu Rhode markasıyla da adından söz ettiriyor.

Dünyanın en çok konuşulan stil ikonlarından biri olan Hailey Bieber, son yıllarda yalnızca modellik kariyeriyle değil kurucusu olduğu Rhode markasıyla da adından söz ettiriyor.

'Clean Girl' ve 'Glazed Donut Skin' akımlarının öncüsü olarak kabul edilen Bieber, güzellik dünyasında trend belirleyen isimlerin başında geliyor. Milyar dolarlık değere ulaşan markasıyla iş dünyasında da büyük başarı yakalayan ünlü model, her paylaşımıyla gündem yaratmayı sürdürüyor.

Modellik kariyerinde dünyanın en büyük moda evleriyle çalışan Hailey Bieber, son yıllarda girişimci kimliğiyle ön plana çıkmayı başardı. Kurduğu Rhode markası kısa sürede küresel bir fenomene dönüşürken, çıkardığı ürünler dakikalar içinde tükenmeye başladı.

Özel hayatında ise gözler her zaman eşi Justin Bieber ile olan evliliğinin üzerinde. 2018 yılında dünyaevine giren çift, yıllardır haklarında çıkan ayrılık ve kriz iddialarına rağmen birlikteliklerini sürdürmeye devam ediyor. Sosyal medyada sık sık birbirlerine destek veren ikili, magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alıyor.

Hailey Bieber şimdi ise Mert Alaş imzalı yeni kampanyasıyla gündemde.

Hailey Bieber şimdi ise Mert Alaş imzalı yeni kampanyasıyla gündemde.

Kim Kardashian'ın milyar dolarlık markası SKIMS'in yeni 'Everyday Cotton' koleksiyonunun yüzü olan Bieber, dünyaca ünlü Türk fotoğrafçının objektifi karşısına geçti. Minimal ancak son derece çarpıcı bir estetikle hazırlanan kampanyada Hailey Bieber, iç giyim tasarımlarıyla poz verdi.

Kampanya görsellerinin yayınlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları Hailey Bieber'ın görünümüne övgü yağdırdı.

Birçok kullanıcı ünlü modelin güzelliğine dikkat çekerken, bazı yorumlarda 'Dünyanın en güzel kadınlarından biri', 'Tanrıça gibi' ve 'SKIMS'in en başarılı kampanyalarından biri olmuş' ifadeleri yer aldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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