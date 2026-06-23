Hailey Bieber'ın Türk Fotoğrafçıya Verdiği Pozlar Nefes Kesti!
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Moda dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hailey Bieber, attığı her adımla gündem yaratmaya devam ediyor. Kurucusu olduğu Rhode markasıyla güzellik sektörünü kasıp kavuran, stil tercihleriyle milyonlarca kişiye ilham veren ünlü model, bu kez Kim Kardashian'ın markası SKIMS için verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın objektifine poz veren Bieber'ın yeni kampanya kareleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, hayranlarından da övgü dolu yorumlar gecikmedi.
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Dünyanın en çok konuşulan stil ikonlarından biri olan Hailey Bieber, son yıllarda yalnızca modellik kariyeriyle değil kurucusu olduğu Rhode markasıyla da adından söz ettiriyor.
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Hailey Bieber şimdi ise Mert Alaş imzalı yeni kampanyasıyla gündemde.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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