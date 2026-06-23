Dua Lipa'nın Masalsı Gelinliği Gündeme Damga Vurdu: 480 Bin Boncuk ve 25 Bin Tüy Kullanıldı!

Bu tasarımı özel kılan yalnızca görünümü değil, arkasındaki inanılmaz işçilikti.

Chanel'in yeni Kreatif Direktörü Matthieu Blazy tarafından hazırlanan ilk haute couture gelinlik olma özelliği taşıyan tasarım, moda tarihinde şimdiden özel bir yere oturdu.

Tam 1155 saat süren el işçiliğiyle hazırlanan gelinlik için Chanel'in ünlü zanaat atölyeleri seferber edildi. Atelier Montex ve Lesage tarafından kumaşın üzerine tam 480 bin adet beyaz ve gümüş boncuk işlendi. Elbisenin her santimetresinde ışığı farklı yansıtan detaylar bulunurken, hareket ettikçe parlayan yüzeyi nedeniyle sosyal medyada 'giyilebilir mücevher' yorumları yapıldı.

Tasarımın en dikkat çeken bölümlerinden biri bel hizasına kadar inen sırt dekoltesiydi. Bu cesur görünüm, sırt boyunca uzanan ve binlerce boncukla işlenen çapraz şeritlerle dengelendi.

Gelinliğin arkasında yer alan iki metrelik kuyruk için tam 25 bin küçük tüy kullanıldı. Böylece yürürken adeta bulut üzerinde süzülüyormuş hissi veren romantik bir siluet yaratıldı.

Görünümü tamamlayan altı metrelik duvak da en az gelinlik kadar etkileyiciydi. Boncuk işlemeleri ile süslenen duvak, Sicilya güneşinde ışıldayan görünümüyle düğünün unutulmaz karelerine damga vurdu.

Dua Lipa'nın tercih ettiği özel üretim beyaz saten ayakkabılar ise Chanel'in uzun yıllardır birlikte çalıştığı tarihi Massaro atölyesinde hazırlandı. Baştan sona kişiye özel hazırlanan görünüm, moda eleştirmenleri tarafından yılın en etkileyici gelin kombinlerinden biri olarak gösterildi.