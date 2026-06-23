article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Dua Lipa'nın Masalsı Gelinliği Gündeme Damga Vurdu: 480 Bin Boncuk ve 25 Bin Tüy Kullanıldı!

Dua Lipa'nın Masalsı Gelinliği Gündeme Damga Vurdu: 480 Bin Boncuk ve 25 Bin Tüy Kullanıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.06.2026 - 08:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dua Lipa ve Callum Turner aşkı uzun süredir magazin dünyasının en çok konuşulan ilişkilerinden biriydi. Gözlerden uzak ama son derece romantik bir ilişki yaşayan çift, sonunda Sicilya'da düzenlenen masalsı bir törenle dünyaevine girdi. Ancak düğünün önüne geçen bir detay vardı ki o da Dua Lipa'nın aylarca üzerinde çalışılan Chanel Haute Couture gelinliği oldu. İşte hem aşk hikayeleri hem de günlerdir konuşulan o görkemli gelinliğin bilinmeyenleri...

Kaynak

Kaynak: https://www.vogue.co.uk/article/dua-l...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa ile oyuncu Callum Turner, ilişkilerini ilk günden itibaren büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa ile oyuncu Callum Turner, ilişkilerini ilk günden itibaren büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Buna rağmen birlikte katıldıkları davetler, romantik tatiller ve birbirlerine attıkları sevgi dolu bakışlar kısa sürede hayranların favori çiftlerinden biri olmalarını sağladı.

Özellikle son bir yıldır evlilik iddialarıyla sık sık gündeme gelen ikili, söylentilere uzun süre sessiz kaldı. Ancak Sicilya'da gerçekleşen görkemli düğünle birlikte ilişkilerini resmen taçlandırdılar. Akdeniz'in büyüleyici atmosferinde düzenlenen tören, yalnızca davetlileri değil moda dünyasını da adeta ekran başına kilitledi.

Düğünün en çok konuşulan detayı ise şüphesiz Chanel Haute Couture imzalı gelinlik oldu.

Düğünün en çok konuşulan detayı ise şüphesiz Chanel Haute Couture imzalı gelinlik oldu.

Bu tasarımı özel kılan yalnızca görünümü değil, arkasındaki inanılmaz işçilikti.

Chanel'in yeni Kreatif Direktörü Matthieu Blazy tarafından hazırlanan ilk haute couture gelinlik olma özelliği taşıyan tasarım, moda tarihinde şimdiden özel bir yere oturdu.

Tam 1155 saat süren el işçiliğiyle hazırlanan gelinlik için Chanel'in ünlü zanaat atölyeleri seferber edildi. Atelier Montex ve Lesage tarafından kumaşın üzerine tam 480 bin adet beyaz ve gümüş boncuk işlendi. Elbisenin her santimetresinde ışığı farklı yansıtan detaylar bulunurken, hareket ettikçe parlayan yüzeyi nedeniyle sosyal medyada 'giyilebilir mücevher' yorumları yapıldı.

Tasarımın en dikkat çeken bölümlerinden biri bel hizasına kadar inen sırt dekoltesiydi. Bu cesur görünüm, sırt boyunca uzanan ve binlerce boncukla işlenen çapraz şeritlerle dengelendi.

Gelinliğin arkasında yer alan iki metrelik kuyruk için tam 25 bin küçük tüy kullanıldı. Böylece yürürken adeta bulut üzerinde süzülüyormuş hissi veren romantik bir siluet yaratıldı.

Görünümü tamamlayan altı metrelik duvak da en az gelinlik kadar etkileyiciydi. Boncuk işlemeleri ile süslenen duvak, Sicilya güneşinde ışıldayan görünümüyle düğünün unutulmaz karelerine damga vurdu.

Dua Lipa'nın tercih ettiği özel üretim beyaz saten ayakkabılar ise Chanel'in uzun yıllardır birlikte çalıştığı tarihi Massaro atölyesinde hazırlandı. Baştan sona kişiye özel hazırlanan görünüm, moda eleştirmenleri tarafından yılın en etkileyici gelin kombinlerinden biri olarak gösterildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın