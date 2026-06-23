Dua Lipa'nın Masalsı Gelinliği Gündeme Damga Vurdu: 480 Bin Boncuk ve 25 Bin Tüy Kullanıldı!
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Kaynak: https://www.vogue.co.uk/article/dua-l...
Dua Lipa ve Callum Turner aşkı uzun süredir magazin dünyasının en çok konuşulan ilişkilerinden biriydi. Gözlerden uzak ama son derece romantik bir ilişki yaşayan çift, sonunda Sicilya'da düzenlenen masalsı bir törenle dünyaevine girdi. Ancak düğünün önüne geçen bir detay vardı ki o da Dua Lipa'nın aylarca üzerinde çalışılan Chanel Haute Couture gelinliği oldu. İşte hem aşk hikayeleri hem de günlerdir konuşulan o görkemli gelinliğin bilinmeyenleri...
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Dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa ile oyuncu Callum Turner, ilişkilerini ilk günden itibaren büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.
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Düğünün en çok konuşulan detayı ise şüphesiz Chanel Haute Couture imzalı gelinlik oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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