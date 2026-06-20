Hayal Köseoğlu Nişanlandı! Sette Başlayan Aşk Evliliğe Gidiyor

Henüz çocuk yaşlardayken televizyon dünyasına adım atan oyuncu, kariyerine 'Ruhsar' ve 'Mahallenin Muhtarları' gibi dönemin sevilen yapımlarında rol alarak başladı.

Yıllar içerisinde ekran önünde büyüyen Köseoğlu, özellikle 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı Pelin karakteriyle geniş kitlelerin dikkatini çekti. Daha sonra 'Ufak Tefek Cinayetler', 'İstanbullu Gelin', 'Mucize Doktor', 'Mahkum', 'Altın Kafes' ve 'Hudutsuz Sevda' gibi birbirinden farklı projelerde yer alarak kariyerini sağlam adımlarla ilerletti.

Hayal Köseoğlu'nun özel hayatındaki mutluluğun mimarı ise kendisi gibi oyuncu olan Nezir Çınarlı.

İkilinin yolları, birlikte rol aldıkları 'Hudutsuz Sevda' dizisinin setinde kesişti. İlk etapta profesyonel bir arkadaşlık olarak başlayan ilişkileri, zamanla güçlü bir bağa dönüştü. Birlikte geçirilen uzun set saatleri, ortak çevreleri ve benzer yaşam tarzları ikiliyi birbirine daha da yakınlaştırdı.

Sette başlayan arkadaşlık kısa süre içerisinde gerçek bir aşka dönüştü. Çift, ilişkilerini göz önünde yaşamayı tercih etmese de zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla mutluluklarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

İlişkilerini bir sonraki aşamaya taşıyan gelişme ise 20 Aralık 2025 tarihinde yaşandı.

Hayal Köseoğlu'nun doğum günü için yakın arkadaşlarının da bulunduğu samimi bir kutlama organize edildi. Kutlama sırasında beklenmedik bir sürpriz yapan Nezir Çınarlı, diz çökerek sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.

Ne olduğunu ilk anda anlayamayan Hayal Köseoğlu'nun yaşadığı şaşkınlık yüzüne yansırken, teklif karşısında oldukça duygulandığı görüldü. O anlarda büyük mutluluk yaşayan oyuncu, sevgilisinin teklifine 'Evet' yanıtını verdi.