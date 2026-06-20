Hayal Köseoğlu Nişanlandı! Sette Başlayan Aşk Evliliğe Gidiyor
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Türk televizyon dünyasının çocuk yaşta ekranlarla tanışıp yıllar içinde kariyerini adım adım büyüten isimlerinden biri olan Hayal Köseoğlu, bu kez oyunculuğuyla değil özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündemde. Başarılı oyuncu, yaklaşık 2,5 yıldır birlikte olduğu meslektaşı Nezir Çınarlı ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk resmi adımı attı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Hayal Köseoğlu'nu ekranlarda görmeye başlayalı aslında oldukça uzun yıllar oldu.
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Evlilik teklifinin ardından gözler çiftin düğün planlarına çevrilmişti. Beklenen haber ise 19 Haziran 2026 tarihinde geldi.
Hayal Köseoğlu, yakın arkadaşlarıyla birlikte Manifest'in "Hileli" dansını sergiledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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