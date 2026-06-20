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Hayal Köseoğlu Nişanlandı! Sette Başlayan Aşk Evliliğe Gidiyor

Hayal Köseoğlu Nişanlandı! Sette Başlayan Aşk Evliliğe Gidiyor

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.06.2026 - 08:33
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Türk televizyon dünyasının çocuk yaşta ekranlarla tanışıp yıllar içinde kariyerini adım adım büyüten isimlerinden biri olan Hayal Köseoğlu, bu kez oyunculuğuyla değil özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündemde. Başarılı oyuncu, yaklaşık 2,5 yıldır birlikte olduğu meslektaşı Nezir Çınarlı ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk resmi adımı attı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Hayal Köseoğlu'nu ekranlarda görmeye başlayalı aslında oldukça uzun yıllar oldu.

Hayal Köseoğlu'nu ekranlarda görmeye başlayalı aslında oldukça uzun yıllar oldu.

Henüz çocuk yaşlardayken televizyon dünyasına adım atan oyuncu, kariyerine 'Ruhsar' ve 'Mahallenin Muhtarları' gibi dönemin sevilen yapımlarında rol alarak başladı.

Yıllar içerisinde ekran önünde büyüyen Köseoğlu, özellikle 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı Pelin karakteriyle geniş kitlelerin dikkatini çekti. Daha sonra 'Ufak Tefek Cinayetler', 'İstanbullu Gelin', 'Mucize Doktor', 'Mahkum', 'Altın Kafes' ve 'Hudutsuz Sevda' gibi birbirinden farklı projelerde yer alarak kariyerini sağlam adımlarla ilerletti.

Hayal Köseoğlu'nun özel hayatındaki mutluluğun mimarı ise kendisi gibi oyuncu olan Nezir Çınarlı.

İkilinin yolları, birlikte rol aldıkları 'Hudutsuz Sevda' dizisinin setinde kesişti. İlk etapta profesyonel bir arkadaşlık olarak başlayan ilişkileri, zamanla güçlü bir bağa dönüştü. Birlikte geçirilen uzun set saatleri, ortak çevreleri ve benzer yaşam tarzları ikiliyi birbirine daha da yakınlaştırdı.

Sette başlayan arkadaşlık kısa süre içerisinde gerçek bir aşka dönüştü. Çift, ilişkilerini göz önünde yaşamayı tercih etmese de zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla mutluluklarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

İlişkilerini bir sonraki aşamaya taşıyan gelişme ise 20 Aralık 2025 tarihinde yaşandı.

Hayal Köseoğlu'nun doğum günü için yakın arkadaşlarının da bulunduğu samimi bir kutlama organize edildi. Kutlama sırasında beklenmedik bir sürpriz yapan Nezir Çınarlı, diz çökerek sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.

Ne olduğunu ilk anda anlayamayan Hayal Köseoğlu'nun yaşadığı şaşkınlık yüzüne yansırken, teklif karşısında oldukça duygulandığı görüldü. O anlarda büyük mutluluk yaşayan oyuncu, sevgilisinin teklifine 'Evet' yanıtını verdi.

Evlilik teklifinin ardından gözler çiftin düğün planlarına çevrilmişti. Beklenen haber ise 19 Haziran 2026 tarihinde geldi.

Evlilik teklifinin ardından gözler çiftin düğün planlarına çevrilmişti. Beklenen haber ise 19 Haziran 2026 tarihinde geldi.

Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı, Bodrum Gölköy'de düzenlenen sade ama son derece şık bir organizasyonla nişanlandı. Yaklaşık 60 kişinin katıldığı törende aile üyeleri ve en yakın dostları çifti yalnız bırakmadı.

Hayal Köseoğlu'nun tercih ettiği pudra pembesi saten elbise sosyal medyada büyük beğeni toplarken, çiftin doğal ve samimi halleri de dikkat çekti. Bodrum'un huzurlu atmosferinde gerçekleşen tören, abartıdan uzak ama son derece romantik görüntülere sahne oldu.

Hayal Köseoğlu, yakın arkadaşlarıyla birlikte Manifest'in "Hileli" dansını sergiledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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