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Cem Yılmaz'dan Yıllar Sonra Gelen İmaj Değişikliği: Saçlarını Boyattı Bıyık Bıraktı!

Cem Yılmaz'dan Yıllar Sonra Gelen İmaj Değişikliği: Saçlarını Boyattı Bıyık Bıraktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.06.2026 - 18:08
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Türk sinemasının unutulmaz karakterlerinden Arif Işık, yıllar sonra yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanırken, filmin yıldızı Cem Yılmaz da değişimiyle gündeme oturdu. GORA 4 GORA çekimlerinden paylaştığı yeni karelerle hayranlarının karşısına çıkan ünlü komedyen, siyaha boyadığı saçları ve nostaljik bıyık tarzıyla adeta yıllar öncesine döndü. Uzun süredir kır saçları ve sakallı görüntüsüyle görmeye alıştığımız Cem Yılmaz'ın yeni hali sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok kişi sanatçının ilk G.O.R.A dönemindeki görüntüsünü hatırlattığını söyledi. Film için yaptığı bu radikal değişim, GORA 4 GORA heyecanını daha da artırdı.

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Türk mizahının yaşayan efsanelerinden biri olan Cem Yılmaz, yıllardır yaptığı işler, yarattığı unutulmaz karakterler ve gişe rekorları kıran projeleriyle adını Türk eğlence tarihine altın harflerle yazdırmayı başardı.

Türk mizahının yaşayan efsanelerinden biri olan Cem Yılmaz, yıllardır yaptığı işler, yarattığı unutulmaz karakterler ve gişe rekorları kıran projeleriyle adını Türk eğlence tarihine altın harflerle yazdırmayı başardı.

Karikatür çizerek başladığı kariyerinde önce stand-up sahnelerinin yıldızı haline gelen Yılmaz, ardından sinemaya geçiş yaparak adeta kendi evrenini kurdu. Özellikle Her Şey Çok Güzel Olacak, G.O.R.A., A.R.O.G., Hokkabaz, Yahşi Batı ve Arif V 216 gibi yapımlar yalnızca gişede büyük başarı yakalamakla kalmadı, yıllar boyunca tekrar tekrar izlenen kült filmler arasına girdi. Stand-up tarafında ise Bir Tat Bir Doku, CMYLMZ, CM101MMXI Fundamentals ve son olarak CMXXIV gösterileriyle milyonlarca kişiyi salonlara çekmeyi başaran Cem Yılmaz, bugün hala Türkiye'nin en güçlü gişe markalarından biri olarak gösteriliyor.

Şimdilerde ise hayranlarının yıllardır beklediği GORA 4 GORA projesiyle gündemde. İlk filmi 2004 yılında vizyona giren ve Türk sinemasının en sevilen bilimkurgu-komedilerinden biri haline gelen G.O.R.A.'nın devam halkası olacak yapım için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı set kareleri kısa sürede gündem olurken, yıllar sonra yeniden Arif Işık karakterine hayat verecek olması sinemaseverleri şimdiden heyecanlandırdı. Uraz Kaygılaroğlu, Bige Önal, Necip Memili, Emre Karayel ve Bülent Şakrak gibi isimlerin de kadroda yer aldığı konuşulan yapım, nostaljiyle yeni nesil mizahı bir araya getirmeye hazırlanıyor. Üstelik filmin yalnızca eski karakterleri geri getirmesi değil, G.O.R.A. evrenini daha da büyütecek yeni hikayeler sunması bekleniyor.

Ancak son günlerde konuşulan tek konu yeni film değil. Cem Yılmaz'ın GORA 4 GORA için yaptığı imaj değişikliği de sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

Ancak son günlerde konuşulan tek konu yeni film değil. Cem Yılmaz'ın GORA 4 GORA için yaptığı imaj değişikliği de sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

Yıllardır gri saçları ve sakallı görünümüyle görmeye alıştığımız ünlü komedyen, rolü için saçlarını koyu renge boyatıp uzatırken sakallarına da veda etti. Yerine bıraktığı ince bıyık ise birçok kişiye ilk G.O.R.A. dönemlerini hatırlattı. Setten paylaştığı son karelerde adeta yıllar öncesine dönmüş gibi görünen Cem Yılmaz'ın daha genç ve enerjik görüntüsü dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları yeni görünümü için 'Arif Işık geri dönmüş', '20 yıl gençleşmiş' ve 'Eski Cem Yılmaz'ı gördük' yorumları yaparken, bazı takipçileri ise bu değişimin filmin yaratacağı nostalji duygusunun ilk sinyali olduğunu söyledi. Görünen o ki Cem Yılmaz, yalnızca yeni filmiyle değil, yıllar sonra yeniden hayat vereceği efsane karakter için baştan yarattığı görüntüsüyle de uzun süre konuşulacak.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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