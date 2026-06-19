Cem Yılmaz'dan Yıllar Sonra Gelen İmaj Değişikliği: Saçlarını Boyattı Bıyık Bıraktı!
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Türk sinemasının unutulmaz karakterlerinden Arif Işık, yıllar sonra yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanırken, filmin yıldızı Cem Yılmaz da değişimiyle gündeme oturdu. GORA 4 GORA çekimlerinden paylaştığı yeni karelerle hayranlarının karşısına çıkan ünlü komedyen, siyaha boyadığı saçları ve nostaljik bıyık tarzıyla adeta yıllar öncesine döndü. Uzun süredir kır saçları ve sakallı görüntüsüyle görmeye alıştığımız Cem Yılmaz'ın yeni hali sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok kişi sanatçının ilk G.O.R.A dönemindeki görüntüsünü hatırlattığını söyledi. Film için yaptığı bu radikal değişim, GORA 4 GORA heyecanını daha da artırdı.
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Türk mizahının yaşayan efsanelerinden biri olan Cem Yılmaz, yıllardır yaptığı işler, yarattığı unutulmaz karakterler ve gişe rekorları kıran projeleriyle adını Türk eğlence tarihine altın harflerle yazdırmayı başardı.
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Ancak son günlerde konuşulan tek konu yeni film değil. Cem Yılmaz'ın GORA 4 GORA için yaptığı imaj değişikliği de sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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