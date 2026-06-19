Cem Yılmaz'dan Yıllar Sonra Gelen İmaj Değişikliği: Saçlarını Boyattı Bıyık Bıraktı!

Karikatür çizerek başladığı kariyerinde önce stand-up sahnelerinin yıldızı haline gelen Yılmaz, ardından sinemaya geçiş yaparak adeta kendi evrenini kurdu. Özellikle Her Şey Çok Güzel Olacak, G.O.R.A., A.R.O.G., Hokkabaz, Yahşi Batı ve Arif V 216 gibi yapımlar yalnızca gişede büyük başarı yakalamakla kalmadı, yıllar boyunca tekrar tekrar izlenen kült filmler arasına girdi. Stand-up tarafında ise Bir Tat Bir Doku, CMYLMZ, CM101MMXI Fundamentals ve son olarak CMXXIV gösterileriyle milyonlarca kişiyi salonlara çekmeyi başaran Cem Yılmaz, bugün hala Türkiye'nin en güçlü gişe markalarından biri olarak gösteriliyor.

Şimdilerde ise hayranlarının yıllardır beklediği GORA 4 GORA projesiyle gündemde. İlk filmi 2004 yılında vizyona giren ve Türk sinemasının en sevilen bilimkurgu-komedilerinden biri haline gelen G.O.R.A.'nın devam halkası olacak yapım için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı set kareleri kısa sürede gündem olurken, yıllar sonra yeniden Arif Işık karakterine hayat verecek olması sinemaseverleri şimdiden heyecanlandırdı. Uraz Kaygılaroğlu, Bige Önal, Necip Memili, Emre Karayel ve Bülent Şakrak gibi isimlerin de kadroda yer aldığı konuşulan yapım, nostaljiyle yeni nesil mizahı bir araya getirmeye hazırlanıyor. Üstelik filmin yalnızca eski karakterleri geri getirmesi değil, G.O.R.A. evrenini daha da büyütecek yeni hikayeler sunması bekleniyor.