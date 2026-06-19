Melissa Vargas ve Zehra Güneş Barıştı! Maçtan Gelen Kareler Hayranlarını Sevindirdi

Sahadaki uyumları, maçlardan sonra birbirlerine sarıldıkları anlar, birlikte çıktıkları tatiller ve eğlenceli paylaşımları sayesinde voleybolseverlerin gözünde adeta 'ayrılmaz ikili' olarak görülüyorlardı. Ancak 2026 yılında yaşanan gelişmeler, bu yakın dostluğun yerini büyük bir kırgınlığa bıraktığını ortaya çıkardı.

Türkiye'ye geldiği ilk yıllardan itibaren kısa sürede takım arkadaşlarıyla güçlü bağlar kuran Melissa Vargas'ın en yakın olduğu isimlerden biri hiç şüphesiz Zehra Güneş'ti. İkilinin hem milli takım kampındaki görüntüleri hem de saha dışındaki samimi halleri sık sık gündem oluyordu. Taraftarlar onları yalnızca başarılı sporcular olarak değil, aynı zamanda birbirine güç veren iki yakın arkadaş olarak görüyordu.

Takipten çıkma olayının ardından Melissa Vargas'ın yaptığı bir paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı. Ünlü voleybolcunun paylaştığı şarkı sözleri ve mesajlar, takipçileri tarafından Zehra Güneş'e gönderme olarak yorumlandı. Kısa sürede sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapılırken, ikilinin dostluğunun sona erdiği iddiaları güçlenmeye başladı.

Küslük söylentileri yalnızca sosyal medyada kalmadı. Takip krizinin ardından oynanan Fenerbahçe Medicana-VakıfBank karşılaşmasında gözler iki yıldızın üzerindeydi.

Daha önce maç öncesinde ve sonrasında sık sık sohbet eden, birbirlerine sarılan Melissa Vargas ve Zehra Güneş'in bu kez oldukça mesafeli tavırlar sergilemesi dikkat çekti. Voleybolseverler özellikle maç sonundaki görüntülerde ikilinin birbirleriyle iletişim kurmamasını uzun süre konuştu.