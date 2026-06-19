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Melissa Vargas ve Zehra Güneş Barıştı! Maçtan Gelen Kareler Hayranlarını Sevindirdi

Melissa Vargas ve Zehra Güneş Barıştı! Maçtan Gelen Kareler Hayranlarını Sevindirdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.06.2026 - 17:39
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en sevilen isimlerinden Melissa Vargas ve Zehra Güneş, yalnızca başarılarıyla değil yıllardır süren dostluklarıyla da voleybolseverlerin gönlünde ayrı bir yer edinmişti. Birlikte çıktıkları tatiller, sosyal medya paylaşımları ve saha kenarındaki samimi görüntüleriyle 'ayrılmaz ikili' olarak anılan iki yıldızın arasına giren soğukluk ise geçtiğimiz aylarda büyük yankı uyandırmıştı. Birbirlerini sosyal medyada takipten çıkmalarıyla başlayan küslük, hayranlarını üzerken ikilinin yeniden ne zaman bir araya geleceği merak konusu olmuştu. Beklenen gelişme sonunda geldi! Milli takım kampında yeniden buluşan Melissa Vargas ve Zehra Güneş'ten gelen kareler, voleybolseverleri sevince boğdu.

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Melissa Vargas ve Zehra Güneş, son yıllarda yalnızca A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın değil, sosyal medyanın da en sevilen ikililerinden biri haline gelmişti.

Melissa Vargas ve Zehra Güneş, son yıllarda yalnızca A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın değil, sosyal medyanın da en sevilen ikililerinden biri haline gelmişti.

Sahadaki uyumları, maçlardan sonra birbirlerine sarıldıkları anlar, birlikte çıktıkları tatiller ve eğlenceli paylaşımları sayesinde voleybolseverlerin gözünde adeta 'ayrılmaz ikili' olarak görülüyorlardı. Ancak 2026 yılında yaşanan gelişmeler, bu yakın dostluğun yerini büyük bir kırgınlığa bıraktığını ortaya çıkardı.

Türkiye'ye geldiği ilk yıllardan itibaren kısa sürede takım arkadaşlarıyla güçlü bağlar kuran Melissa Vargas'ın en yakın olduğu isimlerden biri hiç şüphesiz Zehra Güneş'ti. İkilinin hem milli takım kampındaki görüntüleri hem de saha dışındaki samimi halleri sık sık gündem oluyordu. Taraftarlar onları yalnızca başarılı sporcular olarak değil, aynı zamanda birbirine güç veren iki yakın arkadaş olarak görüyordu.

Takipten çıkma olayının ardından Melissa Vargas'ın yaptığı bir paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı. Ünlü voleybolcunun paylaştığı şarkı sözleri ve mesajlar, takipçileri tarafından Zehra Güneş'e gönderme olarak yorumlandı. Kısa sürede sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapılırken, ikilinin dostluğunun sona erdiği iddiaları güçlenmeye başladı.

Küslük söylentileri yalnızca sosyal medyada kalmadı. Takip krizinin ardından oynanan Fenerbahçe Medicana-VakıfBank karşılaşmasında gözler iki yıldızın üzerindeydi.

Daha önce maç öncesinde ve sonrasında sık sık sohbet eden, birbirlerine sarılan Melissa Vargas ve Zehra Güneş'in bu kez oldukça mesafeli tavırlar sergilemesi dikkat çekti. Voleybolseverler özellikle maç sonundaki görüntülerde ikilinin birbirleriyle iletişim kurmamasını uzun süre konuştu.

Tam da bu nedenle dün gece gerçekleşen gelen yeni kareler sosyal medyada büyük bir heyecan yarattı.

Küslük haberleri ve sosyal medyadaki iddialar bir yana, Melissa Vargas ve Zehra Güneş şu sıralar tamamen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yoğun maç temposuna odaklanmış durumda. Filenin Sultanları'nın Fransa karşısında aldığı galibiyet de takım içindeki birlik ve motivasyonun ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gösterdi. Tribünlerde ve sosyal medyada ikilinin yeniden eski günlerdeki gibi aynı hedef için mücadele ettiğini gören voleybolseverler, Fransa maçının ardından gelen görüntüleri büyük ilgiyle takip etti. Her ne kadar aralarındaki küslüğün sona erip ermediğine dair net bir açıklama yapılmamış olsa da, milli forma altında sergiledikleri profesyonel duruş ve takım başarısına katkıları dikkatlerden kaçmadı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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