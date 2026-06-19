Melissa Vargas ve Zehra Güneş Barıştı! Maçtan Gelen Kareler Hayranlarını Sevindirdi
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en sevilen isimlerinden Melissa Vargas ve Zehra Güneş, yalnızca başarılarıyla değil yıllardır süren dostluklarıyla da voleybolseverlerin gönlünde ayrı bir yer edinmişti. Birlikte çıktıkları tatiller, sosyal medya paylaşımları ve saha kenarındaki samimi görüntüleriyle 'ayrılmaz ikili' olarak anılan iki yıldızın arasına giren soğukluk ise geçtiğimiz aylarda büyük yankı uyandırmıştı. Birbirlerini sosyal medyada takipten çıkmalarıyla başlayan küslük, hayranlarını üzerken ikilinin yeniden ne zaman bir araya geleceği merak konusu olmuştu. Beklenen gelişme sonunda geldi! Milli takım kampında yeniden buluşan Melissa Vargas ve Zehra Güneş'ten gelen kareler, voleybolseverleri sevince boğdu.
Melissa Vargas ve Zehra Güneş, son yıllarda yalnızca A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın değil, sosyal medyanın da en sevilen ikililerinden biri haline gelmişti.
Tam da bu nedenle dün gece gerçekleşen gelen yeni kareler sosyal medyada büyük bir heyecan yarattı.
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